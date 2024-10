Senador José David Name solicitó investigación a Ricardo Roa por ausencia en debate sobre Ecopetrol: “No puede huir todo el tiempo”

El presidente de Ecopetrol Ricardo Roa dejó plantado al Congreso de la República en el que se le haría un debate de control político - crédito Canal Congreso

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, enfrenta fuertes críticas en el Congreso de la República por su ausencia en un debate de control político.

El senador José David Name, del Partido de La U, solicitó sanciones disciplinarias debido a que Roa no asistió a la sesión programada en la Comisión Quinta del Senado.

Ante la inasistencia de Roa, Name anunció que el debate se trasladará a la plenaria del Senado, y que personalmente enviará una carta a la procuradora Margarita Cabello para solicitar una investigación preliminar.

“Ahora nos vamos a ir a plenaria del Senado, a ver hasta cuándo puede huir Ricardo Roa. Ricardo Roa no va a poder huir todo el tiempo. Yo, personalmente, le voy a enviar una carta a la doctora Margarita Cabello, procuradora general, diciéndole dos cosas: que me extraña que no envíe a nadie a un debate tan importante como este y le exijo que se le abra una investigación preliminar a Ricardo Roa por no venir a este debate y no ser la primera vez que se excusa”, expresó el congresista.

Ricardo Roa es criticado en el Congreso por no asistir a un importante debate de control político - crédito Luisa González/Reuters

Este debate tenía como objetivo abordar temas cruciales para la empresa, como la caída de sus utilidades y decisiones estratégicas sobre negocios internacionales y la importación de gas.

El senador expresó su descontento frente a este tema, destacando que no es la primera vez que Roa evade estas citaciones legislativas. Según él, la acción de Ecopetrol ha disminuido un 49% desde que Roa asumió la presidencia de esa entidad, lo cual considera un tema que requiere explicaciones técnicas. Name enfatizó que el debate no tenía un enfoque personal, a pesar de que la pareja sentimental de Roa está involucrada en varios negocios de la empresa.

El senador también recordó su relación de años con Roa, mencionando que un miembro de la Comisión le dio su primer empleo hace dos décadas en la Electrificadora de Santander.

Entre tanto, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, criticó la gestión de Roa, señalando que el valor de las acciones de Ecopetrol ha caído significativamente desde que asumió el cargo. Cabal cuestionó quién responderá por este resultado negativo para la economía del país y los accionistas.

María Fernanda Cabal cuestionó la gestión de Roa debido a la baja en las acciones de Ecopetrol - crédito Colprensa

La ausencia de Roa en el debate generó malestar en el Senado, en el que se esperaba que abordara temas como el abastecimiento de combustible y las decisiones empresariales que, según algunos congresistas, podrían estar afectando el desempeño de la principal empresa de Colombia. La situación se complica aún más por la implicación de Roa en la polémica del Consejo Nacional Electoral (CNE), que formuló cargos contra la campaña del presidente Gustavo Petro, de la cual Roa fue gerente.

En respuesta a estas acusaciones, Roa presentó una acción de tutela contra el CNE para intentar suspender el proceso en su contra. Aunque el Tribunal Superior de Bogotá no aceptó la medida, sí aprobó el recurso para su estudio. Esta situación ha llevado a sectores de la oposición a pedir su renuncia.

Emisión de bonos de Ecopetrol por US$1.750 millones resalta después de pausa por investigación a Ricardo Roa

Ecopetrol lanzó bonos con vencimiento en 2032 tras una investigación que involucró a su presidente, Ricardo Roa - crédito Guillermo Legaria/EFE

La reciente emisión de bonos de Ecopetrol por US$1.750 millones marcó un regreso al mercado internacional tras una pausa provocada por una investigación que involucra a su director ejecutivo, Ricardo Roa. Según la información disponible, la estatal colombiana de energía lanzó bonos con vencimiento en 2032, ofreciendo un rendimiento del 7,8%. Los fondos recaudados se destinarán a la recompra de bonos con vencimiento en 2026 y al pago parcial de un préstamo que vence en 2030.

La emisión de bonos, inicialmente programada para la semana anterior, fue pospuesta debido a una investigación sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, en la que Roa tuvo un papel destacado. Esta situación llevó a la cancelación de la oferta original, que se esperaba tuviera un rendimiento de alrededor del 7,65%.

En paralelo, Ecopetrol anunció que ofrecerá una prima para recomprar hasta US$1.250 millones de los bonos que vencen en 2026. Esta estrategia financiera busca optimizar la estructura de deuda de la compañía, en un contexto donde el mercado ha mostrado apertura hacia la empresa, a pesar de las turbulencias políticas recientes.

En cuanto a la gestión de su deuda, la empresa ha utilizado un crédito de US$250 millones de Sumitomo Mitsui Banking Corporation y una cantidad equivalente de su propio efectivo para cubrir la mitad de un préstamo de US$1.000 millones con vencimiento en 2030. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer su posición financiera.