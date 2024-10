Jessica Cediel relató extraña experiencia con un hombre que le pidió su número de teléfono: “¿Cool o asusta?”

Jessica Cediel es considerada una de las presentadoras más bellas de la televisión colombiana, pues su desparpajo y elegancia a la hora de pararse frente a la cámara llama la atención entre sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la bogotana cuenta algunas anécdotas que vive en su cotidianidad, preguntándoles a sus seguidores la opinión que esta les despierta. Así lo hizo con una experiencia que vivió recientemente.

Mientras hacía una parada en uno de los semáforos de la capital colombiana, Cediel relató una historia que no sabía si interpretar como un gesto de coquetería por parte de un seguidor o como algo que podría perfectamente causarle temor. Todo ocurrió cuando iba caminando por un sector cercano a su residencia, cuando se dio cuenta de que un hombre la observaba detenidamente y le hizo una petición que llamó su atención.

De acuerdo con su relato, el hombre estaba al interior de una camioneta con las ventanas abajo -algo que no fue extraño para Cediel-; sin embargo, de repente el personaje comenzó a lanzarle algunos gritos como: “¡Hey! ¡Hey! Estás muy linda, que tengas buena tarde”, situación que no la incomodó al principio, sonrió y continuó su camino, pero ahí no acabó la situación.

La bogotana continuó con su camino hacia la cita a la que se dirigía, mientras avanzaba hacia su destino, Cediel se percató de que el hombre arrancó en la camioneta y la persiguió por unos metros. Más adelante, al sobrepasarla, la presentadora aseguró que el hombre frenó en seco y le preguntó algo que no supo cómo interpretar.

“Él da la vuelta, se devuelve con la camioneta de frente por donde yo estaba caminando, con la ventana abajo y me dice como: ‘Oye, será que me regalas tu WhatsApp o me meto en problemas’ … (Con temor, le respondió) ‘No, no se puede, gracias’. Seguí caminando, ustedes que dicen, es algo cool o asusta”.

Las reacciones en la página que replicó la información no tardaron en aparecer, por lo que algunos de los internautas mencionaron que se trataría de un caso de acoso callejero y otros, simplemente vieron la oportunidad de que, finalmente, encontrara el enamorado que ha estado buscando.

Entre los comentarios más destacados están: “Jessica, qué miedo, eso no es nada cool, simplemente no se deben permitir esos actos”; “yo habría salido corriendo, qué tal me subieran a la camioneta y me secuestraran”; “Jessica es muy fresca, a mí me dicen algo así y quedo shockeada”, entre otros.

Jessica Cediel preocupada por la salud de su padre

A pocas horas de que se llevara a cabo el estreno de La Descarga, Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores con una confesión que la tenía preocupada sobre el estado de salud de su papá. De acuerdo con la publicación, el servicio de emergencias que contrató para su progenitor tardó en responder al llamado para su traslado al hospital.

En un mensaje publicado el sábado 28 de septiembre en su cuenta de X, la bogotana preguntó que “¿Será que existe la posibilidad de que Emermédica conteste de manera correcta una emergencia? Su servicio deja mucho que pensar… Uno paga como usuario y cuando requiere del servicio no aparecen oportunamente”.

Afortunadamente, en la mañana del estreno, la conductora llevó tranquilidad a sus seguidores, informando que su padre había sido dado de alta.

“Gracias a todos por sus mensajes de ayer para mi papá, está bien, gracias a Dios, ayer mismo salió del hospital. Hoy desde muy temprano estamos trabajando porque tenemos el estreno de La descarga, así que nos vemos más tarde en televisión”.