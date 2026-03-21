Cayó alias Boica, segundo cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia

En un operativo de la Policía Nacional, fue capturado Juan Ezequiel Mosquera Morelo, conocido como alias Boica, señalado como el segundo cabecilla del Clan del Golfo en la subregión del Magdalena Medio. Era buscado por afectaciones a defensores de derechos humanos - crédito @PedroSanchezCol/X

La reciente captura de Juan Ezequiel Mosquera, conocido como ‘Boica’, marca un punto de inflexión en la estructura del Clan del Golfo en el municipio de Apartadó, Antioquia. Las autoridades consideran que esta detención debilita de forma directa la cadena de mando de una organización señalada por delitos que han afectado de manera profunda a la población local.

Este golpe policial se traduce en un avance contra la criminalidad en una de las regiones más afectadas por el accionar del clan. Según la información suministrada por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, la trayectoria de alias Boica dentro del grupo delictivo superaba la década, periodo en el que se le atribuye la coordinación de actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y los homicidios selectivos.

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El Gobierno había fijado una recompensa de hasta $600 millones (equivalente a USD 150.000) para quienes aportaran datos que permitieran ubicar a este individuo. Las autoridades lo consideraban responsable directo de asesinatos de líderes sociales y de episodios de desplazamiento forzado, así como del secuestro de una menor de edad.

Alias Boica, segundo cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia - crédito Policía Nacional y @PedroSanchezCol/X

La detención de Mosquera representa un cambio en el panorama delictivo del Magdalena Medio, donde figuraba entre los fugitivos prioritarios para los organismos de seguridad. Su nombre estaba vinculado a los homicidios de Sandra Lozada Guerrero y Wuikelma Vargas, además del secuestro de Sara Rodríguez.

Con este resultado, la Policía y las Fuerzas Militares refuerzan su mensaje de compromiso en la lucha contra el crimen organizado. Voceros institucionales manifestaron que la operación busca devolver tranquilidad a comunidades golpeadas por la violencia.

Las autoridades instan a la ciudadanía a continuar colaborando a través de líneas habilitadas para denuncias, garantizando absoluta reserva de identidad. Los canales de contacto incluyen los números 314 358 7212, 107, 147, 157, 165 y 141 para temas relacionados con reclutamiento infantil.

En Boyacá cayó alias Bola 8, cabecilla del Clan del Golfo con orden de captura vigente

En un contundente operativo, la Policía Nacional capturó a alias 'Bola 8', señalado como uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo. Durante la acción se incautó dinero en efectivo, una motocicleta y otros elementos probatorios - crédito @DIJINPolicia/X

La captura de alias Bola 8 en la ciudad de Tunja, el 10 de marzo de 2026, representa un avance estratégico en la ofensiva contra el crimen organizado en Colombia.

El historial criminal de “Bola 8” supera la década, con antecedentes por homicidio, tráfico de armas y extorsión. La orden de captura vigente y los cargos formulados por la Fiscalía –fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y concierto para delinquir agravado– elevaron el perfil de este individuo dentro del esquema delictivo nacional.

Durante el operativo, coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue arrestado el presunto hombre de confianza de “Gonzalito”, señalado por su papel en la gestión de recursos para la organización. Los funcionarios incautaron objetos que la investigación considera determinantes para esclarecer la magnitud de las actividades ilícitas del capturado.

Capturado alias Bola 8 en Boyacá, cabecilla del Clan del Golfo - crédito @DIJINPolicia/X

Tras la aprehensión, el implicado fue presentado ante un juez, que avaló la legalidad del procedimiento y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía General de la Nación destacó que el caso forma parte de una estrategia integral para desmantelar redes criminales que operan en diversas regiones del país.

En el momento de su detención, las autoridades incautaron elementos considerados clave para la investigación, aunque no se especificaron públicamente cuáles son. Estos objetos podrían aportar pruebas determinantes en el proceso judicial que enfrenta el acusado.

La detención de este individuo, con más de diez años de antecedentes en actividades ilícitas, constituye un paso relevante en el debilitamiento del EGC. Se prevé que la medida de aseguramiento facilite la obtención de información adicional sobre la estructura interna de la organización y sus conexiones regionales.