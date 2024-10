Piqué encendió las redes al presumir que no está soltero como Shakira: el exfutbolista posó junto a Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía desataron la furia de los seguidores de Shakira al publicar foto juntos - crédito 3gerardpique/Instagram

La lluvia de críticas le llegaron a Gerard Piqué luego de que fanáticos de Shakira encontraran coincidencias entre los estrenos musicales de la cantante colombiana y las publicaciones que hace su expareja en redes sociales.

En esta ocasión, tras el éxito de Soltera, el más reciente sencillo de la cantante barranquillera, el exfutbolista reapareció en Instagram con una fotografía en la que aparece sosteniendo el brazo de Clara Chía, su actual pareja. La imagen fue tomada por los seguidores de la artista colombiana como respuesta de que contrario a ella, él no está soltero, razón por la que arremetieron en su contra.

Si bien Shakira se encuentra enfocada en su faceta como madre soltera, su carrera musical y preparando su gira Las mujeres ya no lloran world tour, con el estreno de cada sencillo, sus fanáticos reviven su ruptura con el padre de sus dos hijos Milán y Sasha, pues encuentran en las letras de las canciones de la artista indirectas para el exjurador del Barcelona.

Gerard Piqué publicó nueva foto junto a Clara Chía y desató controversia en redes sociales - crédito @3gerardpique/Instagram

En esta oportunidad, seguidores de Shakira se despacharon contra su ex Gerard Piqué por publicar contenido acompañado de su pareja, pues aunque el empresario español y su novia llevan dos años juntos, su relación continúa siendo tema de controversia por el origen de su unión.

Tras este mismo tiempo que lleva de separación, Shakira disfruta del éxito de su más reciente canción titulada Soltera, en la que hace referencia a cómo está disfrutando de su espacio sin ninguna relación sentimental. “Pueden opinar, pero yo tengo derecho a portarme mal para pasarla bien. Que estoy suelta ya, y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera, con vista al mar desde el hotel, ya me prendí con un solo cóctel, me puse poca ropa para mostrar la piel. La abeja reina está montando bien, qué tiene de malo, eso es gozarlo, mi cuerpo está diciendo…”, dice parte de la letra que salió al público para reforzar la promoción de su nueva gira mundial en la que visitará Colombia.

Foto de Gerard Piqué y Clara Chía recibe lluvia de críticas

Entre tanto, la publicación de Gerard Piqué con su novia no pasó desapercibida ante los ojos de cibernautas, pues afirmaron que se trataría de una indirecta para cantante colombiana, buscando recordarle que, a diferencia de ella, él no está soltero. Las críticas no se hicieron esperar:

Luego de dos años de relación entre Clara Chía y Gerard Piqué la pareja sigue recibiendo críticas @3gerardpique/Instagram

“Claramente cambiaste una mansión por un rancho”, “gracias por el daño a Shakira, hiciste regresar a la reina”, “claramente, tiene que salir cuando Shaki saca algo nuevo si no nadie se acuerda de él”, “siempre reaparece cuando Shakira tiene un éxito”, “desde que Shakira está sola renació como el ave fénix. Ella a su lado estaba apagada”, “la Clara siguiéndolo cual su sombra porque sabe que como lo deje un minuto solo… tomará de su propia medicina”, “que lleve a Clara Chía a un salón para que la peinen. Siempre sale espelucada”.

En la foto se ve al streamer español con Clara Chía visitando el museo Louvre Abu Dhabi, lugar en el que contemplaban detenidamente la obra Amarillo, Rojo y Azul, del pintor ruso Vasili Kandinski. Pese a que en la imagen la joven aparece de espalda, fue muy comentada. En la descripción de la publicación, el futbolista escribió: “Thank you Abu Dhabi”.

El 11 de octubre de 2024, la barranquillera estrenó el video musical de ‘Soltera’ - crédito Shakira/YouTube

