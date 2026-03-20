Colombia

Giovanny Ayala se refirió a Jessi Uribe como un “chillón” y en redes sociales no lo bajaron de “envidioso”

Además de su larga trayectoria, el famoso artista es reconocido por las intensas discusiones que ha tenido con varios exponentes del género popular en Colombia

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La declaración realizada por el intérprete acerca de la técnica vocal de su colega bumangués provocó diversas reacciones en redes sociales - crédito Giovanny Ayala / Instagram

Giovanny Ayala, uno de los artistas más reconocidos de la música popular colombiana, sorprendió al publicar un video a través de su cuenta de Instagram, en el que reveló la opinión que tiene sobre la técnica vocal y trayectoria de algunos de sus colegas.

En su relato, el artista nacido en Meta sorprendió por la forma como se refirió a Jessi Uribe, esposo de Paola Jara, que ha sabido ganarse un lugar en el género por sus temas musicales que se han tomado grandes festivales y conciertos.

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Durante el video, Ayala se fue en contra del bumangués: “Hay que dejar de cantar tan chillón. Deje de chillar tanto cantando que mucho es menos, pero es un excelente artista”. Sus palabras desataron una gran cantidad de reacciones entre la comunidad de seguidores de ambos intérpretes.

Parte del público respaldó la
Parte del público respaldó la opinión mientras otros la consideraron una muestra de rivalidad - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram

Cabe mencionar que Giovanny Ayala no solo se refirió a Jessi Uribe, sino que mencionó a otros referentes del género, como Johnny Rivera, al que calificó como “estratégico, del pueblo, lo quiere la gente, lo queremos los compañeros, los artistas”. Por otro lado, opinó sobre Luis Alberto Posada, asegurando que es una persona “de quitarnos el sombrero por esa trayectoria”.

Asimismo, habló del fallecido Darío Gómez, al que definió como “Nuestro ícono, nuestro referente, nuestro papá de los pollitos de la música popular”. En el caso de Luis Alfonso, no dudó en destacar la evolución profesional del artista: “Un artista que lo aprecio mucho, lo vi crecer. Un artista que le aplaudo todos sus proyectos”.

Las declaraciones de Giovanny Ayala fueron percibidas por una parte de los fanáticos como una expresión de “envidia” hacia Jessi Uribe, lo que desató toda una conversación sobre la competencia en el género y la humildad de sus exponentes.

Reacción de la audiencia

La opinión de Ayala respecto a Jessi Uribe causó un intenso debate. Y es que una parte de la audiencia en redes sociales criticó el comentario al considerarlo una manifestación de envidia, mientras que otra apoyó la postura del cantante, señalando que ofreció una opinión honesta sobre el registro vocal de su colega.

Frases como “Ese tipo no sabe que es humildad, es un envidioso. Jessi Uribe arrasa donde vaya, es bello y canta hermoso” o “La humildad es muy importante eso hace que uno los admire más, y los apoye siempre en su carrera” dominaron las reacciones en defensa de Uribe, destacando el carisma del intérprete.

En contraste, en los comentarios del post también se encuentran expresiones favorables para Giovanni Ayala: “Me cae bien Giovanny Ayala y me gusta como canta y frentero juemadre jajajaja un saludo para él” y “A mí sí me parece lo que dice de Jessi Uribe”, lo que demuestra la división en la percepción del público.

Las opiniones continúan divididas en
Las opiniones continúan divididas en redes sociales mientras que todos están a la espera de la respuesta de Jessi - crédito @giovannyayalaoficial / Instagram

El entorno de la música popular colombiana continúa sorprendido por las opiniones de Giovanny Ayala sobre Jessi Uribe, que no ha reaccionado en ninguna de sus plataformas, debido a que se encuentra en una gira por Estados Unidos.

Entre tanto, otros ciudadanos aprovecharon para recordar que Giovanny Ayala ha tenido fuertes discusiones con los artistas de la música popular. Uno de ellos es Ciro Quiñonez, con el que no tiene una buena relación.

Esta no es la única
Esta no es la única polémica protagonizada por Giovanni Ayala - crédito Jesús Aviles / Infobae

Además, muchos recordaron el momento de uno de los homenajes póstumos realizados a Yeison Jiménez, que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Bogotá y contó con la presencia de los mayores exponentes del género.

Giovanny Ayala no asistió al evento y lo calificó como un “circo” y “show bochornoso” que sus colegas utilizaban para buscar protagonismo, lo que fue ampliamente rechazado por los seguidores del género.

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