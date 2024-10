Luly Bossa lanzó una marca de ropa con las frases y dibujos de su fallecido hijo Ángelo: “Un sueño que teníamos”

Luly Bossa lanzó al mercado marca de ropa inspirada en las frases y dibujos de su hijo Ángelo - crédito @angelousmiracula/Instagram

Luly Bossa lanzó al mercado Angelous Miracula, su nueva marca de ropa inspirada en los dibujos y frases que dejó su hijo Ángelo antes de morir en marzo del 2024.

Orgullosa se mostró la actriz barranquillera, que a sus 60 años de edad está concentrada en hacer realidad todos los sueños que compartía con su hijo y que no alcanzó a materializar antes de que él falleciera. “El milagro eres tú”, es el lema principal de este proyecto de moda, que busca motivar a quienes porten sus prendas.

Uno de los principales factores que resaltó Luly Bossa al presentar la nueva colección de esta marca de moda fue el hecho de que, a través de este proyecto, pudo plasmar tanto los pensamientos como los sentimientos de su hijo menor, que durante años trabajó ilustrando y escribiendo para un día ver estampadas sus creaciones.

Por otra parte, la actriz mencionó que las prendas y artículos de su marca son ciento por ciento producción local, fabricadas con manos e insumos colombianos.

“Un sueño que venía trabajando con mi Ángelo Bossa ahora es una realidad. Bienvenido este nuevo proyecto llamado Angelous Miracula. Les presento esta marca colombiana con los diseños de mi hijo, por fin se hizo posible que sus dibujos y frases estén en unas prendas que son para todos”, escribió la Bossa sobre este emprendimiento en el que desde el 2021 estaba intentando sacar adelante junto a su hijo menor y ahora el público puede acceder a él por medio de la cuenta de Instagram de la marca que ya asciende a los 33 mil seguidores.

Si bien la actriz cuyo talento hemos visto en producciones como: Operación pacifico, Enfermeras y Lala’s Spa es la imagen y modelos de la colección, las prensas y accesorios de la marca son pensadas para uso unisex, así como también son tallas únicas, pues la idea es que los conjuntos, chaquetas, camisetas, hoodies y top bag puedan ser lucidos por cualquier persona que se sienta identificada con el arte y estilo que tenía su hijo a la hora de dibujar y escribir.

¿En qué va la Ley Ángelo?

Otro de los proyectos que lidera la actriz Luly Bossa inspirados en su hijo Ángelo, es el proyecto de Ley que busca beneficiar con subsidios a los cuidadores de personas que padecen enfermedades en condición de discapacidad, pues luego de luchar por varios años con la parálisis muscular de su hijo, se dio cuenta de lo vulnerables que son los acompañantes de los pacientes.

“A mí esto me nació por un gran disgusto que tuve después de que se me fue Ángelo. La gente me decía: ‘Por favor, ayúdame, ¿cómo hago? Mi hermano tiene parálisis cerebral y le quitaron la enfermería. Mi mamá debe salir a trabajar’. Esto es falta de empatía, eso me sacó de quicio. Me dediqué a hacer públicos estos casos, pero les empezó a importar cada vez menos”, relató, refiriéndose al ruido que comenzó a hacer para llamar la atención de los políticos.

Fue el 9 de marzo de 2024, la actriz barranquillera se despidió de Ángelo, su hijo menor que falleció en una clínica por una complicación de salud que le causó ahogamiento respiratorio. Luly en diálogo con sus seguidores relato cómo vivió esos angustiosos momentos de la partida de su “príncipe”, como le solía decir la actriz.

“Yo no sé si él quería irse solo. (...) Él dijo ‘ya vengo’, respiró y se le atravesó una flema. (...) Él ya no respiraba, eso fue en cuestión de segundos. (...) Yo bajé enseguida, empezamos a hacerle resucitación, a moverlo, empezamos a subirle las piernas; yo empecé a hacerle compresiones en el pecho, a abrirle la boca y darle respiración boca a boca”, contó la barranquillera en sus redes sociales.

Después de despedirlo, Bossa comenzó a trabajar por los propósitos que al lado de su hijo venía tratando de realizar, es por esto que buscó asesoramiento y presentó el proyecto de Ley, pues a raíz de su caso, conoció otros de personas que al igual que ella estás desprotegidas por el sistema de salud nacional.

Tras reunirse con varios parlamentarios, Luly consiguió materializar el proyecto de ley que está a la espera de discusión y que ella aspira a ser invitada, pues aunque le informaron que en septiembre se debatiría, aún no tiene noticias sobre el tema y sus seguidores se preguntan en redes sobre el futuro de la misma. “Yo espero que me llamen y poder estar ahí cuando decidan discutir el proyecto y votar por él, ojalá lo aprueben. Para eso deben escuchar a varias personas que levarán sus dudas al debate”, concluyó Luly.