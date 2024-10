Margarita Rosa se fue con toda contra congresistas por no aprobar contratos para los campesinos en la reforma laboral: “Partida de miserables”

Margarita Rosa de Francisco y el presidente Petro cuestionaron duramente que no se haya aprobado el articulo que ke daba salario al campesinado - crédito Colprensa

Margarita Rosa de Francisco expresó su indignación tras la decisión de 82 congresistas de eliminar un artículo clave de la reforma laboral que buscaba garantizar contratos dignos para los campesinos. Según declaraciones difundidas en redes sociales, la actriz y activista criticó duramente a los legisladores, señalando que sus acciones dificultan la posibilidad de alcanzar la paz en el país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El debate sobre la reforma laboral ha generado controversia en el Congreso, especialmente por la eliminación de un artículo que beneficiaría a los trabajadores rurales.

Los congresistas que votaron en contra de este artículo pertenecen a partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y algunos miembros del Partido Verde. Esta decisión ha sido vista por algunos sectores como un desprecio hacia los campesinos, quienes enfrentan condiciones de desigualdad.

De Francisco, conocida por su activismo social, expresó su deseo de que estos congresistas no vuelvan a ocupar un escaño en el Congreso, especialmente aquellos que se presentaron con banderas progresistas. La actriz aseguró que con niveles de desigualdad tan altos, es difícil pedir a la población rural que no obedezca a grupos ilegales como los narcotraficantes.

En su cuenta de X, la actriz compartió una imagen en la que rechazó la eliminación de los artículos - crédito @Margaritarosadf/X

“¿Por qué hacen esto, partida de miserables? Y son capaces de decir que el presidente no sabe cómo hacer la paz. Por esto que han hecho no se puede lograr. Con un nivel de desigualdad tan escandaloso no hay cómo pedirle a la población rural que no le obedezca a los narcos. Gente indigna. Ojalá no vuelvan nunca a sentarse en el Congreso. Especialmente quienes se hicieron elegir con banderas progresistas”, fueron las palabras exactas de la actriz.

El salario mensual de los congresistas, que asciende a 48 millones de pesos, ha sido un punto de crítica en esta discusión. La eliminación del artículo de la reforma laboral ha sido recibido por algunos como una traición a los principios de justicia social y equidad que deberían guiar las políticas públicas.

La reforma laboral, que buscaba mejorar las condiciones de trabajo de los campesinos, ha sido un tema central en el debate político del país. La decisión de los congresistas de eliminar el artículo que garantizaba contratos dignos ha generado un amplio rechazo entre activistas y defensores de los derechos laborales.

Lo que dijo el presidente

Luego de un debate en la Cámara de Representantes de Colombia, se eliminaron varios artículos de la reforma laboral que buscaban introducir el contrato agropecuario. Esta situación generó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro. Según declaraciones del mandatario en la red social X, la eliminación de estos artículos podría agravar las economías ilícitas y la violencia en el país, al afectar negativamente el nivel de vida de campesinos y jornaleros.

Los artículos eliminados, específicamente los números 31, 32 y 33, proponían la creación de un contrato agropecuario que, según los defensores de la reforma, como el representante Germán Gómez del partido Comunes, garantizaría condiciones laborales justas, acceso a la seguridad social y jornadas laborales dignas para los trabajadores del campo. Sin embargo, la oposición celebró la eliminación de estos artículos, argumentando que no solucionaban los problemas estructurales del sector agropecuario.

La imagen compartida por De Francisco tacha de miserables a quienes apoyaron la eliminación de los artículos - crédito @Margaritarosadf/X

El senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, criticó la celebración de la oposición, acusándolos de negar derechos laborales a los campesinos y jornaleros. Por su parte, representantes de la oposición, como Julio César Triana de Cambio Radical, sostuvieron que los artículos eran inapropiados para el contexto rural colombiano, ya que no consideraban la realidad de las pequeñas explotaciones agrícolas, como las de las familias cafeteras que poseen menos de cinco hectáreas y no podrían asumir los costos laborales que implicaría el contrato agropecuario.

Christian Garcés, representante del Centro Democrático, añadió que la implementación de estos artículos podría aumentar la informalidad laboral en el país al dificultar la contratación en el sector agropecuario. La discusión sobre la reforma laboral continúa siendo un tema candente en el Congreso colombiano, con implicaciones significativas para el futuro del trabajo rural en el país.