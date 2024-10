Revelaron el testimonio final de Daniel Sancho en Tailandia: “Yo no sabía si a Edwin le gustaba o no”

El español fue condenado a cadena perpetua - crédito EFE

A pesar de que la condena contra el español Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta se registró hace más de un mes, un documental sobre el caso, en el que participa el padre del europeo, ha provocado que se siga hablando de este tema.

En el último capítulo de El caso Sancho, nombre de la producción presentada por MAX, Rodolfo Sancho habló sobre la relación que tenía su hijo con Arrieta y recibió críticas por justificar el comportamiento del confeso asesinó, afirmando que “los psicólogos saben que esto sucede. Estás en otro país donde hay pena de muerte… Te asustas, te ciegas, el lóbulo frontal deja de funcionar”.

Sumado a esto, afirmó que tenía dudas sobre el relato entregado por la fiscalía de Tailandia, pero que había decidido no hablar sobre eso por respeto de la familia Arrieta. Por último, volvió a afirmar que su hijo actuó en defensa propia y aseguró que si hubiera sido una mujer, la situación sería diferente.

“Estoy intentando decir que no es relevante la relación entre ambos. Me he mordido la lengua demasiado, con todo respeto a todo el mundo y solidaridad a la familia Arrieta. La situación es la que es. Si Daniel fuese una mujer, ¿estaríamos pensando en esta situación de antes? No, pensaríamos que es una mujer que han intentado violar”, puntualizó el actor.

El último testimonio de Daniel Sancho

La condena que recibirá el español se conoció la última semana de agosto - crédito RedesSociaes/AdrianFoncillas

Mientras la polémica por las palabras de Rodolfo Sancho sigue latente en España y los abogados de Daniel Sancho siguen sin presentar un recurso de apelación de la condena que este recibió, en el programa En boca de todos se revelaron las palabras que dijo el asesino de Edwin Arrieta en el último testimonio que presentó al juzgado de Koh Samui

En primer lugar, el español afirmó que antes del viaje a Tailandia no había compartido ningún tipo de fotografía con el colombiano y que la primera relación sexual que tuvieron se registró en la isla asiática.

“Antes de viajar a Tailandia, nunca había tenido una relación sexual con Edwin. Nunca le he mandado una foto desnudo a su móvil. Yo no sabía si a Edwin le gustaba o no, no le invité a tener relaciones sexuales, pero se dio el caso”.

Nuevamente, explicó que Edwin Arrieta estaba intentando violarlo cuando se registró el golpe que provocó la muerte del cirujano, pero en ese momento, afirmó que el colombiano lo amenazó con enviar una foto suya en compañía de dos mujeres a su actual pareja,

“Edwin se acercó a estrangularme. Me amenazó con revelar una foto con dos mujeres y enviársela a mi novia. También con hacer daño a mi hermana y a mis seres queridos”, fue parte del testimonio de Sancho.

Daniel Sancho afirmó en más de una ocasión que actuó en defensa propia - crédito Jesús Avíles / Infobae

Por último, el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo indicó que no pidió ayuda de las autoridades debido a la popularidad que tenía Arrieta, refiriéndose al cirujano como una persona “influyente”.

“Él me mordió la mano y por eso le di un puñetazo y es cuando se dio con la cabeza en el lavabo. No pedí ayuda porque estaba asustado. Me dijo que era una persona muy influyente”, fue la parte final de la participación del europeo en esa audiencia.

Los analistas legales del programa español afirmaron que este testimonio habría podido terminar de perjudicar a Daniel Sancho, puesto que presentó varias incongruencias respecto a la versión que entregó en primera instancia, en la que afirmó que Arrieta lo tenía en una “jaula de cristal” y habló sobre la relación sentimental y cercana que tenían.

“Ahora resulta que no sé cómo, Edwin tenía una foto íntima de Daniel con dos mujeres y amenazaba con enseñársela a su novia”, indicó uno de los panelistas.