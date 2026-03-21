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Federación Colombiana de Fútbol aprobó la creación del Torneo de Reservas Sub-23: así beneficiará a los clubes

En asamblea, la máxima entidad del deporte dio luz verde al campeonato por propuesta de la Dimayor, que se da después de las protestas por los cupos para inscribir jugadores

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El fútbol colombiano tendrá un
El fútbol colombiano tendrá un nuevo torneo, que se jugará alterno a la Liga BetPlay, Primera B y la Copa Colombia - crédito Colprensa

El fútbol colombiano sigue mostrando cambios para mejorar el nivel de los campeonatos, los clubes y jugadores, que es uno de los objetivos del presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, y también de la Federación Colombiana de Fútbol en el nuevo cuatrienio de gestión, reeligiendo como presidente a Ramón Jesurún en asamblea.

Por esa razón, se aprobó la creación de un torneo de reservas, que será categoría sub-23 y permitirá a aquellos jugadores que no son tenidos en cuenta en los campeonatos profesionales tener rodaje en la temporada y una nueva oportunidad en el rentado nacional.

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Sumado a eso, cabe recordar que la iniciativa fue una idea de la Dimayor por la nueva norma de inscripción de jugadores en cada club, que se limitó a solo 25 hombres mayores de 20 años, con opción de integrar a cinco deportistas sub-20 que pueden rotar a lo largo de los dos semestres.

Nuevo torneo en Colombia

La restricción impuesta sobre las plantillas profesionales, que a partir de 2026 solo podrán contar con 25 jugadores, ha dejado a numerosos jugadores sin posibilidades dentro de los primeros equipos, algunos bajo contrato, pero sin la oportunidad de jugar en los torneos de la Dimayor.

El nuevo campeonato contará con la participación de 36 clubes de las divisiones A y B, y distribuidos en cuatro regiones del país, una estrategia diseñada por la División Mayor para optimizar recursos logísticos y reducir los costos operativos de la competencia. Entre los aspectos destacados figura la autorización para que cada equipo inscriba hasta cinco jugadores que no estén teniendo minutos en la Liga.

El objetivo del Torneo Sub-23
El objetivo del Torneo Sub-23 es darle rodaje a jugadores que no tienen oportunidad en los campeonatos profesionales - crédito Colprensa

El torneo sub-23 busca dar respuesta a un problema histórico: el desempleo juvenil en el fútbol, agudizado por la alta competencia y la llegada de jugadores extranjeros que limitan aún más las oportunidades para los talentos nacionales emergentes, retomando un formato que existió entre 1978 y 1981.

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, subrayó la relevancia de este salto estructural: “Permitirá a los jóvenes una oportunidad de llegar al equipo profesional”, citado por Futbolred y respaldado por una buena acogida de la medida entre los diferentes clubes, que reconocen en esta competencia una vía para profundizar el trabajo en divisiones menores y asegurar el relevo generacional necesario para la estabilidad deportiva del país.

La norma de 25 jugadores
La norma de 25 jugadores en cada equipo afectó mucho a los jugadores y técnicos para la temporada 2026 - crédito Colprensa

La confirmación del torneo sub-23 mantiene pendiente la divulgación del calendario oficial y detalles operativos, pero su aprobación ha sido interpretada como un paso estratégico para reforzar los procesos formativos, mejorar la estabilidad de las plantillas y proyectar a largo plazo el desarrollo del fútbol colombiano.

Jesurun fue reelegido

La reelección de Ramón Jesurun como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol consolida el mandato del dirigente, que desde 2015 tiene el cargo, tras la salida de Luis Bedoya por el “Fifa Gate”, y pese a las críticas de los aficionados, conserva su poder en el deporte .

El Informe de Gestión 2022–2025, presentado a los afiliados durante la asamblea del 19 de marzo, revela que la FCF logró “un crecimiento sostenido tanto en ingresos como en utilidades”, impulsado por la modernización de sus infraestructuras en Barranquilla y Bogotá y la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento. Datos oficiales indican que este centro es considerado por la organización ”un paso clave para mejorar las condiciones de preparación de los deportistas", y forma parte de una hoja de ruta que proyecta a la institución hacia el año 2026.

La Federación Colombiana de Fútbol
La Federación Colombiana de Fútbol eligió a sus nuevos miembros del comité ejecutivo, reeligiendo a Ramón Jesurun como presidente - crédito FCF

Con la reelección de Jesurun, los dirigentes apostaron por la continuidad de un proceso que ha priorizado el fortalecimiento institucional y deportivo. Las vicepresidencias de la FCF mantendrán a Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González, mientras que los vocales de Difutbol serán Jaime Ordóñez y Juan Fernando Mejía.

La llegada de Alejandro Arteta, de reconocida actuación al frente del Junior, y de Oscar Astudillo como vocal de Dimayor, supone una apertura hacia perfiles con experiencia reciente en la gestión de clubes, en línea con la búsqueda de revitalización interna de la Federación.

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