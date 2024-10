María Fernanda Cabal denunció “amenaza” de Hollman Morris, gerente de Rtvc: “A Cabal la llevo a la cárcel”

La senadora María Fernanda Cabal denunció públicamente lo que considera una amenaza por parte de Hollman Morris - crédito Natalia Pedraza/EFE

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, a través de su cuenta de X, compartió un video que el mismo gerente de Rtvc, Hollman Morris, publicó en sus redes sociales, donde se escucha decir lo siguiente: “A Cabal la llevo a la cárcel”.

Las palabras del periodista se dieron en la cabina de Radio Nacional de Colombia, mientras en el fondo suena el himno de Colombia. El gerente de Rtvc comparó lo sucedido con el exterminio de la Unión Patriótica, debido a que tenía invitados de esa colectividad en la mesa del programa. “La senadora lleva un exilio, yo llevo dos”, resaltó Hollman Morris.

Por tal motivo, la senadora María Fernanda Cabal denunció públicamente lo que considera una amenaza por parte de Hollman Morris. A través de sus redes sociales, Cabal aseguró que Morris está instrumentalizando la justicia para silenciar su voz de oposición.

La senadora, reconocida por sus posturas críticas hacia el Gobierno nacional, manifestó que continuará con su labor política sin dejarse intimidar.

“Esta amenaza de Hollman Morris, director de RTVC, que usa recursos públicos, demuestra una vez más la persecución e instrumentalización que hace de la justicia para callar una voz de oposición como la mía. No le temo y no me amedrantará”, afirmó la congresista del Centro Democrático.

