“¿Y si el black metal nació en Colombia a mitad de los 80?”, conocido youtuber y productor musical descubrió a Parabellum

Aunque en Colombia poco se conoce sobre la agrupación, en la escena metalera internacional es inspiración de muchas agrupaciones del género

ShaunTrack, un creador de contenido musical, lanzó un nuevo video que explora las raíces del black metal latinoamericano, centrándose en la banda colombiana Parabellum.

Esta agrupación, originaria de Medellín, ha sido descrita como una influencia fundamental para bandas del género a nivel mundial.

ShaunTrack menciona que “Cosa que me voló bastante la cabeza, porque además he estado mirando el vídeo que os dije de la primera parte a black metal latinoamericano y no están Parabellum”.

Fundada en la década de los ochenta, Parabellum se destacó por su sonido oscuro y extremo, naciendo en un entorno donde el acceso a la música internacional era limitado.

ShaunTrack resalta la particularidad de su música: “Os digo que son colombianos y es hoy me apetece descubrir musiquilla con vosotros”.

Además, el medio hace referencia al impacto de la banda en la escena subterránea y su separación del sonido predominante de la época, liderando un movimiento que buscaba crear una identidad propia en América Latina.

Uno de los momentos más destacados en la historia de Parabellum fue su participación en la mítica Batalla de las Bandas de 1985, llevada a cabo en la Plaza de Toros La Macarena de Medellín, en la que ganó Kraken, liderada por el ya fallecido Elkin Ramírez.

Este evento marcó un momento en la escena musical colombiana, por su influencia en el sonido subterráneo (underground). ShaunTrack comparte su asombro: “Ahí había cosas extrasensoriales, eh? O sea, que pasaron cosas paranormales mientras la grabación, increíble”, explicó el youtuber español mientras investigaba sobre la agrupación y algunas de las anécdotas de los exmiembros de Parabellum a la hora de grabar su primer demo.

Según la tradición oral de la escena metalera y profunda de Medellín y Colombia, Parabellum fue una de esas bandas que tenían potencial internacional por su música, su presencia en tarima y precisamente, esos rumores relacionados con fantasmas, demonios y estigmas satánicos culturales que la Colombia de esa década permeaba en aquellos jóvenes ‘metachos’ de la época.

La banda es reconocida no solo por su estilo musical, sino también por su actitud frente a la situación social y política de la época. Su música fue una forma de resistencia frente a un entorno marcado por el conflicto.

En 2016 Vice en Español sacó un pequeño documental sobre la agrupación Colombiana Parabellum

El baterista de la banda expresó en el documental El diablo nació en Medellin, de Noisey, que en esa época le apgaron a un cura $18.000 pesos para que la banda pudiera tocar. Tiempo después, el cura llamó a la policía afirmando que el ELN se había tomado la iglesia. Tiempo después, los uniformados llegaron “echando bala”.

Además, Parabellum ha sido mencionada como una de las bandas pioneras en el black metal latinoamericano y europeo, inspirando a agrupaciones tan legendarias como Mayhem, señala ShaunTrack.

A pesar de su influencia, el acceso a su música sigue siendo limitado, evidenciado por su ausencia en plataformas como Spotify.

ShaunTrack no solo resalta la música, sino también los desafíos enfrentados por Parabellum debido a sus letras y la percepción pública de su música en la época. En su video, enfatiza el contexto social y cultural que rodeaba a la banda y cómo esto afectó su desarrollo.

ShaunTrack destaca que “en Medellín, en el 87, sin internet, sin influencia de ningún tipo”, retratando la lucha de la banda por sobresalir en una era sin los recursos digitales que conocemos hoy.

Mayhem, agrupación de Black metal reconocida a nivel mundial

La muerte del guitarrista John Jairo Martínez en 1998 fue un golpe para la banda, como recuerda ShaunTrack: “Ya hay uno que está muerto, pero estaría guapísimo que se reuniese para dar un concierto”. No obstante, su legado continúa vivo en el mundo del metal, donde su impacto se sigue sintiendo.

Finalmente, ShaunTrack expresa su deseo de seguir explorando y compartiendo la música de bandas latinoamericanas con su audiencia, prometiendo seguir explorando más de este género en el futuro. Este video, que en principio pretendía abordar varias bandas, terminó centrado en Parabellum debido al rico material histórico y cultural que su historia ofrece.