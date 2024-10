J Balvin reveló cómo se ve en un futuro: “Si me puede dar hasta los 60, voy pa’lante”

J Balvin reveló cómo se ve en un futuro y reveló su mayor aspiración en la música actualmente - crédito @jbalvin/Instagram

2024 marcó el regreso de J Balvin luego de un corto receso para centrarse en su hijo Río, fruto de su relación con Valentina Ferrer. El paisa, que lanzó su álbum Rayo el pasado 9 de agosto, fue invitado a la gala de los Billboard de la Música Latina 2024 para recibir el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza como reconocimiento a su trabajo benéfico con su Fundación Vibras.

Pero antes de la gala que se celebrará el próximo domingo 20 de octubre, el intérprete de Mi Gente protagonizó un conversatorio como parte de la Semana de la Música Latina Billboard 2024, un ciclo de eventos orientado a la interacción de distintos actores de la industria musical latina que sirven como antesala a la entrega de los premios.

La charla fue liderada por la directora de contenido de la revista Billboard, Leila Cobo, durante una sesión de preguntas y respuestas con varos de los artistas que se realizó el pasado miércoles 16 de octubre.

Uno de los puntos que más llamó la atención del conversatorio que se difundió en plataformas digitales, tuvo lugar cuando le preguntaron al cantante cómo se veía en un futuro. Sin expresar dudas, el antioqueño afirmó que desea durar más tiempo en la música que Daddy Yankee, uno de los responsables de la popularización del género que anunció su retiro en 2023.

J Balvin reveló que aspira a durar más tiempo que Daddy Yankee en la música - crédito @jbalvin/@dearu_bubble/Instagram

“Yo quiero durar más que Yankee”, dijo, provocando algunas risas entre los que asistieron al conversatorio, por la audacia de sus palabras. “Yo siempre lo he dicho y él lo sabe. Yo quiero ser uno de los que más ha durado vigente sin forzar”, insistió.

Acto seguido, se refirió al hecho de que algo así se logra cuando es capaz de evolucionar y trascender la forma en que concibe sus canciones comparado con sus inicios, remarcando que ahora se encuentra en una etapa de su vida muy distinta. “Mis letras tienen que ir evolucionando y la música, pero no puedo estar letras de un niño de 15 porque me voy a ver chistoso. Está bien que el sonido y los versos se comuniquen con los pelaos, pero hay palabras que ya no me van a quedar porque soy padre de familia, estoy en otra vuelta, o simplemente no van con mi estilo”, dijo.

Además, dejó en claro que hay Balvin para rato. “Desde que uno no lo fuerce, lo pueda hacer natural, si me puede dar hasta los 60, voy pa’lante”, afirmó.

Otras reflexiones de J Balvin en la Semana de la Música Latina Billboard

El paisa habló del momento que vive el género urbano en Colombia, el contexto en el que su música comenzó a pegar, y de Karol G - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

El artista también compartió algunos puntos de vista acerca del impacto del reguetón en Colombia, así como de otras formas de lo que se denomina como género urbano, al punto de volverse un territorio que saca cada vez más intérpretes por el estilo, reconociendo su lugar como responsable de impulsar esa movida.

“No teníamos un mapa, pero teníamos ganas. Obviamente, el reguetón venía de Puerto Rico. [En Colombia] teníamos a Juanes, Carlos Vives, Shakira, pero al final es un género completamente diferente. Nos faltaba un reguetonero que represente a Colombia. No lo teníamos. Y vi la oportunidad de lograrlo”, comentó. “Al principio yo estaba solo. No porque fuera el mejor; simplemente porque trabajaba y me permitieron ser uno de los primeros en abrir la puerta al reguetón [en Estados Unidos]”.

También habló de Karol G y no se mostró sorprendido por su éxito, asegurando que lo veía venir. “Carolina es una persona de admirar y de mucho respeto. Tuve la oportunidad de ver todo su proceso, toda su paciencia y resiliencia para aguantar hasta que finalmente llegó su momento. Siempre tuve fe en que este momento llegaría, y ella lo sabe, y creo que apenas comienza. Hay mucho más por hacer. Definitivamente, ella es la mujer que empodera fuertemente a todos, no solo a las mujeres, sino a todas las personas que sueñan y dicen que se puede”, dijo.