MinTIC entregará 200 becas con la Universidad de Cambridge para estudiar inglés virtual: estos son los requisitos

AvanzaTec, un programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTic), ofrece 200 becas para mejorar el nivel de inglés de los colombianos.

Según la información disponible, los interesados deben inscribirse en el curso Evolve Digital para el nivel B1, que abarca gramática, vocabulario y lenguaje funcional en entornos digitales, además de desarrollar habilidades de escucha, lectura y escritura en inglés.

Este programa está diseñado para adultos, técnicos, profesionales, empresarios y emprendedores que buscan potenciar sus habilidades, especialmente en el ámbito digital. La iniciativa forma parte de las estrategias del Ministerio para facilitar el acceso a la educación en Colombia, promoviendo el desarrollo de competencias que son cada vez más necesarias en el mercado laboral actual.

El enfoque del programa no solo se centra en el aprendizaje del idioma, sino también en su aplicación práctica en contextos digitales, lo que puede ser un valor añadido para los profesionales que buscan mejorar su competitividad.

Así como lo contó el ministro Mauricio Lizcano, “seguimos promoviendo la educación de los colombianos para promover su crecimiento digital. El inglés es una herramienta fundamental para crecer a nivel tecnológico, por eso invitamos a los colombianos a aprovechar estas becas, que son un complemento perfecto para los cursos que ofrecemos a través de AvanzaTEC”.

El programa está diseñado para preparar a los estudiantes para presentar exámenes de certificación internacional siguiendo los estándares del Marco Común Europeo. El curso, impartido por miembros de la Universidad de Cambridge, tiene una duración de 120 horas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 3 de noviembre.

Los interesados deben cumplir ciertos requisitos, como contar con un nivel básico de inglés y realizar una prueba de clasificación. Según el puntaje obtenido, los participantes serán asignados y notificados por el equipo del Ministerio TIC y AvanzaTec.

Estos son los requisitos para inscribirse al curso de inglés

A través de su página web, el MinTIC dio los requerimientos que necesita una persona para aspirar a una beca:

Ser ciudadano colombiano mayor de 18 años. Quien sea migrante deberá contar con su situación regularizada en el país.

Tener una constancia de terminación de alguno de los cursos que están disponibles en ‘AvanzaTEC’. Es de resaltar que existen cursos de formación de menos de 10 horas, por lo que, la persona podrá culminarlos antes del 3 de noviembre (fecha de cierre de la convocatoria).

Contar con dominio del inglés nivel A2 como mínimo. Para validar esto, el aspirante realizará un examen o prueba de clasificación.

Tener herramientas tecnológicas como computador y conexión a Internet estable para tomar las clases.

De igual manera, el Ministerio informó sobre el cronograma del curso de inglés del MinTIC:

Cierre de convocatoria: 3 de noviembre de 2024.

Realización prueba de clasificación: 4 al 17 de noviembre de 2024.

Selección de beneficiarios: 18 de noviembre al 1 de diciembre de 2024.

Publicación de resultados: 2 de diciembre de 2024.

Duración de la formación: 9 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025.

Proceso para otorgar certificación de culminación nivel B1: 11 al 30 de marzo de 2025.

Así puede certificar su nivel de inglés con examen de Oxford

Oxford University Press ha lanzado un nuevo examen de certificación de inglés, el Oxford Test of English Advanced, con el respaldo de la embajada del Reino Unido. Este examen, que evalúa los niveles B2 y C1 según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), busca mejorar el dominio del inglés en Colombia, un país donde el aprendizaje de este idioma enfrenta serios desafíos.

Un estudio realizado por Maple Bear revela que el 87% de los estudiantes colombianos lamenta no haber tenido la oportunidad de estudiar en un colegio bilingüe o recibir educación en un segundo idioma.

Esta falta de acceso a la educación bilingüe se refleja en las estadísticas, que muestran que siete de cada diez colombianos tienen un nivel muy bajo de inglés. Además, el 40% de los docentes en instituciones educativas del país no alcanza el nivel B1 en inglés, lo que complica aún más la enseñanza del idioma en las aulas.

El nuevo examen de Oxford University Press se suma a su gama actual de evaluaciones, que incluye el Oxford Test of English y el Oxford Test of English for Schools. Estas iniciativas buscan reducir las cifras alarmantes de bajo dominio del inglés en el país, ofreciendo certificaciones que cumplen con estándares internacionales y son reconocidas por la Universidad de Oxford.