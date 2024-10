Vargas Lleras se despachó contra Petro por propuesta de comprar hoja de coca: “¿Realmente soluciona el problema de raíz?”

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras hizo sus reparos a la política antidrogas de Gustavo Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae

En una fuerte arremetida contra el presidente Gustavo Petro, el hoy director del partido Cambio Radical, exvicepresidente y exministro Germán Vargas cuestionó lo que, a su juicio, es la ineficaz presencia del Estado en el corregimiento El Plateado, zona rural de Argelia (Cauca). Y en sus redes sociales se despachó con un extenso y duro mensaje contra el primer mandatario, al que no solo señaló de desconocer el compromiso que hizo con las comunidades, sino de hacer propuestas irreales.

Vargas Lleras, que ha sido uno de los blancos preferidos del jefe de Estado, en esta ocasión se desquitó, y se refirió –entre otras– a la iniciativa del gobernante de comprar la producción de hoja de coca a los campesinos de la zona, como parte de la estrategia para combatir las estructuras criminales. Que generó un fuerte debate en torno al Ejecutivo, justo cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que la producción de cocaína en Colombia subió 53% en 2023.

“Por segunda vez Petro le da la espalda al El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca. El gobernador, las autoridades territoriales y la comunidad se quedaron nuevamente esperándolo. Poco duró la retoma de este municipio. Todo se queda en discursos, titulares de prensa y promesas populistas”, afirmó Vargas Lleras, en el inicio de su publicación, en la que compartió una serie de reflexiones acerca de la problemática que azota a esta región del territorio nacional.

La producción de cocaína aumentó 53% en 2023 en Colombia, según la ONU, lo que estigmatiza los diferentes usos que se le da a la hoja de coca - crédito Luisa González/REUTERS

Los cuestionamientos de Vargas Lleras a Gustavo Petro

En su pronunciamiento, el político bogotano, que también fue aspirante a la presidencia, se cuestionó si la propuesta de Petro de que el Gobierno compre cultivos de coca en El Plateado. “¿Realmente esto soluciona el problema de raíz? Mientras los soldados son retenidos y la comunidad exige su salida, las economías ilegales siguen prosperando. No podemos permitir que el narcotráfico dicte las políticas en nuestros territorios”, afirmó Vargas Lleras.

Desde forma de entender este flagelo, el que relaciona a las drogas con los grupos armados ilegales que operan en el suroccidente del país, la solución no está en que el Estado adquiera coca, pese a que no habría sido transformada en alcaloide. “La solución está en fortalecer la presencia estatal y apoyar alternativas productivas reales, no en financiar actividades que perpetúan la violencia y permitan que estas organizaciones se sigan expandiendo en los territorios”, afirmó.

“Nosotros en el Plateado (Cauca) vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca", aseguró Petro - crédito X

Y recordó cómo el área sembrada en el Cauca se ha quintuplicado en la última década, pues actualmente este departamento registra 31.183 hectáreas sembradas. A su juicio, y pese a las voces que han salido en respaldo de Operación Perseo, que se dio hace una semana, esta “es una reacción tardía y efímera a un problema que ha tomado dimensiones críticas”. Prueba de ello serían “los más de 200 líderes sociales” que han sido asesinados, “muestra clara del abandono y la falta de control”.

“Este incremento no es casualidad, es consecuencia directa del vacío de poder dejado por un gobierno que ha fracasado en su política de Paz Total”, puntualizó Vargas Lleras, que inició una gira por el país, en las que empezó a organizar sus bases de cara a los comicios del 2026. La intención del dirigente es clara: es crear una especie de frente común, con el propósito de que no continúe el legado de Petro, que quiere darle continuidad a su proyecto político.

Cabe destacar que, el reporte anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) también registró en su balance que esta es la cifra más alta de cultivos de hoja de coca en la historia del país, pues llegó a un total de 253.000 hectáreas, cerca de 10% más que en 2022, cuando se reportó un notable incremento por parte del organismo mulilateral. Panorama inquietante que ha generado una avalancha de críticas contra el Estado.

Este es el pronunciamiento íntegro de Germán Vargas Lleras en respuesta a Gustavo Petro:

Con este mensaje, el excandidato presidencial y exvicepresidente Germán Vargas Lleras criticó la política antidrogas