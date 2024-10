Ideam alertó a autoridades de San Andrés por el paso de un ciclón tropical en el mar Caribe

Ideam anunció que el archipiélago de San Andrés podría verse afectado por ciclón - crédito AFP

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, afirmó que el Archipiélago de San Andrés podría verse afectado por un ciclón tropical en el noreste del mar Caribe. Lanzó una alerta de que existe una posible perturbación tropical en el fenómeno hidrológico conocido como AL95, y que podría aumentar a potencial ciclón tropical.

El sistema podría presentar vientos máximos sostenidos de 30 nudos (alrededor de 54 kilómetros por hora) y una presión mínima central de 1000 hPa (hectopastales). Este ciclón se desplazaría a una velocidad de 6 nudos (11 kilómetros por hora).

Aunque el fenómeno natural se aleja de las costas colombianas, se mantiene la alerta al archipiélago debido a las condiciones climáticas que ha generado en zonas cercanas en San Andrés Providencia y Santa Catalina: lluvias y tormentas eléctricas podrían alcanzar a estos lugares, que actualmente pasan por sectores del occidente del mar Caribe colombiano.

El pronóstico del Ideam indica que se espera un cielo entre parcial y mayormente cubierto, con posibilidad de precipitaciones ocasionales y descargas eléctricas dispersas.

Luis Alfonso López, jefe encargado de la Oficina de Alertas y Pronósticos de la entidad, señaló al Sistema Integrado de Información de La FM la importancia de estar preparados ante estos eventos climáticos, “aunque el sistema se aleja de la costa colombiana, sigue influyendo indirectamente en las condiciones meteorológicas y marítimas de la región, por lo que es fundamental que la población de San Andrés y Providencia permanezca atenta a los comunicados oficiales”.

La entidad informó que el fenómeno seguirá su desplazamiento hacia el noroeste en las próximas horas, alejándose más de Colombia, pero mantienen las recomendaciones para embarcaciones y el sector turístico del archipiélago, puesto que las condiciones oceánicas podrían ser inestables en algunos puntos del norte del área insular.

Climatología en el Caribe colombiano

Es importante destacar que, actualmente, en el Caribe colombiano hay alturas significativas de olas entre los 0.8 y 2.0 metros, acompañadas de vientos con velocidades de 13 a 20 nudos (entre 24 a 36 kilómetros por hora) con probabilidades de ráfagas mayores.

El ciclón tropical #15 no tendrá un impacto directo sobre el caribe, pero sí se registra nubosidad con lluvias dispersas y tormentas eléctricas, indicio de que el suceso se encuentra desarrollándose en una zona aislada de la zona insular.

Fuertes lluvias en San Andrés

La actual temporada de huracanes en el océano atlántico ha afectado a San Andrés. Según comentó Shelideth Fernández, habitante de la isla a Blu Radio, entre las seis y seis y media de la mañana la fuerza de la lluvia, que había afectado desde el lunes 14 de octubre a la isla, aumentó y generó problemas en la movilidad de turistas y ciudadanos de la isla, puesto que hubo inundaciones.

Según comentó: “Yo logré enviar a mi hijo al colegio, pero la fuerte lluvia no me dejó salir después de las 7 de la mañana. En los colegios no pudieron dar clases y me llamaron para recoger a mi hijo, pero no pude ir porque la inundación me tenía aislada”.

En algunos puntos de San Andrés, sus habitantes tuvieron el agua a la altura de las rodillas, puesto que se represaron líquidos en algunos sectores. La Gobernación de San Andrés hizo revisiones en la isla para evaluar intervenciones a realizar alrededor de la isla.

El medio The Achipiélago Press aseguró que esta es una problemática común para los habitantes de San Andrés, puesto que habitantes de los barrios bajos de la isla (Natania, Canteras o Ciudad Paraíso) se encontrarán siempre inundadas cuando este tipo de fenómenos se desarrollan.