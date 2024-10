Migrante colombiano reveló qué tienen los “colegios gringos” que los diferencian de los colombianos

En los EE. UU., Giraldo ha podido practicar deportes que en Colombia son poco usuales como el Lacrosse o el fútbol americano - crédito gh.zurdo / Facebook

Antes de graduarse de preparatoria, el migrante y creador de contenido paisa Juan Giraldo, conocido en redes como GH Zurdo, decidió compartir con sus seguidores las “cosas que tienen los colegios en Estados Unidos que no tienen los de Latinoamérica u otras regiones”.

A pesar de integrarse en el último escalón del sistema educativo estadounidense, la diferencia con su colegio en Colombia parecería ir del cielo a la tierra.

Empezando por la distribución de su horario semanal y es que en los EE. UU. los estudiantes de colegio tienen “clases libre, como en la que, precisamente, estamos en este momento. No tenemos que hacer nada, pero a mí me gusta grabar TikToks estas clases las amamos”.

En su horario semanal, los estudiantes tienen horas libres para utilizarlas como prefieran - crédito gh.zurdo / Facebook

Pero eso no es todo, sin importar el grado en el que se encuentren también tienen “clases para hacer manualidades... lo que queramos, una estrella del infinito, un avioncito o una caja”.

Y, en sus tiempos libres, “practican deportes que jamás había visto en la vida, como el Lacrosse, en el que utilizamos una red que parece como para atrapar moscas. Otro juego, muy icónico, es el fútbol americano, en Colombia casi no se ve, pero acá sí y, de hecho, es el mejor de todos”.

Aunque, sin duda, lo que más parece disfrutar de ir a la preparatoria es que, a diferencia de Colombia, no necesita un uniforme, muchas veces con corbata y ropa formal: “Lo que más me gusta es que podemos venir como queramos. Hay gente que viene en pijama, con chanclas ‘ah? No vienen con flow”, insistió.

Giraldo reveló que sería lo único que cambiaría de su vida en los Estados Unidos

A través de la plataforma Facebook, el creador de contenido y migrante colombiano en Estados Unidos, Juan Giraldo, compartió con sus seguidores sus impresiones sobre las diferencias entre su país de residencia actual y su ciudad natal, Medellín, Antioquia. Según comentó, una de las principales cosas que modificaría es la escasa presencia de motos en las calles estadounidenses. “Acá casi no se ven motos”, expresó, recordando cómo en Colombia las motocicletas son omnipresentes, y mencionó su aprecio por las clásicas “RX” y lo que él llama “moto chimba”.

En Colombia, el número de motos en circulación es significativamente alto en comparación con otros vehículos. Para el año 2022, el país contaba con un parque automotor compuesto por 11,052,441 motocicletas frente a 6,827,834 automóviles y camionetas, es decir, casi dos motos por cada carro. En cambio, en Estados Unidos, la situación es diferente: con más de 255 millones de automóviles, las motos suelen verse como un medio de entretenimiento o uso ocasional, y no como una opción de transporte diario.

El parque automotor de los estados Unidos, a pesar de ser el más grande en el mundo, cuenta con una cantidad reducida de motos en comparación con los carros o camionetas - crédito ghzurdo / Facebook

Además, Giraldo reflexionó sobre los automóviles en su país adoptivo. “En Colombia montaba en puro colectivo por 1.500 pesos para llegar a la casa. Acá, los carros más feos pueden ser los Tesla, Subaru, Land Rover o TXL, y eso no lo cambiaría, ¡desearía que pusieran esos carros en Colombia!”, afirmó con humor.

El transporte público en Estados Unidos, explicó, es limitado principalmente a zonas urbanas densamente pobladas, lo que destaca como otro choque cultural para Giraldo. Añadió que, pese a la cantidad de carriles en las vías principales, es raro encontrar una motocicleta en las carreteras.

Al enfrentarse al mundo laboral, desmintió que el sueño americano llegara por sí solo:

Ya graduado, el creador de contenido colombiano Juan Giraldo ofreció varios consejos para quienes planean mudarse a Estados Unidos o ya lo han hecho, basados en su propia experiencia como migrante. A través de sus redes sociales, explicó que una de las principales ideas equivocadas que muchos tienen es pensar que llegar a este país garantiza el éxito económico inmediato. “La gente piensa que uno se vuelve millonario en cuanto llega a Estados Unidos, y eso es totalmente falso”, afirmó Giraldo, enfatizando que este país ofrece oportunidades, pero no asegura riquezas automáticas. “Si eso fuera así, todo el mundo sería rico”, añadió.

En 2023, Estados Unidos registró 2.542.074 encuentros de migrantes en la frontera suroeste, lo que resalta la percepción de ser el “país de las oportunidades”. No obstante, como explicó Giraldo, conseguir estabilidad económica requiere trabajo y preparación, siendo fundamental establecer un historial crediticio sólido: “Tener crédito acá puede abrir muchas puertas. Con 23 o 25 años, si uno es juicioso, ya puede conseguir crédito para una casa”, indicó.

Llegar es solo el primer escalón para alcanzar el sueño americano - crédito @Gh.zurdoo / Instagram

Otro de los retos clave que mencionó fue la importancia de aprender inglés antes de migrar. Giraldo admitió que subestimó la necesidad de dominar el idioma, pensando que lo aprendería al llegar: “Hasta el sol de hoy me arrepiento. Antes de venirse, aprendan, así sea lo básico”, recomendó.

Además de las barreras laborales, también enfrentó desafíos personales, como la soledad. Proveniente de una cultura en la que “todo el mundo es feliz y como familia”, Giraldo tuvo que adaptarse a vivir solo en Estados Unidos: “Es un poco triste, pero me tocó acostumbrarme”, confesó, resaltando que, aunque fue difícil, es parte del proceso de adaptación.

Finalmente, Giraldo concluyó que superar estos obstáculos es parte del aprendizaje en la búsqueda del sueño americano. “De todo en la vida se tiene que aprender, a veces a las buenas y a veces a las malas”, dijo, subrayando que el éxito radica en la capacidad de aclimatarse a la nueva realidad.