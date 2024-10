Kevin Roldán reveló que gracias a la música y el nacimiento de su hijo cambió su vida: “Dejé el alcohol a un lado y me propuse tener mejores hábitos”

El reguetonero habló de los cambios que hizo en su vida - crédito @kevinroldankr/Instigaran

El artista caleño Kevin Roldán es conocido por su estilo musical que mezcla reguetón trap y otros géneros urbanos y también se ha destacado por sus colaboraciones con importantes artistas internacionales. El cantante comenzó su carrera musical desde muy joven subiendo canciones en plataformas digitales, donde ganó popularidad gracias a su voz y su estilo único.

Roldán se volvió famoso en 2013 con el lanzamiento de su sencillo Salgamos, junto al cantante Reykon, el cual se convirtió en un éxito en Colombia y en otros países de América Latina. Desde entonces, Kevin ha lanzado una serie de temas exitosos como PPP, Una noche más, Eres mi todo, Si no te enamoras y su reciente lanzamiento TBC (Karma), consolidándose como uno de los referentes del reguetón del país.

A lo largo de su carrera, el caleño ha estado envuelto en diversas polémicas; sin embargo, el artista ha continuado con su carrera musical a pesar de las controversias y sus problemas personales. Así lo demostró en una reciente entrevista, donde el reguetonero habló de los difíciles momentos que vivió y cuál fue su motor para levantarse de sus obstáculos.

Roldán reveló que experimentó un cambio importante en su carrera musical después de la muerte de su padre, Peter Roldán. Según contó, en diálogo con la Revista Semana, este momento lo llevó a una etapa de dolor y desorientación, lo que influyó en su música y estilo de vida.

Además, compartió que luego de la muerte de su padre, experimentó un cambio negativo en su vida, donde había excesos de alcohol y una falta de disciplina artística. Sin embargo, el nacimiento de su hijo Christopher hizo que él mejorara muchas cosas en su vida, así que decidió dejar el alcohol y adoptar hábitos más saludables, lo que le ha traído beneficios personales y profesionales.

”Siento que, tras la muerte de mi papá, hice un cambio drástico y negativo en mi vida, donde no faltaban ni el alcohol ni las mujeres. No solo descuidé mi disciplina como artista, sino que empecé a hacer letras desde el dolor, de reguetón pesado, que funcionaban y a la gente le gustaban, pero a mí no me llenaban como artista (...) Yo dejé el alcohol a un lado, y me propuse tener mejores hábitos, y eso solo me ha traído cosas buenas, como mi bebé Christopher, que tuve junto a mi prometida y que nació este año. Christopher fue ese punto en donde todo cambió… Cuando vi el nacimiento de mi hijo, ese día yo volví a nacer. La música y mi bebé me salvaron de ese momento oscuro”, indicó el artista al medio citado.

El artista también expresó su deseo de mejorar su relación con sus otros hijos y ser un mejor padre. A sus 29 años, busca la tranquilidad y estabilidad emocional, reconociendo que en el pasado priorizó su carrera y los viajes sobre su familia: “Fue entonces cuando busqué tener una mejor relación con mis otros hijos. Yo necesitaba sanar mi alma, porque lo que más quiero es estar tranquilo a mis 29 años. Reconozco que no siempre fui un buen padre, porque le di prioridad a viajar y a conocer el mundo, pero en este momento quiero mejorar ese aspecto de mi vida”, añadió.

El impacto de la muerte de su padre, que fue un gran impulsor de su carrera y su mánager durante muchos años, fue doloroso. El caleño reconoció que la fama le llegó muy temprano, a los 13 años, y que sus padres fueron fundamentales para mantenerlo enfocado y alejado de las drogas.

La pérdida de su padre dejó un vacío importante en su vida: “Fue durísimo. Él y mi mamá fueron siempre las personas que estuvieron para ser mi polo a tierra (...) Yo era un niño y ya sabía lo que era tener dinero y fama (...) Pude haberme extraviado en el camino, a esa edad, pero mis padres fueron mi base. Ellos no dejaron que me perdiera en las drogas, y me hicieron consciente del valor del trabajo y de la responsabilidad que ya tenía con ese público que me seguía. Entonces, perder a mi padre ha sido una ausencia gigante”, agregó para el medio citado.