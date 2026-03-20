Colombia

Famoso actor de ‘La primera vez’ estuvo involucrado en altercado en Bogotá: la Policía tuvo que intervenir

Los fanáticos de la serie que se encontraban en el lugar lo reconocieron, por lo que no dudaron en captar el momento con sus teléfonos celulares, aunque los clips fueron eliminados de TikTok

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Los actores de la serie
Los actores de la serie 'La primera vez' se están robando todas las miradas - crédito Netflix

El lanzamiento de la cuarta temporada de la popular serie La primera vez el 18 de marzo en Netflix tiene a todos los fanáticos emocionados. Sin embargo, hubo un episodio que llamó la atención, pues a través de las diferentes plataformas digitales se difundieron imágenes en las que se puede ver al actor Sergio Palau, que interpreta al personaje Martín Salcedo, como protagonista de una pelea.

Según las versiones quFe circulan a través de las redes sociales, al parecer, el actor habría sido esposado por la Policía Metropolitana de Bogotá en la carrera séptima, en el centro de la ciudad, tras protagonizar un supuesto altercado con un fanático que le habría solicitado una fotografía.

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La situación fue registrada por los presentes a través de sus celulares y pese a que inicialmente el video se habría publicado en TikTok, luego fue eliminado por la usuaria. Sin embargo, las versiones que circulan en redes sociales tienen a la producción en la mira por lo que realmente habría ocurrido con el joven.

El joven habría protagonizado un
El joven habría protagonizado un altercado con otra persona que se encontraba en el lugar - crédito @lauragonzalez503 / TikTok

El hecho se viralizó pocas horas después del lanzamiento de la serie en Netflix, lo que sorprendió al público, teniendo en cuenta que el suceso ocurrió en la vía pública. Sin embargo, no se han reportado consecuencias legales adicionales ni se confirmó una denuncia formal tras el episodio, por lo que los seguidores de la serie están atentos a las redes sociales del joven, a la espera de su versión.

El actor involucrado en esta supuesta pelea es recordado por su personaje, un joven impulsivo dentro de la trama de la serie que aborda temas de sexualidad, libertad y retos de los adolescentes en Bogotá en 1976.

Aunque el material fue eliminado de TikTok, en las capturas de pantalla que aún circulan se puede apreciar presencia policial, lo que demostró la magnitud de la situación. Hasta el momento, la productora y el propio Palau no han emitido una postura pública sobre lo ocurrido.

El éxito de ‘La primera vez’

La producción es bastante popular, pues cuenta con guion centrado en el desarrollo psicológico de los protagonistas y una estética de época.

La serie plantea la llegada de Eva Samper, primera mujer admitida en el Colegio Distrital José María Root, desestabilizando dinámicas en la institución y en el grupo masculino liderado por Camilo Granados.

El relato ha avanzado durante sus cuatro temporadas desde los dilemas adolescentes hasta el ingreso de los personajes principales a la universidad, abordando temáticas con las que se identifican los seguidores de la serie, que la mantienen en el top de las más vistas.

La famosa serie continúa dando
La famosa serie continúa dando de qué hablar y no solo por su éxito en la plataforma de streaming - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Netflix/Instagram

Sobre su participación en La primera vez, Sergio Palau habló con Publimetro refiriéndose al impacto de la serie entre la comunidad y dijo lo siguiente: “La tribu enseña mucho que los grupos de amigos pasan por muchas cosas, no siempre todo es bonito, pasan por muchos dramas, complicaciones, pero al final siempre están ahí, él uno para el otro. Somos un grupo que pase lo que pase siempre está ahí apoyándose mutuamente y creo que eso es una gran enseñanza, ¿no? Sobre lo que realmente es la amistad“.

El fenómeno de Netflix impulsa
El fenómeno de Netflix impulsa a sus protagonistas a reflexionar sobre la exposición digital, los lazos de amistad y el crecimiento personal bajo la mirada de audiencias globales- crédito Netflix

Del mismo modo, agregó que, para su personaje hubo un gran impacto desde los primeros capítulos de la serie, lo que lo llevó a evolucionar con cada una de las experiencias que vivía, gracias a las ideas de Dago García, reconocido ampliamente por las producciones con toque colombiano: “Para Salcedo todo cambia desde que Eva entró a ese baño en la primera temporada. Esta entrega es su evolución definitiva como ser humano, la vida, sus amigos, y del amor”, expresó al mismo medio.

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