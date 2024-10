Natalia París aseguró que hay seres de otro mundo que atacan en las parálisis del sueño: “Te tocan morbosamente”

Natalia París aseguró que ha tenido malas experiencias con seres de otros mundos que han buscado "chupar" su energía - crédito @nataliaparisartist/IG

La reconocida modelo, empresaria y DJ Natalia París ha destacado por su éxito en los campos del entretenimiento y por su trabajo en el exterior, representando así al país. Sin embargo, su trabajo, que siempre ha estado muy ligado a las cámaras, las luces y el espectáculo, y su vida personal, se han visto permeados por algo más, que pocos ven o sienten.

París, desde una edad muy temprana, ha tenido una particularidad: el interés por el mundo espiritual y sensorial, ya que la DJ tiene cierta sensibilidad para detectar e identificar con plenitud la energía y el aura de las personas. Justamente, por eso ha estudiado astrología, numerología y otras áreas del conocimiento que le han permitido ahondar en el tema y perfeccionar sus talentos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En sus recuerdos está uno de esos primeros acercamientos que tuvo al respecto: cuando apenas era una niña, se dio cuenta de que notaba algo extraño en algunas personas cuando las miraba; le pasó con una docente. “Yo veía el aura de la profesora en el tablero”, contó en entrevista con Tropicana.

Natalia París contó que tiene sensibilidad para percibir el aura de las personas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Desde entonces se adentró en el estudio del esoterismo y la espiritualidad, lo que le ayudó no solo a indagar sobre aquello que le generaba curiosidad, sino a entender aún más esa sensibilidad que le permitía identificar el aura de quienes la rodeaban.

El significado de los números

Mostrando sus habilidades y conocimientos, contó que el 1 es el número del liderazgo, por lo que si se encuentra en la fecha de nacimiento, es una buena señal. Asimismo, explicó que el 4 es el número del “constructor”, es decir, que representa a las personas apasionadas por el dinero y los negocios. Y, con respecto a los colores, destacó que el amarillo en el aura representa la creatividad y la abundancia.

“Deberíamos prestar más atención a los números. Este mundo todo es un algoritmo. El universo te está hablando a través de números”, precisó, aclarando que su influencia es tal, que cuando las personas “resuenan” con otras es porque, seguramente, sus números en las fechas de nacimiento coinciden.

Natalia París aseguró que los números en la fecha de nacimiento indican características de las personas - crédito Freepik

Seres que buscan “chupar” la energía

Sin embargo, su capacidad de percibir las energías no siempre le ha traído cosas buenas. En algunas ocasiones ha experimentado la famosa parálisis del sueño, lo cual, aclaró, no se trata de un sueño. “Hay seres que no podemos ver, pero que están aquí”, contó.

Ese tipo de situaciones, según explicó, responden a la presencia de seres de otro mundo que buscan hacer daño. “Es que lo he vivido, te atacan por la noche y te tocan morbosamente, es asqueroso. Y muchas mujeres, sobre todo, nos atacan a las mujeres, y sabiendo esto y experimentando uno se puede guiar de como proteger sus energías”, confesó la reconocida modelo.

Natalia París contó que hay seres que están presentes, pero que muchos no pueden ver y que pueden hacer daño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esto pasa porque lo que tratan de hacer es “chupar” la energía sexual de las personas, por lo que ha buscado entender de qué se trata y formarse, de tal manera que esté en la capacidad de cuidarse.

Ovnis y Dios: las creencias de Natalia París

Entre sus tantas experiencias con mundos externos al del ser humano, contó que en alguna ocasión pudo ver un ovni (objeto volador no identificado) en Medellín (Antioquia). De hecho, aseguró que en la ciudad son muy comunes los avistamientos de este tipo.

Desde entonces cree firmemente en la existencia de seres vivos en otros planetas. “Es una realidad, o sea, cómo vamos a pensar que somos los únicos seres vivientes en este planeta Tierra, habiendo un ilimitado espacio donde puede haber millones de millones de seres que, incluso, viven aquí en la Tierra con nosotros”, aseguró.

El avistamiento de ovnis es muy común en Medellín - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Y, así como cree en ellos, también cree en Dios, pero, de una manera diferente. “Dios somos cada uno de nosotros, acuérdense de que Jesús decía eso”, detalló.