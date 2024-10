Arelys Henao reveló por qué dejó el licor y preocupó al hablar sobre su salud: “Tomo 8 medicamentos al día”

Arelys Henao preocupó a sus seguidores al hablar acerca de su salud - crédito @arelyshenao/Instagram

Arelys Henao está de gira de medios y ha sido tendencia al referirse a varios temas, como la política; sin embargo, aunque está presentado su nuevo trabajo musical, junto con el anuncio de su nueva faceta como empresaria, uno de los temas que más llamó la atención de sus seguidores fue el de su salud.

La reina de la música popular alarmó a su fanaticada al revelar que debió cortar con el alcohol por completo, pues a ella le gustaba tomarse sus tragos en tarima, algo muy común en artistas del género popular y despecho.

“Ya no consumo licor, no puedo recibirle ni un ‘guarito’ a los asistentes en mis conciertos como es tradición”, mencionó.

No obstante, la intérprete de Señor Prohibido, Lo Pasado Pisado y Amante y amigo generó curiosidad en sus fanáticos luego de que a su confesión que le gustaba “tomar sus copitas de vez en cuando”, agregara que las razones, diciendo que su salud es algo “de mucho cuidado”. Posteriormente recordó que su mayor miedo es el de perder su voz y no poder continuar con su carrera, la cual es su pasión.

Arelys Henao compartió difícil situación que atraviesa con su salud -crédito @arelyshenao/Instagram

Durante su entrevista en el matutino Día a Día, el presentador Iván Lalinde pidió a la artista ampliar detalles sobre su declaración. “Yo tomo mucha medicina en el día, en este momento tomo 8 pastillas diarias y tengo que cuidarme porque sueño vivir hasta viejita”, dijo, sin especificar mucho acerca de cada uno de los medicamentos que tiene formulados ni para qué tipo de enfermedades son.

Sin embargo, luego añadió que está experimentando un extraño síntoma que la tiene muy atenta y al que le está haciendo seguimiento. “Me sale sangre en mi ojito”, mencionó, dejando en el aire muchas preguntas a su público, además de que en redes sociales se empezó a especular sobre posibles secuelas del cáncer que superó.

¿Qué enfermedad tiene Arelys Henao?

Al tocar el tema de su salud y el riesgo que teme de ver afectado su instrumento de canto, la reina de la música popular se refirió al cáncer de tiroides en el 2014 tocó las puertas de su casa, pero del que consiguió curarse. Aun así, desde entonces requiere de cuidados especiales y la ayuda de la medicina para poder realizar sus actividades diarias y llevar su agitado ritmo de vida como personaje público.

Arelys Henao explicó cuántos hijos adoptivos tiene - crédito @arelyshenao/Instagram

Arelys para ese tiempo gozaba de un alto reconocimiento y sus canciones eran éxito total en las estaciones radiales del país, inclusive tenía agendada una presentación con la baladista mexicana Ana Gabriel; pero tuvo que hacer una pausa en su agitada agenda y someterse a una operación. “Mi mayor miedo era que mi voz se viera afectada y no pudiera continuar con mi gran pasión que es el canto y la música”, dijo en una entrevista con Canal 1 en abril de 20222.

Pese a todos estos retos, la artista de 48 años de edad reiteró se mantiene aferrada a su mentalidad positiva que ha vuelto inspiración para las demás mujeres que la siguen y ven en ella un ejemplo de superación, esto la motiva a seguir su lucha sonriente y convencida de que todo le saldrrá a su favor. Arelys aseguró que encontrará el camino hacia la sanación muy pronto: “Sé que Dios me va a sanar y que voy a estar hasta 90 años hablando aquí con ustedes”.

En otra entrevista,, Arelys Henao se pronunció frente a otro de los delicados temas a los que se ve expuesta como artista, pues comentó cómo ha logrado hacerle el quite a las invitaciones que le hacen algunos personajes al margen de la ley que han intentado contratarla para sus fiestas privadas.

Arelys Henao lleva más de 25 años junto a su pareja - crédito @ArelysHenao/Instagram

“Todos los artistas hemos tenido privadas difíciles, pero que de verdad tienes que ir, porque si no vas te ponen problema... Si no vas, es peor que ir, lo que toca hacer es ser artista aquí y donde sea”, reveló la cantante de Lo pasado pisado en el pódcast Desnúdate con Eva.

Allí, la artista oriunda de Sabanalarga confesó que en un momento un magnate la contactó porque estaba interesado en una fiesta privada. “Una vez un señor muy mencionado en Colombia, me contactó y me dijeron que él quería una presentación privada, pero yo creo que me asuste tanto que algo paso y al final no fui”.