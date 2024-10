Así suena ‘No me cansaré’, la nueva canción de Karol G con Sevdaliza: video oficial y letra de la canción

La cantante sorprendió con su nueva canción junto a la intérprete iraní - crédito Karol G / Instagram

Karol G se consolidó como una de las cantantes más relevantes del género urbano y cada uno de sus lanzamientos sigue dando de qué hablar. El más reciente se llevó a cabo durante la jornada del jueves 17 de octubre de 2024 a través de todas las plataformas digitales.

El tema lleva por nombre No me cansaré y allí canta con Sevdaliza, una famosa artista iraní, con la que interpreta esta canción y muestra un video a blanco y negro en el que se ven rodeadas de naturaleza, en un ambiente bastante sensual.

El lanzamiento fue anunciado por las dos artistas a través de sus cuentas oficiales, por lo que ya cuenta con miles de visualizaciones. “Una canción para ese amor libre y bonito que nos deja ser nosotrxs mismxs 🤍 Gracias reina por invitarme a hacer parte de este proyecto tan especial @sevdaliza 🌷 ‘No me Cansare’ Disponible ya!”, dijo la nacida en Medellín.

Además, la famosa artista colombiana acompañó la publicación con una de sus intervenciones en el tema, en la que está sobre una cama con un vestido ajustado a su silueta y un maquillaje muy natural, casi imperceptible. En otra de las escenas aparece con unas pequeñas alas y haciendo poses sensuales.

Este es el verso que causó revuelo en redes sociales - crédito @karolg/Instagram

Precisamente, en el video que compartió canta uno de sus versos que dice lo siguiente: “Me quiere como soy, no trata de poseerme, no me digas que te vas y en tus ojos encuentro paz y de tu mano mi libertad, por eso no me cansaré, no me cansaré. Tengo todo lo que quiero, no me cansaré, no me cansaré. Tengo todo lo que quiero”.

En redes sociales ya relacionan estas frases con su relación con el también artista paisa Feid, teniendo en cuenta que es uno de los vínculos más apreciados por los internautas, pues Karol G volvió a creer en el amor después de mostrarse bastante afectada tras su ruptura con el puertorriqueño Anuel AA, uno de los artistas del trap más polémicos no solo por sus decisiones amorosas, sino por las letras de sus canciones.

El tema se volvió viral en pocas horas y las tendencias en redes sociales como TikTok y la plataforma X, antes conocida como Twitter, donde se desataron reacciones como: “La canción de Sevdaliza y Karol G está tan rica”, “Reinas” y “Solo talento”. Aunque no faltaron las críticas de los detractores de la paisa que le aseguraron haber “dañado” la reputación de Sevdaliza.

Letra de la canción

Don’t have fear, I won’t let go

You protect my inner child

Hold my heart, forever yours

Love another, so pure so wild

You’re my heaven, libertad

Angels need their wings to fly

I feel home in your arms tonight

No me cansaré, no me cansaré

I like, Imma get what I like

No me cansaré, no me cansaré

I like, Imma get what I like

Total, todos los placeres voy a dártelos, baby 24/7 No me cansaré, no me cansaré

I like, Imma get what I like, like, like

Ya tu sabe, tú me dejas brillar

Me siento libre, aún siendo tuya

No me cortas las alas, tú me dejas volar

Recuérdame mirando la luna

Ey, I was born to be an angel (yo nací pa’ ser tu baby)

Me quiere como soy, no trata de poseerme

Vuelo lejos y no deja de quererme (quererme, quererme, papi)

You protect my inner child We love another

So pure, so wild Hey, ey No me digas que te vas, si en tus ojos encuentro paz y de tu mano mi libertad (por eso)

No me cansaré, no me cansaré, tengo todo lo que quiero, no me cansaré, no me cansaré

Tengo todo lo que quiero, total, todos los placeres voy a dártelos, baby 24/7

No me cansaré, no me cansaré, tengo todo lo que quiero, no me cansaré, no me cansaré

I like what I like

No me cansaré, no me cansaré, tengo todo lo que quiero

Total, todos los placeres voy a dártelos, baby 24/7

No me cansaré, no me cansaré, tengo todo lo que quiero

No me sueltes, no, soy tu maravilla, así como yo, baby ninguna brilla

No me sueltes, no, soy tu maravilla, así como yo, baby ninguna brilla