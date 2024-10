Margarita Rosa de Francisco reaccionó a revelaciones de Lady Noriega sobre las operaciones estéticas de su marido: “Patriarcado neoliberal pedófilo, traqueto y putero”

Margarita Rosa de Francisco habló de entrevista de Lady Noriega y su relación con el "patriarcado" - crédito Colprensa

En una columna publicada por el periódico Vida (medio de comunicación impreso del Gobierno Petro) la presentadora y actriz Margarita Rosa de Francisco se refirió a la entrevista que la actriz Lady Noriega le concedió a la española Eva Rey.

Margarita Rosa se mostró consternada con algunas de las revelaciones de Noriega en relación con un encuentro íntimo con su esposo (que muchos, incluida de Francisco, han tildado de “violación”) y con la clínica estética de la que es dueño.

De Francisco tituló su columna “Patriarcado neoliberal pedófilo, traqueto y putero”. Allí, la autora se refiere específicamente a los dos momentos mencionados anteriormente. “En el primero la entrevistada ejemplifica cómo llega al consultorio médico de su marido, un cirujano plástico, un mánager, o sea un chulo, de modelos webcam. El hombre llega allá a exigirle el modo en que debe dejar el cuerpo de sus reclutadas (...)”, señala, citando a Noriega en la entrevista.

Margarita Rosa de Francisco habló de revelaciones de Lady Noriega - crédito @Margaritarosadf/X

Posteriormente, se refiere al otro episodio relatado por Noriega. “Entre risas, narra que él le tendió una especie de trampa y que terminó cayendo sin poder escapar, pues cuando menos pensaba tenía un hombre de 85 kilos. Aunque no sabe cómo llamar lo que parece una violación en toda regla, porque ella quería y no quería, confiesa que no fue una experiencia agradable. Lo que me interesa de la situación no es criticar a dos mujeres que respeto enormemente, sino observar que cada vez somos más las personas que no toleramos la naturalización de violencias que antes nos parecían normales”.

La columnista, en el colofón de su texto, hizo una confesión: “Como Lady, he estado en situaciones de abuso que solo identifiqué de esa manera después de muchos años y, como Eva, también tomé como algo divertido el avance de algunos hombres, y no como lo que realmente era: un acto de agresión”.

Las confesiones de Lady Noriega

La famosa reveló detalles de su vida íntima - crédito Lady Noriega / Instagram

Lady Noriega, conocida por su franqueza, compartió detalles sobre su vida personal y su relación con su esposo actual, Rodolfo Chaparro, reconocido cirujano estético. En medio de una entrevista con Eva Rey dio a conocer cómo fue su noviazgo y cuánto tiempo se demoraron para tener relaciones.

De acuerdo con lo dicho por la famosa actriz y cantante, su primera experiencia íntima con él fue inesperada y se dio en medio de un viaje a Santa Fe de Antioquia. Durante esta escapada, habían acordado dormir en habitaciones separadas, precisamente para evitar una situación de este tipo.

Lady Noriega calificó el actual gobierno de “Petropandemia” - crédito @informandome.col/Instagram

Sin embargo, Lady se encontró en una situación que describió como una “trampa” en la que cayó sin planearlo. Y es que ella le aclaró la situación antes de ir: “Yo no voy en plan de noviecita tuya, ni de nada, tú y yo friends”, pero en el momento en el que llegaron al lugar él le dijo: “No, es que no hay habitaciones”, por lo que ella pensó de inmediato en que algo más podría pasar entre los dos.

Al saber que no se tenían habitaciones disponibles, ellos preguntaron las opciones y, casualmente, solo quedaba una con una cama individual. Ante la situación, decidió quedarse en otra habitación con amigas, pero, al día siguiente, se encontró en una situación curiosa que describió con humor y sorpresa.

“Yo lo miraba y yo: ‘Este me está haciendo como la trampa. Él cree que yo voy a caer en esto’; entonces yo me quedé por allá con otras amigas, me fui para otra habitación con otras amigas”, relató la actriz, afirmando que intentó evadir la situación.

Así luce Lady Noriega hoy en día - crédito captura de pantalla @des_coneva/IG

Aunque esto no le sirvió de mucho, pues las cosas escalaron más: “Ya nos íbamos a devolver y cuando vi fueron 85 kilos encima de mí, estripándome, yo dije: ‘Dios mío, cómo me voy a escapar ahora de eso’”, aseguró. Asimismo, agregó que no lo disfrutó: “Yo estaba era preocupada, no, yo no pasé bueno y entonces yo, mira, eso fue terrible porque yo parecía la niña de 15 años recién desvirgada”.

Pese a ese suceso curioso, los dos se quedaron juntos y se casaron en 2014, desde entonces llevan una vida juntos, en la que se acabaron las polémicas de las relaciones de Lady Noriega, teniendo en cuenta que en el pasado mantuvo una relación muy mediática con el exfutbolista Faustino El Tino Asprilla, reveló que la presión mediática fue un factor determinante en la ruptura de su relación, pues este caso generó un ambiente insostenible para ambos, lo que llevó al fin de su romance.