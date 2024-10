“Defensor de criminales”: Miguel Polo Polo volvió a usar el caso de feminicidio contra Sofía Delgado para atacar a Petro

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo no titubeó en usar el caso de Sofía Delgado para criticar a Gustavo Petro - crédito Jesús Aviles/Infobae

El representante Miguel Polo Polo generó controversia al recurrir nuevamente al trágico caso de Sofía Delgado, una menor de 12 años víctima de feminicidio, para cuestionar las decisiones del presidente Gustavo Petro respecto a la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Esta situación levantó un amplio espectro de reacciones tanto a favor como en contra.

Sin embargo, parece que no tomó nota de la crítica, ya que repitió su conducta. Esta vez, utilizó nuevamente el caso de la menor, al revivir un mensaje de Gustavo Petro del 3 de septiembre de 2021. En esa ocasión, el actual mandatario expresó su oposición al proyecto de cadena perpetua en Colombia, el cual fue propuesto durante la administración de Iván Duque, argumentó que el Estado no debía compararse con los “garavitos”, haciendo alusión al pederasta Luis Alfredo Garavito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Yo me opuse al proyecto de cadena perpetua de Duque no solo porque la Constitución prohíbe malos tratos y tortura contra cualquier persona, independientemente de su delito, sino porque el Estado no se puede igualar a los garavitos, que es lo que precisamente hizo Duque”, dijo Petro en 2021.

Petro rechazó en 2021 proyecto de la cadena perpetua en Colombia, bajo el argumento de que el Estado no debía compararse con criminales como Luis Alfredo Garavito - crédito @petrogustavo/X

Al hacer referencia a ese mensaje, Polo Polo afirmó que, debido a Petro, el responsable del homicidio de la menor no podría recibir una condena de cadena perpetua, por lo que indicó que el presidente se comportaba como un defensor de los criminales.

“Cuando se pregunten por qué no le darán cadena perpetua al asesino y violador de Sofía, la niña de 12 años secuestrada y descuartizada, pregúntenle a Petro… Fue uno de los que se opuso a esta medida. Defensor de CRIMINALES! (sic)”, expresó Polo Polo, buscando vincular el pasado político del presidente con la reciente tragedia.

Miguel Polo Polo sostiene que el presidente es responsable de que el asesino de Sofía no enfrente una condena perpetua - crédito @MiguelPoloP/X

Pero la polémica no se detuvo ahí. En un segundo mensaje publicado poco después, Polo Polo amplió sus críticas, al afirmar que cualquier iniciativa que provenga del presidente Petro es inherentemente negativa: “Nada de ese ser humano, que es capaz de negar a su hijo y meterle cachos a su mujer, sin mencionar su pasado delictivo que ya todos conocemos, es bueno. Por eso, mientras esté en el congreso, haré lo posible para que sus reformas se hundan (...)”.

El mensaje, que curiosamente permaneció en línea menos de cinco minutos, fue capturado por Infobae Colombia antes de ser eliminado. Lo que resulta cuestionable es que esta breve duración podría haber sido por las palabras en contra de los chismes que se han originado alrededor de la vida personal del presidente Petro, la razón por la cual se decidió retirar el mensaje.

Miguel Polo Polo extendió sus críticas, al sugerir que cualquier iniciativa del presidente Petro es negativa - crédito @MiguelPoloP/X

No es la primera vez que el representante usa el caso de la menor para criticar al presidente

El 17 de octubre, Miguel Polo Polo optó por publicar en sus redes sociales una fotografía del asesino de la menor y su pareja, estableciendo una comparación con Gustavo Petro y otros exlíderes de las Farc, como Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, además de Iván Márquez —uno de aquellos que regresó a la lucha armada—.

En su mensaje, que contenía un fuerte tono de desprecio, afirmó que todos ellos compartían una característica en común: ser “criminales”. Además, destacó que, mientras los responsables del asesinato de la niña Sofía enfrentarían la cárcel, los demás se encontraban ocupando asientos en el Congreso.

En su mensaje, Polo Polo expresó: “¿Saben cuál es la diferencia entre estos asquerosos CRIMINALES que asesinaron, violaron y descuartizaron a una niña de 12 años y los ‘exterroristas’ de la otra foto que apoyaron y votaron por Petro? Que los primeros irán a la cárcel (si es que este gobierno no los nombra gestores de paz) y los segundos están en el congreso haciendo leyes, y cogobernando con Petro. CADENA perpetua para violadores y asesinos de niños! 😡😡😡 (sic)”.

El representante Miguel Polo Polo utilizó la tragedia de Sofía Delgado para atacar al presidente Gustavo Petro - crédito @MiguelPoloP/X