César Lorduy le habría solicitado a congresista tener relaciones íntimas a cambio de fallar a favor de su partido: “Puedes pagarme con tu cuerpo”

No para la polémica alrededor de la designación del magistrado César Lorduy, de Cambio Radical, como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). De hecho, su nombre relució nuevamente en el escenario público después de que el presidente Gustavo Petro se despachara contra los funcionarios de esa entidad tras la decisión de investigarlo por presunta violación de topes de financiación durante su campaña.

Sin embargo, el magistrado Lorduy también tiene un proceso abierto en la Fiscalía General de la Nación desde hace más de un año, al parecer, por haber acosado a una representante a la Cámara por el partido Fuerza Ciudadana.

De hecho, en la mañana de este domingo 13 de octubre, la congresista Ingrid Aguirre, protagonista de la denuncia, decidió conceder la primera entrevista a un medio nacional luego de que se cumplieran 12 meses sin que el ente investigador entregue resultados del proceso.

La demanda fue interpuesta en la Fiscalía desde octubre de 2023, pero no había llamado la atención de los medios hasta ahora. Aguirre explicó a la revista Cambio que, en una reunión con Lorduy, este le sugirió un acto indebido para evitar la revocatoria de Patricia Caicedo, entonces candidata a la alcaldía de Santa Marta.

“A Lorduy le asignan el caso y, en esa reunión, él nos lo notifica, pues nosotros no teníamos conocimiento de ello. Acto seguido, nos lanza una expresión en la que nos dice: “Si ustedes no quieren que ella salga revocada, necesitamos que 500 payasos suelten la risa”. En ese momento, todo empezó a tornarse complejo. ¿Nosotros entendimos bien o estamos malinterpretando?, pensamos. Y le dijimos: “Doctor, ¿nos aclara qué quiere decir eso?”. “Eso es fácil de interpretar –respondió–. Si quieren que su candidata no se revoque, es tan sencillo como que 500 payasos suelten la risa”. A lo cual contestamos: “Nosotros no vamos a ceder a ningún tipo de extorsión. Se equivoca. Fuerza Ciudadana nunca ha participado de este tipo de situaciones y este caso no va a ser la excepción. No vamos a ceder a chantajes ni a extorsiones de su parte y lo vamos a denunciar”. Entonces salimos muy molestos de la oficina”, señaló Aguirre al medio nacional.

Aunque el presunto hecho de corrupción fue rechazado por la representante y otro miembro del partido que la acompañó al encuentro, Aguirre señaló que semanas después el polémico magistrado volvió a contactarla para solicitar una nueva reunión el 23 de septiembre de 2023.

Sin embargo, la congresista asegura que creyó el motivo del encuentro sería para que Lorduy se retractara de las insinuaciones que había hecho días antes y para restablecer el contacto con el partido, pues el CNE, aunque es un organismo electoral, termina siendo de naturaleza política, según comentó Aguirre.

Pero las expectativas de la hoy representante a la Cámara se fueron al piso, después de que César Lorduy le propuso un “nuevo negocio”, pero esta vez incluía un supuesto “pago” con favores sexuales entre el magistrado y Aguirre.

“Como nosotros dijimos que lo íbamos a denunciar, yo, en mi mente, me dije que de pronto es que no quiere que se llegue a ese extremo y que me iba a pedir disculpas para que la situación no trascendiera. Pero, ¡oh sorpresa!: Cuando llegué al CNE, había otras personas en el lugar donde estábamos, pero él me dice: “¿Qué pensaron de la propuesta que les hice? En dos días debo fallar”. Le respondo: “No, a usted le quedó claro que Fuerza Ciudadana no va a acceder a sus chantajes y a su extorsión”. Entonces, él me dice: “Bueno, hay otra forma de resolverlo: tú puedes pagarme con tu cuerpo””, comentó la congresista

El nombramiento de Lorduy como presidente del CNE ha coincidido con la decisión del organismo de investigar la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, lo que ha desatado un intenso debate.

Sin embargo, Aguirre criticó al organismo electoral y al sistema judicial del país por permitir el nombramiento de César Lorduy, al parecer, por sus fuertes vínculos con el clan Char y Germán Vargas Lleras, lo que sugiere un trasfondo político en su nombramiento.

Aguirre reveló a Cambio que, desde que Lorduy fue puesto al frente del CNE, ha recibido presiones y amenazas que incluso han llegado al extremo de supuestos planes para atentar contra su vida. “El temor es inminente”, expresó, mencionando que la falta de acciones por parte de las autoridades judiciales la ha obligado a llevar su denuncia a los medios para hacer pública su situación.

Incluso, la militante de Fuerza Ciudadana aseguró que Lorduy ha podido influir en medios de comunicación para silenciar la noticia, lo que complica más el avance del proceso por parte de la entidad liderada por Luz Adriana Camargo.

Ingrid Aguirre señaló que contra César Lorduy hay más casos de presunto acoso sexual que no han sido denunciados por temor a represalias debido a su fuerte influencia política en el país. “A las mujeres que tienen temor de denunciar les digo que no tengan miedo”, señaló al medio nacional, animándolas a unir fuerzas para evitar que personas con tales antecedentes ocupen posiciones de poder.

En cuanto a su relación con los medios y la justicia, Lorduy ha optado por mantenerse al margen, informando que las explicaciones pertinentes están siendo manejadas en las instancias judiciales y no públicamente.

Tras hacerse pública la denuncia de la representante a la Cámara, el presidente Gustavo Petro usó sus redes sociales para referirse al proceso contra el magistrado, asegurando que debe presentar su renuncia inmediata. Incluso, el mandatario lanzó pullas por el proceso que actualmente adelanta el CNE en su contra.

“Este es el talante de quienes me juzgan desde su propia degradación”, y “El señor Cesar Lorduy debería renunciar inmediatamente”, fueron los dos cortos mensajes publicados en su cuenta de X.