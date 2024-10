Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras protagonizaron intenso rifirrafe por cuenta del CNE: “Empezó la dictadura”

Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras volvieron a enfrentarse en redes sociales tras controversial decisión del Consejo Nacional Electoral - crédito Colprensa

En medio de la polémica que causó la más reciente decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), que abrirá investigación contra la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República, en 2022, y formulará cargos contra el jefe de Estado en su calidad de candidato, el primer mandatario casó pelea a través de las redes sociales. Y todo ante uno de sus viejos contradictores: el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

El primero en tirar duros dardos contra el otro fue el segundo al mando durante los cuatro años finales del gobierno de Juan Manuel Santos, al que no le tembló el pulso para calificar la reacción de Petro frente a la determinación como el “inicio de la dictadura”. A lo que el gobernante, cual si fuera “gallo fino” no le hizo el quite al lance y arremetió contra el también director del partido Cambio Radical, con fuertes pullas, por lo que sería, según él, su notable poder.

“Preocupante que precisamente hoy, cuando el CNE formula pliego de cargos contra Petro y su gerente de campaña por la violación de los topes en la misma, la emprenda contra mí con relación a la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuando yo, siendo ministro de Justicia, fui autor del Estatuto de Arbitraje, Ley 1563 de 2012″, expresó en un primer mensaje el político, que le pidió al primer mandatario respetar la Constitución y la separación de poderes.

Y luego, frente a la convocatoria que hizo el presidente a los sectores afines a su Gobierno a movilizarse en las calles, remarcó su concepto. “Lo que empezó no es el ‘golpe blando’, sino la dictadura de Petro contra cualquier decisión judicial convocando a una movilización popular. ¡A eso estamos condenados!”, sentenció Vargas Lleras, que insistió en que el gobernante no respeta a la rama judicial y cuestionó su propuesta de elegir por voto popular a jueces y magistrados.

La dura respuesta de Gustavo Petro a Germán Vargas Lleras

Frente a esto, Petro sacó a relucir, por segunda vez en la jornada, el supuesto favorecimiento de Germán Vargas Lleras a su hermano, Enrique, por un caso que fue dirimido en la corte arbitral de la Cámara de Comercio de la capital, en el que según él el ejecutivo se ganó miles de millones. Y que, desde su óptica, no solo consolida la privatización de la justicia, “sino que es palanca fuerte para la politización de la justicia pública”.

“¿Es cierto que usted fue elegido arbitro varias veces por la corte arbitral de la cámara de comercio de Bogotá, donde está su hermano? ¿No es usted el que tiene el poder, a través de la corte arbitral, para manipular el poder judicial? ¿No es usted el que uso la fiscalía de sus amigos y copartidario, Néstor Humberto Martínez?”, expresó el presidente en respuesta a una de las publicaciones de Vargas Lleras.

El rifirrafe se produjo en la jornada en la que el presidente del CNE, César Lorduy, que hace justamente parte de Cambio Radical, leyó el comunicado con el que se comunicó al país que el órgano electoral acogió la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz; en el sentido de que sí hubo extramilitación de los muros económicos fijados para la primera y la segunda vuelta presidencial, efectuadas el 29 de mayo y 19 de junio de 2022.

Es válido destacar que, aparte de Petro, también se formuló cargos contra Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, y que ofició como gerente de la campaña; Lucy Aydeeé Mogollón Alfonso, tesorera; y María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores de la misma; como también al movimiento político Colombia Humana y al partido político Unión Patriótica UP; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales.