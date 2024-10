Petro sobre el asesinato de Sofía Delgado: “Los niños no merecen un mensaje de solidaridad por esta red social cuando sus derechos no son respetados”

El presidente Gustavo Petro aseguró que los mensajes de solidaridad en X no son suficientes - crédito Presidencia - Colprensa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su consternación por el asesinato de Sofía Delgado, menor que había sido reportada como desaparecida en el Valle del Cauca el 29 de septiembre de 2024. A través de su cuenta en la red social X, Petro manifestó que los niños del país no deberían recibir mensajes de solidaridad en redes sociales, sino que sus derechos deben ser respetados y protegidos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El caso de Sofía Delgado conmocionó a la nación cuando se conoció su trágico desenlace el 17 de octubre de 2024. La desaparición de la menor había generado una intensa búsqueda y atención mediática, que culminó con la noticia de su asesinato. Este hecho ha reavivado el debate sobre la seguridad infantil y la protección de los derechos de los menores en Colombia.

El mensaje del presidente Petro hizo hincapié en la necesidad de garantizar que los sueños de los niños no se vean truncados por la violencia. “Las niñas y niños de nuestro país no merecen un mensaje de solidaridad por esta red social cuando sus derechos no son respetados ni protegidos. Los niños merecen que sus sueños no se sigan acabando. No podemos permitir más noticias como la de Sofía”, afirmó el mandatario, haciendo un llamado a la acción para prevenir futuros casos similares.

El presidente aseguró que no se pueden permitir más casos como el de Sofía - crédito @petrogustavo/X

La desaparición y asesinato de Sofía Delgado ha puesto de relieve las deficiencias en los mecanismos de protección infantil en el país, generando una ola de indignación y demandas de justicia por parte de la sociedad civil, en especial, porque el agresor Brayan Snaither Campo Pillimue tenía antecedentes de violación a una menor en 2018, pero quedó en libertad por vencimiento de términos.

Además, las autoridades lograron establecer que el mismo día de la desaparición de Sofía Delgado Zúñiga, el 29 de septiembre, Campo Pillimue habría tratado de raptar a otra menor de edad. “Mi primita fue a comprar el alimento para el perro, el ‘man’ le dijo que entrara que le iba a regalar unos collares para el perro y cuando la niña entró, él le iba a cerrar la persiana de la puerta, entonces la niña se alcanzó a salir. Ella nos contó y ya por el día lunes (30 de septiembre) que vimos que la niña Sofía no aparecía, llamamos a los de la Sijin y pusimos la denuncia”, le día al El País una familiar de la menor atacada.

Confesión del crimen

Eberto Riveros, secretario de Gobierno de Candelaria, reveló que el autor del crimen confesó su culpabilidad y guió a las autoridades al lugar donde había dejado el cuerpo. Este hallazgo se produjo en un cañaduzal, y la presión ejercida por las autoridades y la comunidad fue determinante para que el sospechoso admitiera su responsabilidad. La audiencia de imputación de cargos contra el hombre, de 32 años, está programada para este viernes, 18 de octubre.

- crédito @XaviGuty94/X

El individuo será procesado por el delito de desaparición forzada agravada, y durante el proceso judicial se evaluará si también se le imputarán cargos por homicidio o feminicidio. Las autoridades han señalado que los antecedentes del sospechoso fueron cruciales para centrar la investigación en él, lo que permitió avanzar en el caso.

El secretario de Gobierno de Candelaria destacó que personas como el acusado suelen camuflarse entre la comunidad, aparentando ser inofensivas, pero en cualquier momento pueden cometer actos delictivos.

Las redes no perdonan a Petro

El asesinato de Sofía Delgado reavivo el debate sobre la legislación penal en Colombia. La menor fue víctima de abuso sexual antes de ser asesinada, lo que generó una ola de críticas hacia la supuesta laxitud de las leyes actuales.

En junio de 2021, el Congreso colombiano aprobó una ley que imponía la cadena perpetua a los violadores de menores. Sin embargo, esta medida fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en septiembre del mismo año. El tribunal argumentó que existieron vicios en el trámite de la ley y que la misma transgredía la Constitución Política al afectar la dignidad humana.

- crédito @petrogustavo/X

El fallo de la Corte generó diversas reacciones. Algunos, como el entonces senador Gustavo Petro, defendieron la decisión judicial. Petro se opuso a la cadena perpetua, argumentando que no era una solución adecuada, una postura que fue recordada tras el crimen de Sofía Delgado. En contraste, el expresidente Iván Duque Márquez había utilizado el caso del violador confeso Luis Alfredo Garavito para justificar la necesidad de penas más severas.