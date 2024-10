Gobernador de Santander furioso por críticas a su hermana, la jueza que absolvió a alias Pichi: “Si quieren vamos al polígrafo, no sean tan h...”

El también general gobernador, ganó las elecciones y, a partir del 1 de enero estará a la cabeza de Santander - crédito Colprensa

Luego de que se conociera que la decisión de enviar a detención domiciliaria a Óscar Camargo Ríos, conocido como alias Pichi, fue a cargo de María Piedad Díaz Mateus, hermana del gobernador de Santander, el general retirado Juvenal Díaz Mateus, las críticas contra la togada, al igual que al funcionario no se detuvieron.

No obstante, el gobernador se defendió de los cuestionamientos contra su familiar e, incluso, manifestó que se está desinformando sobre el caso.

“El oportunismo político que también hay que cambiarlo, usted no puede o no debería hacer esas cosas, hombre, si usted aspira a gobernar un departamento, a ser representante tiene que ser serio, y tiene que revisar los hechos, no puede cogerse cualquier cosa para vincular al gobernador”, explicó el mandatario departamental en una rueda de prensa.

Además, Díaz pidió respeto por su familia y descartó que haya tenido relación en la decisión de su hermana frente al caso judicial de alias Pichi.

“No sean cobardes, y si son tan berracos que me lo digan de frente, porque están insinuando que el gobernador coordinó con la hermana para que le den la libertad a Pichi, y eso no tiene ni pie ni cabeza. Entonces si quiere vamos al polígrafo (...) ni sabía que ella tenía el caso y ahora dizque yo coordiné con los magistrados a que le ratificaran, no hombre, no sean tan hps, en serio (sic)”, expresó.

Alias Pichi se fugó de su residencia ubicada en el barrio El Poblado, de Medellín, algo que desató una oleada de críticas a los jueces encargados de su caso, ya que este sujeto se encontraban con medida de detención domiciliaria en la capital antioqueña.