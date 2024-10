Pánico en Medellín: servicio de ocho estaciones del Metro de Medellín fue suspendido por nube de humo, qué pasó

Los ciudadanos tomaron imágenes de lo sucedido alertando sobre la situación - crédito @libardosky3 / X

En la tarde del lunes 21 de octubre de 2024, una falla eléctrica en el Metro de Medellín alertó a las autoridades y a la ciudadanía en general.

En medio de la confusión, los usuarios tuvieron que ser evacuados por causa de un corto circuito ocurrido en el sistema, lo que dejó ocho estaciones del metro sin servicio, por lo que se generaron afectaciones en la movilidad de los pasajeros en las líneas A y B del sistema de transporte masivo.

De acuerdo con el reporte brindado por la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá: “Activamos el plan de continuidad #EnContingenciaUsaelBus con el Área Metropolitana y demás autoridades para que los usuarios puedan movilizarse. Las rutas de los municipios de Barbosa, Girardota y Copacabana pueden tomarse en la bahía de la estación Prado. Si viajas al municipio de Bello cuentas con estas opciones en los paraderos habituales:

Pies descalzos Plaza Mayor

Cisneros (Avenida El Ferrocarril)

Minorista

Villanueva

Con corte de las 5:30 p. m., los operadores del sistema afirmaron que aún no se tiene tiempo estimado de restablecimiento.

Las autoridades acudieron al punto para atender la situación - crédito Metro de Medellín

Del mismo modo, las denuncias de la ciudadanía indican que el humo salía desde uno de los vagones; sin embargo, pasadas las horas se dio a conocer que salieron desde la catenaria, los cables que se encargan de suministrar energía eléctrica a los trenes.

“Eso fue a las 2:45 p.m. yo cogí el metro en San Antonio y voy hacia Estadio y entre la estación Cisneros y Suramericana, de un momento a otro, se apagó la luz y se paró el Metro y nos estábamos ahogando”, dijo una de las usuarias del sistema, identificada como Yulieth Pulgarín, que se encontraba movilizándose en el Metro cuando se desataron las llamas.

Pronunciamiento oficial

Ante la situación, los técnicos del Metro de Medellín se desplazaron hasta el lugar donde se presentaron los hechos y están trabajando por el restablecimiento total de las estaciones, teniendo en cuenta que el servicio comercial se restableció sobre las 3:15 p. m. entre los sectores de San Antonio y San Javier.

Así lo confirmó Jaime Andrés Ortiz, gerente social y de servicio al cliente del Metro de Medellín, “Nuestro personal técnico se encuentra atendiendo una falla presentada en nuestra vía de enlace, vía que permite llevar los trenes desde nuestros patios hasta nuestra línea B de la red Metro”, explicó.

Los accidentes en el Metro se volvieron frecuentes, pues hace poco dos cabinas del Metrocable chocaron - crédito @Hernan_MurielP/X

Del mismo modo, dio a conocer que el vehículo se movilizaba sin pasajeros: “La falla se presenta entre un tren que va sin pasajeros y la catenaria que permite el suministro de energía a nuestros vehículos”.

Finalmente, se dirigió a los usuarios del sistema, indicando lo siguiente: “A todos nuestros viajeros, una invitación a seguir las indicaciones de nuestro personal del Metro, desde nuestro personal de servicio que está atento a servirles y a darles orientación de cómo usar el sistema. En estos momentos, los invitamos a estar muy atentos a nuestras redes sociales, donde les estaremos informando en tiempo real, cómo se va modificando la prestación del servicio”, puntualizó.

El caso se viralizó en las redes sociales, donde los usuarios comentaron lo siguiente: “De tanto amor derramado al metro por tantos años se nos ha vuelto costumbre romantizar las constantes fallas técnicas del sistema. El metro no está bien, y por ende, la ciudad tampoco lo estará” y se dirigieron al funcionario de la siguiente manera: “Muy diplomático y todo, pero esto tiende un manto de duda sobre las verdaderas razones de las frecuentes fallas del sistema. Si creen que los usuarios merecemos una real explicación, quedamos atentos. Si no, sepan que la ciudadanía no va a permitir que acaben con el Metro”.