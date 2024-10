Nataly Umaña envió contundente mensaje a su exesposo Alejandro Estrada, al ritmo de Shakira: “Soltera es mejor”

Nataly Umaña envió pullas a Alejandro Estrada sobre su pasado matrimonio con él - crédito @natalyumanaa/Instagram

Nataly Umaña agitó las redes sociales al publicar un video en sus cuentas de redes sociales bailando la coreografía de Soltera, el más reciente sencillo de la cantante colombiana Shakira, confirmando así su actual estado sentimental.

Pero además de poner el tema de la artista barranquillera de fondo, la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia aprovechó el momento para lanzar un contundente mensaje en que dio pistas de lo que fue su pasado matrimonio con el también actor Alejandro Estrada, pues se despachó contra las relaciones en las que las parejas no se permiten tener libertades.

“Es mejor soltera, tranquila y feliz. Sobre todo tranquila”, con estas dicientes palabras inició la actriz ibaguereña su reflexión acerca de lo que habría sido el detonante que la llevó a buscar ponerle fin a sus 12 años de relación con el exconcursante de MasterChef Celebrity Colombia 2024, que ya inició un nuevo romance con su excompañera de competencia Dominica Duque.

Nataly Umaña bailó a ritmo de Shakira, 'Soltera' y encendió las redes sociales al enviar pullas a su ex Alejandro Estrada

De igual manera, Nataly despejó dudas sobre su actual estado sentimental, dando a entender que no está en una relación formal como se especulaba, pues en algunos medios de entretenimiento se dijo que la actriz y el cantante panameño Miguel Melfi estarían conviviendo, sin embargo, todo parase confirmar que el romance que iniciaron dentro del reality de convivencia entre famosos en el que se conocieron y que llevó a que el actor Alejandro Estrada decidiera romper con ella para dejarle el camino libre, definitivamente no trascendió luego de la competencia.

“La Paz no tiene precio 🙌 no dejes que nada ni nadie ,sea quien sea… te la robe”, esta es la frase con la que la actriz que se encuentra radicada entre México y Colombia, cerró la descripción que acompañó el video con el que muchos de sus seguidores la compararon con la cantante barranquillera por su look con pelo crespo.

“Igual que Shakira, no supera a su ex”, “te felicito por tu gran cambio sin importarte nada, solo tu felicidad a tu manera Nataly un abrazo”, “me encantó hermosa👏, alguien más nota el parecido de Nataly con Shakira😮”, “Shakira aquí está tu hermana”, “hay que llamar a Miguel Melfi”, “increíble el parecido”, “nuestra ‘Shak’ tolimense”, “siempre te apoyaré, a bailar se ha dicho, usted siga adelante y sea feliz”, “eso, a disfrutar la vida, la mejor manera que es bailar cantar y divertirse”, estas son parte de las reacciones que generó el video de la actriz en sus seguidores.

Nataly Umaña confirmó que está 'Soltera' y envió contundente mensaje a su ex Alejandro Estrada

Alejandro Estrada contó la verdad de cómo se sintió cuando terminó con Nataly Umaña

Mientras que la actriz ibaguereña presume su soltería con bailes y pistas de que en su relación con el actor cucuteño ya no era feliz, por su parte, el también empresario disfruta de su enamoramiento con la semifinalista de MasterChef Celebrity, Dominica Duque, nueva presentadora de Noticias RCN con la que inició un romance al interior de la cocina del reto culinario.

Alejandro Estrada se sinceró sobre lo que sintió cuando terminó con Nataly Umaña en 'La casa de los famosos Colombia'

No obstante, pese a que Alejandro superó el tema de la infidelidad de la que fue víctima públicamente, todavía lo persigue la sombra de su mediático pasado con Nataly Umaña, actriz que lo traicionó ante las cámaras del reality de convivencia con famosos.

Por esta razón, el actor compartió sus sentimientos y pensamientos que tuvo al momento de entrar a la casa y delante de la audiencia puso fina a su matrimonio.

“Fui yo, se volvió un poco público el tema de mi relación en su momento y tocaba ir a hacerle frente con mucha entereza, con la educación que me caracteriza y creo que se logró”, comenzó relatando el actor cucuteño que estuvo como invitado al programa ¿Cómo amaneció Bogotá? de la emisora Tropicana.

Estrada quien hasta la fecha no había entregado mayores detalles a cerca de sus sentimientos más a allá de los que expresó en el reality de convivencia en el que participó su exesposa y donde aseguró que cerró el ciclo, accedió a hablar sobre este hecho que para él ya hace parte de su pasado.

“Me sentí bien, haciéndole frente a lo que venía sucediendo y tratando de no lastimar (…) Se me dio la oportunidad de no solo ir a hablarle a una persona que me dio todo durante muchos años, sino de regalarle una enseñanza al público y a una sociedad que tanto lo necesita”, añadió Alejandro sin hacer mayor referencia al amorío que sostuvo Nataly Umaña Miguel Melfi en medio de la competencia, pero que no trascendió fuera de las pantallas.