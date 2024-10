Fecode denunció riesgo a la democracia por investigación del CNE sobre financiamiento de la campaña Petro Presidente

Fecode considera que el CNE está excediendo sus competencias con la investigación a la campaña de Petro- crédito Fernando Vergara/AP

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) declaró un estado de alerta en respuesta a la investigación iniciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la campaña del presidente Gustavo Petro.

Según el sindicato de los educadores, el CNE está actuando más allá de sus competencias al investigar la financiación de la campaña presidencial, lo que consideran un desafío al orden constitucional y una amenaza a la democracia del país.

Fecode expresó su rechazo a esta acción del CNE, argumentando que el organismo electoral está reinterpretando pruebas de manera incorrecta. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación sostiene que los recursos atribuidos a la campaña de Petro fueron destinados legalmente a los partidos políticos, y no directamente a la campaña presidencial, como sugiere la investigación. Esta situación ha generado preocupación en el gremio, que considera que la investigación coincide con intentos de sabotaje a las reformas sociales propuestas por el gobierno de Petro.

“Fecode rechaza la decisión del Consejo Nacional Electoral -CNE- de ‘investigar’ al Presidente de la República, sin tener las facultades para hacerlo”, señala el sindicato de los educadores en la comunicación.

Educadores defienden que los fondos fueron legalmente destinados a partidos, no a la campaña presidencial - crédito @fecode/X

En su comunicado, Fecode llamó a la ciudadanía a defender la democracia de manera pacífica a través de la movilización social. La organización enfatiza que el gobierno de Petro fue constituido legítimamente por la voluntad popular, y por ello, exigen respeto por el mandato democrático.

Además, Fecode destacó su apoyo a las reformas sociales del gobierno, como la formalización de tierras y el aumento de la inversión en educación, que ahora ocupa un lugar prioritario en el presupuesto nacional.

“Declaramos al magisterio en estado de alerta, ante la decisión del CNE. Fecode exige respeto por la democracia, invita a la ciudadanía en todos los territorios, a defenderla de manera pacífica, decidida y masiva en conjunto con todos los sectores democráticos y progresistas de la sociedad, con la movilización social; porque este Gobierno está legítimamente constituido, por voluntad y mandato del constituyente primario, conforme lo consagra la Constitución nacional”, dice el comunicado expedido por la federación.

Marchas convocadas por Fecode buscan salvaguardar principios democráticos, luego de la controversia del dinero donado a Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República/Colprensa/Jesús Avilés/Infobae

La federación también señaló que la investigación del CNE se produce en un entorno de creciente tensión política, lo que consideran un intento de desestabilizar el Estado Social de Derecho. Fecode reiteró su compromiso histórico con la defensa de los derechos sociales y políticos, y manifestó su intención de continuar apoyando las movilizaciones pacíficas en coordinación con otros sectores democráticos y progresistas del país.

El anuncio de Fecode se da en un momento delicado para el gobierno de Petro, quien expresó su preocupación por lo que considera acciones orientadas a desestabilizar su administración. En recientes declaraciones, el presidente calificó la apertura de la investigación como un primer paso hacia un “golpe de Estado” y ha instado a la ciudadanía a movilizarse en defensa de su proyecto de gobierno.

Gustavo Petro enfrenta investigaciones del CNE por posible financiación ilegal en campaña electoral

Gustavo Petro afronta una investigación del CNE por presunta financiación irregular de su campaña electoral en 2022 - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro, enfrenta una investigación por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). La investigación se centra en posibles violaciones al régimen de financiación de campañas, incluyendo el supuesto exceso de los límites de gasto y el uso de fuentes prohibidas para financiar su campaña presidencial.

El CNE señaló que la campaña de Petro no reportó ciertos aportes durante la primera vuelta electoral, celebrada el 29 de mayo de 2022. Entre los donantes no declarados se encuentran la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO). Además, se mencionan gastos no informados relacionados con el pago a testigos electorales y propaganda.

Para la segunda vuelta electoral, que tuvo lugar el 19 de junio de 2022, el CNE alega que la campaña de Petro también superó el límite de gastos por una suma de 1.646.386.773 pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente 389.541 dólares. Este dinero, según el CNE, provino de donaciones del partido Colombia Humana y de la USO, y se habría utilizado para financiar la celebración de la victoria electoral, pagos a testigos electorales y transporte aéreo.

En respuesta a estas acusaciones, las centrales obreras convocaron una manifestación en apoyo al presidente Petro para el 23 de octubre. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), instó a los sindicalistas a movilizarse para “defender la democracia de Colombia”. Arias acusó al CNE de prevaricar y violar la Constitución, calificando la investigación como un intento de golpe de Estado.

El presidente Petro también se pronunció sobre la investigación, afirmando que es el inicio de un golpe de Estado. En un discurso, convocó a las organizaciones populares a entrar en asamblea permanente y llamó a la movilización generalizada del pueblo colombiano. Petro enfatizó que la fuerza pública no debe levantar armas contra el pueblo.

La situación ha generado una fuerte polarización en el país, con sectores que apoyan al presidente y otros que respaldan la investigación del CNE. La manifestación convocada por los sindicatos busca mostrar el respaldo popular a Petro en medio de estas acusaciones.