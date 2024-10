“Vulgar”: Angélica Lozano se despachó contra Nicolás Maduro por querer meterse en los asuntos políticos de Colombia

Angélica Lozano cuestionó a Nicolás Maduro por el fraude electoral en Venezuela que lo volvió a dejar en el poder - crédito Sergio Acero/Colprensa y Fausto Torrealba/Reuters

Como un golpe de Estado calificó el presidente Gustavo Petro la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir una investigación formal por la presunta violación de topes de financiación de su campaña de 2022, y de formular pliego de cargos en su contra por esos hechos. Pues, existe un conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes con respecto a qué entidad debe investigar al primer mandatario.

Esto, a pesar de que el Consejo de Estado ya emitió un concepto en el que dirimió la discusión e informó que el Consejo tiene la facultad de hacer indagaciones sobre la campaña y de imponer sanciones administrativas a los responsables de las irregularidades, lo que podría afectar al presidente. Sin embargo, esto no afecta las responsabilidades que tiene sobre el tema la Comisión en materia penal y disciplinaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“La competencia del Consejo Nacional Electoral excluye la posibilidad de decretar la pérdida del cargo del presidente de la República, pues esta es una competencia exclusiva Congreso de la República”, indicó el Consejo de Estado.

Consejo Nacional Electoral puede investigar la campaña de Gustavo Petro e imponer sanciones administrativas, según el Consejo de Estado - crédito Colprensa

El primer mandatario rechazó de facto el concepto de la alta corte e instó a la ciudadanía a movilizarse a su favor, para respaldarlo ante un eventual “golpe de Estado”. Además, recibió el apoyo del Senado de México y del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Este último, incluso, ofreció a su país como mediador para resolver la “crisis” política en Colombia.

“Vista la agudización de la crisis en este país, así como la ejecución de un golpe de Estado, denunciado públicamente por el presidente Gustavo Petro, se propone la realización de un amplio proceso de discusión política entre actores colombianos, con la mediación directa de la República Bolivariana de Venezuela”, se lee en un comunicado oficial.

Angélica Lozano aseguró que Colombia no necesita de la intervención de Nicolás Maduro para resolver sus problemas - crédito Prensa de Miraflores/EFE

Asimismo, resaltó la intervención que ha tenido el país en los procesos de paz con grupos armados que se han adelantado en Colombia para caminar hacia su estabilidad.

Las críticas de Angélica Lozano a Maduro

Sin embargo, la propuesta no cayó bien en algunos políticos colombianos, como la congresista Angélica Lozano, que catalogó de “vulgar” la iniciativa. En su cuenta de X, arremetió contra el dictador venezolano y aseguró que no es necesaria su ayuda. Además, recordó la crisis que se vive en su territorio, donde buena parte de la población no lo ha querido reconocer como ganador de las elecciones presidenciales por un presunto fraude electoral.

“Vulgar. El dictador Maduro se robó las elecciones en Venezuela, no necesitamos su intervención acá, que acate el resultado de las urnas allá es suficiente. El presidente Petro cumplirá su período como es normal hasta agosto 7 del 26 ¿Maduro entrega el cargo el 20 de enero?”, escribió la senadora en la red social.

La congresista Angélica Lozano aseguró que Nicolás Maduro no tiene por qué intervenir en los asuntos políticos de Colombia - crédito @AngelicaLozanoC/X

Asimismo, respondió a un comentario de una usuaria que la cuestionó por haber tratado de inmiscuirse en el proceso electoral de Venezuela, al viajar al vecino país y ser devuelta por las autoridades migratorias. “Usted de que se queja si también intervino, que hasta en Venezuela no la dejaron entrar”, señaló la internauta.

Lozano explicó que tenía planeado estar tres días en el país, lo que no equivale a una intervención directa en los comicios. “Robarse las elecciones, inhabilitar candidatas, desconocer resultados, hostigar, amenazar, encarcelar y exiliar opositores… eso lo hace el dictador, cuya ayuda no necesita Colombia”, precisó.

La congresista Angélica Lozano se defendió de comentario de un usuario que recordó cuando le impidieron el ingreso a Venezuela - crédito @AngelicaLozanoC/X

El polémico fraude electoral en Venezuela también ha sido utilizado para criticar al primer mandatario por no tomar una postura clara al respecto, específicamente, la de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y no a Nicolás Maduro. Pues, solo se ha exigido la revelación oficial de las actas electorales para poder tomar una decisión.