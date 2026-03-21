David Luna rechaza petición de retractarse por tema de ‘chuzadas’ y acusa a la DNI de persecución política: “No me van a callar”

David Luna rechazó la solicitud de retractación de la DNI y reiteró sus denuncias sobre interceptaciones ilegales a opositores, periodistas y militares retirados - crédito @SenadoGovCo/X

El exsenador David Luna salió al paso este fin de semana ante una solicitud formal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para que se retractara de unas declaraciones en un medio de comunicación Su respuesta fue directa y sin matices: no lo hará bajo ninguna circunstancia.

“Que quede muy claro, no me van a callar por decir la verdad y mucho menos me voy a retractar”, afirmó Luna en un video que difundió públicamente y que, según anunció, también enviará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), instancia ante la que ya había alertado sobre este caso con anterioridad.

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Luna recordó que el 17 de junio de 2024, siendo senador de la República y liderando la oposición, convocó un debate de control político en el que citó a Carlos Ramón González, entonces director de la DNI. En ese escenario, Luna sostuvo que la entidad estaba realizando seguimientos ilegales a miembros de la oposición, periodistas y militares en uso de buen retiro.

González negó las acusaciones bajo juramento ante el Congreso, hecho que Luna calificó como un posible delito de falso testimonio. Hoy, González es señalado por el propio exsenador como “prófugo de la justicia”.

El exsenador David Luna anunció que enviará a la Cidh el video en el que responde a la Dirección Nacional de Inteligencia y mantiene sus acusaciones sobre chuzadas- crédito Infobae

Según Luna, las consecuencias del debate no se limitaron al plano político. Denunció que, tras esa citación al Congreso, se produjeron robos en su casa, en su oficina y en la vivienda de la coordinadora de su entonces Unidad Técnica Legislativa.

“Esas investigaciones no han llegado a ninguna parte. Siguen durmiendo el sueño de los justos”, afirmó, cuestionando la falta de avances por parte de las autoridades competentes.

El exsenador también reveló que en febrero de 2025 un oficial de inteligencia de la DNI le advirtió que la entidad, junto con medios financiados por el Gobierno nacional, preparaban un “montaje” en su contra. Luna dijo que acudió de inmediato ante la Fiscalía para preguntar si existía alguna investigación en su nombre.

Luna denunció que tras el debate de control político del 17 de junio de 2024 se registraron robos en su casa, su oficina y la vivienda de la coordinadora de su Unidad Técnica Legislativa, investigaciones que, según él, no han avanzado - crédito @acmineriacol/X

Nunca recibió respuesta. Meses después, un medio alternativo publicó que su nombre había aparecido mencionado en un proceso de narcotráfico. Luna rechazó esa versión y señaló que ha sido él quien ha combatido frontalmente ese fenómeno.

Frente a la consulta que le hizo directamente a la DNI sobre si existían investigaciones o interceptaciones en su contra, Luna describió la respuesta institucional como “evasiva y floja”: la entidad dijo no tener información al respecto.

A ese escenario se sumaron, según Luna, las denuncias de dos ministros del propio Gobierno de Gustavo Petro: el ministro de Justicia en encargo y el ministro del Interior en propiedad, quienes afirmaron que sus teléfonos habían sido interceptados con el software Pegasus. “En el Gobierno simplemente se lavaron las manos”, señaló el exsenador, recordando que el caso no obtuvo ninguna respuesta oficial por parte del ejecutivo.

El exsenador vinculó sus denuncias con las declaraciones de dos ministros del gobierno Petro, quienes afirmaron que sus teléfonos fueron interceptados con el software Pegasus- crédito @lunadavid/X

Para Luna, la solicitud de retractación enviada por la DNI no es un acto institucional ordinario sino una expresión de lo que denominó persecución política. “En vez de esclarecer los hechos desde la Dirección Nacional de Inteligencia, activan presión contra quienes denunciamos. Eso se llama persecución política. Eso se llama hacer lo que Petro durante tanto tiempo criticó: perseguir a la oposición”, sostuvo.

El exsenador planteó dos lecturas posibles sobre la actuación de la DNI: o la entidad está utilizando los recursos del Estado para perfilar y perseguir a quienes la investigan, o está intentando encubrir actos ilegales e irregulares. En cualquiera de los dos casos, consideró que la situación es “gravísima”.

Luna confirmó que el caso sigue en conocimiento de la Cidh, a la que remitirá el video con sus más recientes declaraciones. “Me mantengo en la verdad y estoy dispuesto a dar esta pelea a fondo”, concluyó.