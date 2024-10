El curioso pasado cristiano de Laura Sarabia: entre halagos y críticas, la directora del Dapre encendió las redes

La difusión de un video donde Laura Sarabia habla de su relación con la fe cristiana abrió el debate en redes sociales - crédito Joel González/Presidencia

En la era digital, es común que los usuarios de redes sociales indaguen en los antecedentes de los líderes políticos, en un intento por comprender las motivaciones y decisiones que los definen en el presente. Una de las figuras más recientes en ser objeto de esta atención fue Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), cuyo pasado cristiano llamó la atención de muchos, a pesar de que Colombia es un Estado laico. Aunque sus creencias religiosas no son motivo de crítica pública o judicial, la revelación de este aspecto de su vida despertó curiosidad.

El hallazgo de este pasado fue compartido por una usuaria verificada en X, que responde al nombre de Inés Betancourt. La publicación incluye un video en el que una joven Sarabia, de 20 años, narra su experiencia personal y su vinculación con la religión cristiana, en particular con el movimiento juvenil “Alfa”. En este testimonio, la ahora alta funcionaria relató cómo su fe tuvo un impacto profundo en su vida en un momento difícil:

”Estaba pasando por depresión, soledad (...) tantas cosas que estaban afectando mucho mi vida. Sin buscarlo, un amigo me dijo que lo acompañara a una fiesta de jóvenes, y aunque ya venía de una iglesia cristiana, no tenía esa relación con Dios como la tengo hoy (...) Alfa para mí fue un antes y un después en mi vida”, expresó Sarabia en el video.

Un video del pasado cristiano de Laura Sarabia despertó interés en redes sociales - crédito @InesBetancur1/X

En el mismo relato, Sarabia describe cómo su participación en Alfa la ayudó a superar momentos difíciles y le brindó un sentido de comunidad y apoyo. A lo largo de tres años, este grupo cristiano juvenil se convirtió en un refugio para ella: ”Es mi familia, es mi casa, es mi escape cuando estoy mal”, agregó. Este testimonio fue visto como una faceta desconocida de la funcionaria, lo que despertó comparaciones con el senador Jota Pe Hernández, que también tuvo un pasado vinculado al cristianismo, en su caso como cantante antes de convertirse en youtuber y, finalmente, político.

Sin embargo, este redescubrimiento del pasado religioso de Sarabia no estuvo exento de críticas. Algunos usuarios en redes sociales cuestionaron la autenticidad de su fe, mientras que otros se centraron en los recientes escándalos que rodean su figura. Entre ellos, destacan las acusaciones sobre el maltrato a su exempleada doméstica Marelbys Meza, que también fue niñera de su hijo, así como las controversias relacionadas con el uso de pruebas de polígrafo y pagos irregulares, temas que generaron gran atención mediática en los últimos meses.

El descubrimiento del testimonio cristiano de Laura Sarabia, directora del Dapre, despertó el interés de usuarios en línea - crédito Sebastián Cuéllar/Presidencia

La publicación de este video no solo revivió el interés por la vida personal de Sarabia, sino que abrió un debate sobre cómo los líderes políticos concilian su pasado personal con su rol público. Para algunos, su testimonio cristiano ofrece una imagen más humana de la funcionaria, y hasta señalaron que con esa relación con Dios era la cuenta clara de la razón por la que era la mano derecha del presidente Gustavo Petro, mientras que para otros, es motivo de crítica, especialmente en el contexto de las controversias recientes.

Algunos de los comentarios que más destacaron en redes fueron: Ver el pasado de las personas, no pone a tambalear a nadie. Pobrecitos”; “Buscando a Dios y terminó con el demonio”; “En esa época es que se robaba las tarjetas de crédito de las compañeras?”; “Saben porqué es la mano derecha del ilegítimo, porque tiene las cualidades perfecta mitómana, cínica, sagaz, etc eso es fundamental para un par”; “Uno puede ser petrista, o no, pero el respeto debe ir más allá de la ideología, sobre todo en un país en donde atacan más a las mujeres que a los hombres en política”.