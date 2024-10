Con seductor vestido que dejó poco a la imaginación, así fue el encuentro de Yailín ‘la más viral’ con J Blavin en Miami

El 'look' de Yailin para conocer a J Balvin - crédito @jbalvin y @yailinlamasviralreal/IG

Yailin la más viral ya se encuentra en Miami para asistir a los premios Billboard de la Música Latina 2024, una de las ceremonias más esperadas del año en la industria musical.

La cantante dominicana, que recientemente se sometió a una operación para cambiar el color de sus ojos, no ha pasado desapercibida desde su arribo a la Ciudad del Sol.

En esta ocasión, además de su presencia en los eventos relacionados con la música latina, Yailin ha captado la atención por el impactante look que decidió usar el día en el que tuvo su esperado encuentro con el cantante colombiano J Balvin, una de las grandes figuras del género urbano.

Fiel a su estilo, la cantante compartió a través de sus redes sociales su emoción por estar en Miami, pues publicó un video con un sensual baile desde la terraza de un rascacielos, mostrando sus curvas en un vestido que dejó a más de uno sin aliento.

Así anunció Yailin la más viral su llegada a Miami para los premios Billboard - crédito @yailinlamasviralreal/IG

Esa misma ropa fue la que uso para el encuentro con José Álvaro Osorio Balvin: un vestido negro de red transparente, destacando su escote con una pronunciada abertura y adornado con cadenas que colgaban a lo largo de todo el atuendo.

Las cadenas estaban decoradas con diferentes dijes metálicos, entre los cuales había corazones, medallas y candados, de fondo una tanga negra y complementó su ropa con grandes aretes en forma de cruz, de manera que quedara reafirmado su estilo único y extravagante.

El look de Yailin rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales, donde sus seguidores elogiaron la osadía y originalidad del atuendo, como también algunos reaccionaron sorprendidos, porque dejó poco a la imaginación del público y del colombiano.

La artista será la copresentadora de la alfombra roja de los Premios Billboard y en medio de los eventos de esta semana, que son previos a la noche principal del galardón, aprovechó para conocer a uno de sus grandes ídolos.

Este fue el momento del encuentro entre J Balvin y Yailin en medio de los eventos de los premios Billboard 2024 - crédito @traphouselatino/IG

La reunión entre Yailin y el cantante colombiano J Balvin fue cálida y cordial, según se pudo ver en las imágenes compartidas por la propia dominicana y por algunos perfiles de Instagram que están participando de los actos. En las fotos y videos ambos posaron sonrientes, y el encuentro rápidamente se viralizó, siendo ampliamente comentado en redes sociales.

“Él no la quería soltar”, “Qué generosa es la vida con esta tipa”, “Pero él está luciendo como si fuera el fanático y ella como si fuera la estrella mundial”, “J Balvin siempre tan amable”, “Ella es bella, se lo merece, no sé por qué hay personas que la odian”, “El que es amigo de todos y amigo de nadie”, “La educación no pelea con nadie”, “Yailin se ve divina”, “Solo con ese cuerpo se puede lucir ese tipo de ropa. Divina”, son algunos de los comentarios.

Además de su impresionante vestido de red, Yailin no dejó de sorprender con otro atuendo que también fue tendencia. En otra jornada usó una minifalda y un top de peluche color rosados, completados con una cadena con una cruz decorada con rosas, un atuendo con el que podía mostrar directamente su abdomen.

Este paso por Miami promete seguir dando de qué hablar, no solo por la asistencia de Yailin a los premios, sino por la actitud arrolladora que ha mostrado en los eventos previos, donde se ha dejado ver más segura y decidida que nunca. Sin duda, la joven madre de Cattleya, la hija que tuvo la artista con el cantante Anuel AA, continúa marcando su huella en la escena musical, y su encuentro con J Balvin reafirma su ascenso dentro del panorama latino.