Petro habló al país tras anuncio del CNE de abrir investigación a su campaña y formularle cargos: “Hoy se da el primer paso al golpe de Estado”

El presidente de la República, Gustavo Petro, le habló al país tras la apertura de investigación del CNE a su campaña - crédito Margarita Valdivieso/Presidencia

En una alocución que se extendió por cerca de 10 minutos, el presidente de la República, Gustavo Petro, se dirigió el martes 8 de octubre al país en respuesta a la decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir investigación a su campaña de 2022, y de formularle cargos, al igual que al gerente de la aspiración, Ricardo Roa, por cuenta de una presunta violación de los topes por cerca de $5.355 millones, teniendo en cuenta la primera y la segunda vuelta.

Petro, que estuvo activo en las redes sociales reaccionando a la intención del órgano electoral de avanzar en contra, según él, del mandato popular, ha calificado lo anterior como un claro golpe de Estado, con el que se busca apartarlo del poder a dos años y dos meses de haber tomado juramento en la plaza de Bolívar. Su pronunciamiento se registró en medio de un ambiente álgido entre quienes han salido a respaldarlo y los que consideran que sí debe investigarse al gobernante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República, que defiende la Constitución. Hoy se da el primer paso del golpe de Estado contra mí”, fue la frase con la que Petro inició su discurso. En su alocución, Petro se encargó de desmentir, según él, cinco puntos claves de la investigación adelantada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que darían cuenta de cómo se habría violado en ambas vueltas los límites establecidos para los candidatos.

El presidente Gustavo Petro recordó que fue elegido de forma democrática por más de 11 millones de ciudadanos, ante el anuncio de investigación del CNE a su campaña, y la formulación de cargos en su contra - crédito @infopresidencia/X

Según Petro, “de concretarse este acto representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país”, al punto que reiteró que el CNE es un organismo de tipo administrativo, que en su opinión está infiltrado “por los mismos politiqueros han gobernado durante décadas”. A su vez, destacó que el hecho de que se hayan formulado cargos contra él significa, a todas luces, una violación del fuero constitucional que tiene en su condición de presidente.

La defensa de Gustavo Petro a su campaña presidencial y el duro mensaje al CNE

Al advertir que lo ocurrido en la jornada pone en peligro la institucionalidad, Petro se encargó de expresar los cinco puntos que, desde su óptica, el CNE –”al margen de la ley”– ha presentado en su contra. Y empezó con los aportes que hicieron organizaciones como la Unión Sindical Obrera (USO) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), los cuales, reiteró, no se hicieron de forma directa a su aspiración a la presidencia.

“Los aportes de la USO y Fecode no fueron a mi campaña, sino al partido Colombia Humana. Tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al partido Centro Democrático, en la campaña de Iván Duque en 2018. En la cual, este mismo organismo, el CNE, absolvió el 28 de octubre de 2021″, expresó Petro, en relación con las sospechas de la presunta filtración de dineros del narcotráfico en las finanzas de dicha postulación, y el caso de la Ñeñepolítica.

El presidente Gustabo Petro indicó que los aportes hechos por la USO y Fecode no fueron a la campaña, sino al partido Colombia Humana. Y sacó a relucir al Centro Democrático - crédito @Infopresidencia/X

Acto seguido, negó que los pagos de los testigos electorales, que en primera vuelta fueron de $931.290.000, y en segunda de $177.680.000, no corresponden a la campaña a la presidencia. “La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo de 2022, y la segunda vuelta hasta la apertura de urnas del 19 de junio de 2022″, agregó el jefe de Estado, que hizo énfasis en que, como es natural, la función de los delegados se da después de cerradas las elecciones.

En el tercero de los puntos, el mandatario dejó en claro, desde su postura, que todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. “Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de todas las cuentas”, afirmó, en relación con los $356.102.872 de la factura reportada por Caracol Televisión.

Del mismo modo, indicó que los magistrados del CNE “confunden y malinterpretan los permisos de vuelo”, que trató de explicar no necesariamente fueron utilizados por la campaña, con los vuelos efectuados. “Todas las facturas entregadas por la campaña ante la Dian corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo Sadi (S.A.S.) pero las desconocieron”, con lo que respondió a los $2.212.751.014 que de acuerdo con el tribunal electoral no fueron reportados.

En la alocución presidencial, Gustavo Petro dijo que los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo con los vuelos realizados, ante la polémica por los soportes que no habrían sido adjuntados - crédito @Infopresidencia/X

Y por último, reconoció que el evento de celebración efectuado el 19 de junio en el Movistar Arena en Bogotá, tras conocer los resultados que lo daban como vencedor sobre Rodolfo Hernández, “efectivamente tuvo unos gastos, solo que este evento ya no hacía parte del periodo de campaña”. Aunque no se refirió a que en las facturas fue registrado el alquiler por valor de $150.000.000, cuando en realidad costó $250.000.000; es decir, $100.000.000 menos.

“Los cargos del CNE son infundados”

Con esas respuestas, Petro señaló que los cargos formulados por el CNE “son infundados”, además de señalar que no se respetaron sus garantías constitucionales, pues si así hubiera sido, la ciudadanía –remarcó– “sabría que mi actuar no solo fue totalmente honrado, sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por la oposición, que busca a toda costa poner en duda mi integridad”. Por ello, anunció medidas sobre el particular.

En su comparecencia ante el país, el presidente Gustavo Petro insistió en que el Consejo Nacional Electoral no respetó sus garantías constitucionales - crédito @Infopresidencia/X

En efecto, solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación que haga público el expediente, según indicó, para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y tres inspecciones judiciales que se han llevado a cabo por esta célula legislativa. “Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder del Consejo Nacional Electoral”, aseveró Petro en su intervención, que se hizo con la Casa de Nariño de fondo.

Y mencionó que la auditoría independiente contratada por el propio CNE, a través de la firma Nexia Internacional, determinó el 19 de septiembre que las cuentas de campaña, además de las observaciones iniciales, “fueron debidamente explicadas por el equipo administrativo”. Por último, aprovechó para hacer un llamado a lo que denominó una “movilización generalizada del pueblo” en defensa de la democracia, pues insistió que en su contra continúa en marcha un plan para derrocarlo.

“Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicito a todas las organizaciones populares reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República, elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública no levantar una sola arma contra el pueblo. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia”, puntualizó.