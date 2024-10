Franko Bonilla sorprende en redes sociales con drástico cambio físico: perdió casi 50 kilos con un exitoso método

Franko Bonilla compartió fotos de su nueva figura - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

El humorista Franko Bonilla se ha vuelto viral en redes sociales tras compartir su drástico cambio físico después de ser eliminado de MasterChef Celebrity, pues logró perder casi 50 kilos en un corto periodo de tiempo.

Por medio de una foto compartida en sus redes sociales, el humorista mostró el cambio que experimentó desde enero de 2024 hasta octubre del mismo año. Según explicó en la descripción del post, al inicio del año pesaba 138 kilos, mientras que en octubre alcanzó su meta de pesar 94 kilos, logrando perder un total de 45 kilos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Franko presumió que ha perdido 45 kilos - crédito @frankobonillaoficial / Instagram

Aunque en la publicación compartida en su cuenta de Instagram no dio detalles del secreto detrás de su pérdida de peso, fue gracias a una foto compartida por una clínica en la que se reveló que el exparticipante del programa se sometió a una manga gástrica que ha llevado por ocho meses.

En drástico cambio del humorista ha generado una cantidad de reacciones en redes sociales en donde sus fanáticos lo felicitan por lograr el cambio que había buscado desde hace un tiempo. “Que bueno bajar de peso por voluntad”, “antes o después, Franko siempre fue muy tierno”, “a seguir con la dieta por la salud”, “que buena desición”, “45 kilos, que chimba, te felicito”, “se le adelgazaron hasta las gafas”.

Por otro lado, algunos usuarios no dejaron pasar la oportunidad para hacer comentarios cómicos en el post. “Ahora se parece a Nelson Velásquez”, “el peinado de Nelson Velásquez”, “Franko ahora canta para Los Inquietos”, “Homero eres tú”, “le falto darle las gracias a los de la faja”, fueron algunas de las reacciones.

El humorista despertó algunos comentarios en sus redes sociales - crédito @frankobonillaoficial / Instagram

El polémico participante de MasterChef Celebrity no ha dado más detalles sobre el peso al que quiere llegar, pues en varias ocasiones comentó que esto hacía parte de sus metas a corto plazo, ya que por recomendación médica debía reducir kilos para que su salud no se viera afectada.

Cómo funciona la manga gástrica

Según explica el portal Mayo Clinic, la manga gástrica es un proceso que se realiza con laparoscopia, lo que significa que se realiza por medio de pequeñas incisiones en el cuerpo y el uso de pequeñas herramientas en la parte superior de abdomen, con las que se reduce casi en un 80 % el tamaño del estómago.

El propósito de esto, tal como lo explica Franko es ayudar a la perdida de peso y evitar problemas de salud derivados de la obesidad como: Enfermedades cardiacas, presión arterial, colesterol alto, apnea del sueño, diabetes tipo 2, accidente cardiovascular, cáncer o infertilidad.

Además, Mayo Clinic explica que este procedimiento se realiza siempre y cuando el paciente haya intentado reducir su peso y llegar a un peso ideal para ser intervenido, además de demostrar que tiene nuevos hábitos alimenticios.

La manga gástrica es una de las intervenciones mas implamantadas para bajar de peso - crédito GVA

El portal también asegura que las personas que se sometan a este tipo de intervenciones están obligadas a hacer cambios drásticos y permanentes, pues no mantener un riguroso cuidado puede terminar en hernias, obstrucciones, niveles bajos de glucosa e incluso malnutrición.

Los resultados del procedimiento

Mayo Clinic asegura que la manga gástrica promete al paciente que perderá casi un 60% de su peso, pero el éxito del proceso debe ir acompañado de buenos hábitos si se espera que los resultados duren varios años, pues el procedimiento promete enseñar resultados finales después de dos años del procedimiento.

Dentro de los beneficios, el portal explica que los problemas arteriales, de colesterol, diabetes y incluso problemas para hacer actividad física pueden mejorar.

La cirugía no siempre funciona

Es posible que una persona no logre perder suficiente peso o recupere el peso perdido después de someterse a una cirugía para adelgazar. Si no se siguen los cambios recomendados en el estilo de vida, es probable que se produzca un aumento de peso. Por ejemplo, si se consumen refrigerios con alto contenido calórico de manera frecuente, es posible que no se logre la pérdida de peso deseada.

Se debe mantener habitos saludables para que la cirugia funciones - crédito Armin Weigel/dpa

Para evitar el aumento de peso posterior a la cirugía, es necesario implementar cambios saludables y duraderos en la dieta y realizar ejercicio y actividad física de manera regular, recomienda Mayo Clinic.