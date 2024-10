Gobernador de Santander salió otra vez en defensa de su hermana, la jueza que no quiso condenar a alias Pichi por falta de pruebas: “Ella actuó en derecho”

El gobernador de Santander condicionó los recursos para los municipios a metas de erradicación - crédito Colprensa

La fuga de Óscar Camargo Ríos, conocido como alias Pichi o el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’, sigue generando reacciones en todo el territorio nacional.

Al respecto, María Piedad Díaz Mateus, hermana del gobernador de Santander, el general retirado Juvenal Díaz Mateus y ha recibido serías críticas por lo sucedido, debido a que fue la persona que absolvió al narcotraficante de varios delitos.

El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X aseguró que la jueza era la principal responsable de la absolución y posterior libertad de alias Pichi.

En entrevista con Blu Radio el gobernador de Santander calificó las afirmaciones del jefe de Estado como “una verdad a medias”.

De igual forma, negó cualquier tipo de injerencia en los procesos judiciales que tiene a cargo su hermana, ya que aseguró que fue una jueza de Medellín quien había tomado la decisión de conceder arresto domiciliario a alias Pichi.

“El presidente está diciendo una verdad a medias. Dice que mi hermana lo absolvió, lo cual es cierto, pero no es quien permitió su libertad. Él se fugó en otro proceso, donde otra jueza de Medellín tomó esa decisión”, indicó el general (r) Juvenal Díaz.

Y agregó: “Insinuar que yo coordiné con mi hermana para que le dieran libertad a ‘Pichi’ no tiene ni pies ni cabeza”.

En entrevista con Caracol Radio, el general (r) Juvenal Díaz reconoció que no tenía conocimiento de que su hermana estaba a cargo del caso, pero enfatizó que no tiene nada que ver con la absolución del caso del poderoso narcotraficante.

“Hay unos casos anteriores donde mi hermana que es juez tuvo que absolver a alias ‘Pichi’. Cuando se va a ver los expedientes, pues en la Fiscalía de Investigación no presentaron pruebas, eso ya lo han analizado, pero entonces empiezan a generar una serie de conjeturas como diciendo, primero, que ese bandido me financió la campaña, no lo dicen de frente, empiezan a insinuar, que entonces yo manejo los fallos de mi hermana y que también, como aparezco en alguna foto con un magistrado, lo cual es normal porque yo posiciono los magistrados acá en Santander. Entonces dicen que yo coordino con los jueces y con los magistrados para absorber bandidos”, aseveró el gobernador de Santander.

Por tal motivo, explicó que no tiene nada que ver con los fallos, resaltando que si existen fallas disciplinarias, todos deberán responder ante la justicia.

Investigación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Ante lo sucedido, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrirá investigaciones por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en el proceso de definición de la situación jurídica de Óscar Naranjo Ríos, conocido como alias Pichi, quien se fugó el jueves 10 de octubre del presente año, pero que se confirmó en la mañana del viernes 11 de septiembre.

El caso será abordado por la Comisión Seccional de Disciplina de Santander, debido a que la Juez Segunda Penal Especializada del Circuito de Bucaramanga presuntamente cometió irregularidades en el proceso.

La Comisión buscará establecer las razones por las cuales la jueza absolvió a Óscar Naranjo Ríos por los delitos homicidio agravado en concurso en porte y tráfico de armas, así como tráfico de estupefacientes.

El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magistrado Alfonso Cajiao, lamentó la fuga de alias Pichi, razón por la cual ratificó la investigación.

“Estamos investigando las presuntas irregularidades relacionadas con la resolución de la situación jurídica de este mismo personaje. Y en el caso de Santander, estamos investigando las presuntas irregularidades de una juez de Bucaramanga que a finales de julio de este año produjo una decisión absolutoria en su favor”, indicó Cajiao.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia también inició un proceso de investigación contra el juez tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín, quien había concedido el beneficio de detención domiciliario al llamado ‘el Pablo Escobar de Bucaramanga’, la cual habría violando en al menos ocho ocasiones.