“Hay otra forma de resolverlo: tú puedes pagarme con tu cuerpo”: representante de Fuerza Ciudadana denuncia a César Lorduy por acoso sexual

De acuerdo con la representante, el magistrado le dijo que ella podía pagarle con su cuerpo - crédito Diego Pineda/Colprensa

Ingrid Aguirre, representante a la Cámara por Fuerza Ciudadana, denunció a César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), por acoso sexual y corrupción.

Según informó Cambio, Aguirre presentó la denuncia en octubre de 2023, pero decidió hablar públicamente tras el nombramiento de Lorduy como presidente del CNE. La acusación incluye supuestos relatos de extorsión y abuso de poder por parte de Lorduy, quien habría intentado influir en decisiones electorales a cambio de favores personales.

Aguirre relató que conoció a Lorduy a través de un amigo en común y que inicialmente las conversaciones fueron cordiales. Sin embargo, la situación cambió cuando Lorduy, según Aguirre, le propuso un trato indebido para evitar la revocatoria de una candidata de su partido.

Según el relato proporcionado de Aguirre, Lorduy mencionó que le habían asignado el caso de la revocatoria de la candidatura de Patricia Caicedo a la Alcaldía de Santa Marta. Este hecho se produjo durante una reunión en su oficina en Barranquilla, a la que asistieron el congresista y Rafael Martínez, actual gobernador del Magdalena.

La representante explicó que su relación con los magistrados del CNE es habitual, dado que este organismo, aunque de carácter electoral, tiene una naturaleza política. En este sentido, es común que congresistas, gobernadores y alcaldes mantengan contacto con los magistrados para realizar consultas. Sin embargo, aclaró que no conocía personalmente a Lorduy hasta que un amigo en común los presentó a principios de septiembre.

En un primer encuentro con Lorduy él felicitó al partido por haber obtenido la personería jurídica - crédito Cámara de Representantes

Durante el primer encuentro, Lorduy felicitó al congresista por la obtención de la personería jurídica de Fuerza Ciudadana, destacando que el partido había cumplido con todos los requisitos legales. A pesar de no haber recibido un agradecimiento formal del partido, el congresista consideró normal la situación y decidió, junto con el gobernador del Magdalena, agradecer personalmente a Lorduy en su oficina. La reunión fue descrita como amena y centrada en temas políticos y la situación de Colombia y la región Caribe.

Semanas después, Lorduy solicitó una nueva reunión, a la que asistieron nuevamente Aguirre y Martínez. La conversación transcurrió de manera tranquila hasta que Lorduy reveló que le habían asignado el caso de la revocatoria de la candidatura de Caicedo. Este giro en la conversación marcó un punto de interés en el encuentro, dado el impacto que podría tener en el panorama político local.

“Ese día yo estaba en Bogotá. Él me cita en el CNE y me dice que necesitaba hablar conmigo, que si me podía acercar a su oficina. Obviamente, tenemos que dejar claro algo: aquí hay una relación desigual de poder. Yo soy representante a la Cámara por un partido, pero definitivamente él es quien toma decisiones en el CNE. Y lo que nos estaba informando era que, si no accedíamos al chantaje, iba a haber consecuencias para nuestro partido”, le dijo Aguirre a Cambio.

Añadió que le advirtieron sobre denunciarlo y “en mi mente me dije que de pronto es que no quiere que se llegue a ese extremo y que me iba a pedir disculpas para que la situación no trascendiera. Pero, ¡oh sorpresa!: Cuando llegué al CNE, había otras personas en el lugar donde estábamos, pero él me dice: “¿Qué pensaron de la propuesta que les hice? En dos días debo fallar”. Le respondo: “No, a usted le quedó claro que Fuerza Ciudadana no va a acceder a sus chantajes y a su extorsión”. Entonces, él me dice: “Bueno, hay otra forma de resolverlo: tú puedes pagarme con tu cuerpo”.

La representante también aseguró que, tras la denuncia, no se ha avanzado en la investigación y que los medios de comunicación han mantenido silencio sobre el caso. Aguirre expresó su preocupación por la impunidad y el poder que Lorduy ostenta, lo que, según ella, ha permitido que continúe en su cargo a pesar de las acusaciones en su contra.

En una segunda reunión, Lorduy chantajeo a Aguirre para ayudarles con el fallo - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Lorduy, quien ha sido una figura influyente dentro del partido Cambio Radical y cercano a la ‘casa Char’, fue elegido presidente del CNE en un momento en que el organismo anunció una investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Esta decisión ha sido criticada por algunos constitucionalistas que consideran que el CNE se está extralimitando en sus funciones, ya que la investigación de un presidente en funciones corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Aguirre también mencionó que ha recibido amenazas y teme por su seguridad, lo que la llevó a presentar una segunda denuncia por un supuesto plan para asesinarla. A pesar de estas circunstancias, Aguirre ha instado a otras mujeres a denunciar situaciones similares y ha ofrecido su apoyo a quienes lo necesiten.

Por su parte, Lorduy y su abogado, Iván Cancino, han declarado que están dando las explicaciones pertinentes ante la justicia y no ante los medios de comunicación. La situación ha generado un debate sobre el uso del poder político y la protección de los derechos de las mujeres en Colombia.