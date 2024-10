“Utilizan la mentira como arma política”: Fico Gutiérrez sobre retractación que el congresista Alejo Toro luego borró

El alcalde de Medellín cuestionó el cumplimiento de la medida que le impusieron al congresista - crédito Colprensa

El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez no se aguantó y le respondió al congresista Alejo Toro, que publicó un mensaje con el que se retractaba por una afirmación que hizo respecto al mandatario y la cual fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia.

El problema, de acuerdo con la publicación de Fico, es que el representante a la Cámara no cumplió a cabalidad con lo ordenado por la ley. Todo este problema nació por una publicación relacionada con los sobrevuelos de un helicóptero en la casa del exalcalde Daniel Quintero.

A través de su cuenta de X, Fico Gutiérrez se fue contra el congresista asegurando que Alejo Toro cambió la retractación con la que se había comprometido.

“Utilizan la mentira como arma política. Acostumbrados a mentir y calumniar sin responder por sus actos. El día de ayer, luego de una denuncia que realizamos por calumnia, estuvimos en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia. Allí, el señor Toro se comprometió a publicar una retractación aprobada por el señor Magistrado, que hoy cambió. Adiciona texto que jamás fue discutido y mucho menos aprobado. Se burlan de la Justicia”, escribió.

Publicación del alcalde Fico Gutiérrez - crédito captura de redes sociales

Gutiérrez hizo esta publicación citando la de Toro; sin embargo, esta última ya no está disponible pues aparentemente el representante a la Cámara lo borró minutos después.

El alcalde de Medellín, además, informó que el lunes se presentarán nuevamente ante la justicia para hacer un llamado a que se cumplan las disposiciones ya pactadas.

“El lunes pediremos a la Corte Suprema de Justicia que no se apruebe el acuerdo que incumple el señor Toro, y que sea citado a indagatoria para que responda. Una a una vamos desmontando sus mentiras y las de su jefe. Creemos y confiamos en la Justicia. Seguimos trabajando por la ciudad y desde Medellín contribuyendo a Colombia con mucho trabajo, esfuerzo y honestidad. No nos dejaremos desconcentrar en nuestra tarea”, añadió.

Qué fue lo que escribió Toro

Aunque la publicación fue borrada rápidamente por el congresista, algunos medios de comunicación locales pudieron ver el texto, como es el caso de Minuto 30, que citó lo escrito por el representante.

“Respecto a mi publicación en la red social X de 22 de septiembre de 2024, relacionada con sobrevuelos en la ciudad de Medellín, aclaro a la opinión pública que el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez no me consta que intimidó con helicópteros a Daniel Quintero y su familia, no me consta que realizó acciones fascistas o de de abuso de poder ni de persecución con el referido helicóptero”, escribió Toro, de acuerdo con el medio de comunicación local mencionado.

El exalcalde Daniel Quintero culpó a Federico Gutiérrez de la salida de su familia de Medellín - crédito @QuinteroCalle/X

“Ofrezco excusas a Federico Gutiérrez por estos señalamientos. Esto de acuerdo a las aclaraciones dadas por el director de la Policía Nacional, General William René Salamanca Ramírez acerca del sobrevuelo del helicóptero y la manifestación del piloto que afirmó desconocer que en ese sitio vivía el exalcalde Daniel Quintero, es necesario indicar que el plan de vuelo realizado para dicha fecha, obedeció a una actividad rutinaria de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá, en el marco de la vigilancia de la Ciudad de Medellín, y en el cual no tiene injerencia alguna el Distrito Especial de Medellín y puntualmente el Alcalde Federico Gutiérrez”, añadió, según el reporte de Minuto 30.

Hasta la publicación de esta nota el representante a la Cámara no ha vuelto a escribir una retractación como la citada anteriormente o la que fue aprobada, de acuerdo con lo que dijo Fico Gutiérrez, por la Corte Suprema de Justicia en la audiencia del viernes 18 de octubre.