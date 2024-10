Luisa Fernanda W compartió su opinión sobre el amor propio: “¿No te gusta mi cuerpo? No me importa”

La empresaria dejó ver lo que piensa de las críticas que recibe a diario en redes sociales - crédito @luisafernandaw/IG

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido que mayor interés despierta entre sus seguidores, quienes constantemente halagan o critican sus publicaciones en redes sociales. Entre los temas de conversación que ponen sobre la mesa están la crianza de sus hijos, la forma en la que viste actualmente y uno de los más complejos: su apariencia física.

A través de su cuenta e Instagram, donde acumula más de 19 millones de seguidores, la empresaria compartió un reel en el que expuso cómo han sido sus últimos días durante la Semana de la Moda a la que fue invitada, así como algunos detalles de su cotidianidad. Llama la atención en la publicación, un audio que para muchos sirvió como respuesta a los comentarios negativos que recibe a diario y en el que dejó claro que esto no la trasnocha.

La creadora de contendido se llevó también varios halagos por su 'outfit' -crédito @luisafernandaw / Instagram

Encamina a cumplir sus sueños, sin importar las veces en las que pueda caerse en el camino, inició explicando que “absolutamente nadie va a tener control sobre mi belleza y mi concepto propio”, dejando claro que se enfocó en ella más que nada. Y agregó: “¿Te parezco fea? ¿Te parezco horrible? No me importa. ¿No te gusta mi cuerpo? No me importa”.

Aunque la descripción que agregó a la publicación fue corta, muchos de sus seguidores entendieron de lo que se trataba el video en el que, además, sentenció que a la única persona a la que realmente le interesa agradar es a ella misma.