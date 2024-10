Yessica Cediel relató un supuesto encuentro con ovnis en Chía, al norte de Bogotá: “Les juro que los vi”

Jessica Cediel narró supuesto encuentro con ovnis cerca a Bogotá - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Jessica Cediel, presentadora de La descarga, el nuevo reality musical de Caracol Televisión, regresó a Colombia para grabar el programa, pues lleva un par de años radicada en Miami donde está desarrollando su carrera como actriz.

En su paso por la capital del país, la también modelo bogotana recordó cómo fue su infancia en Chía, una población cercana a la capital, lugar en el que creció rodeada de animales, naturaleza y uno que otro encuentro con objetos extraños. “Todas las noches veía las estrellas y los ovnis, sí, así se rían, les juro que los vi”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mientras que la actriz que debutó como villana en la producción internacional de Telemundo llamada Vuelve a mí, relató lo mucho que extraña vivir en Bogotá, y la falta que le hacía tener a su familia cerca, compartió que se siente una afortunada por haber crecido en medio del campo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de lo que contó la presentadora, fue el hecho de haber revelado que fue testigo de la presencia objetos voladores no identificados: “Tuve la fortuna de crecer en Chía al lado de la naturaleza, allí veía hechos extraños de cerca”.

Jessica Cediel afirmó que le gustaría volver a vivir en el campo donde tuvo encuentro con ovnis - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Haber tenido la oportunidad de vivencias estas experiencias sobre naturales en las que juró haber sido testigo de la existencia de los ovnis, es para Jessica Cediel uno de los recuerdo más bonitos y que atesora de su infancia y aunque por ahora no puede, añora con volver a vivir en esa zona. “Estar al lado de mi familia es la mejor dosis para recargarme, puedo estar donde sea, deseo regresar, pero por ahora tengo otros sueños pendientes y tendré que esperar”, contó en entrevista con la revista de entretenimiento 15 Minutos.

Si bien Jessica no entregó mayores detalles de su encuentro con los ovnis, su curiosa revelación fue rápidamente replicada por algunos portales de noticias de farándula nacional, ya que la presentadora juró y, advirtió que aunque sabe que su historia puede generar burlas, dio fe de que su experiencia es ciento por ciento real.

Por otra parte, la modelo de 42 años de edad que genera controversia en redes sociales por la religión que práctica, también comentó que uno de los motivos que más contenta la tienen de estar trabajando en su país, es el hecho de poder estar más tiempo junto a su padre, quien padece una seria complicación de salud. “Voy y vengo seguido, estoy muy atenta a él, pero ya estando acá lo puedo cuidar todos los días”, añadió.

Jessica Cediel contó que tuvo contacto con los ovnis cerca a Bogotá - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Jessica Cediel respondió a quienes las critican por hacer pública su fe

Aunque la presentadora renunció a Caracol Televisión en 2021 para buscar internacionalizar su carrera en Estados Unidos, país en el que también participó en un reality de baile Hoy día bailamos, concurso en el que ocupó el segundo lugar, la modelo y también actriz no ha perdido la conexión con su público, no obstante, en redes recibe comentarios negativos por su contenido religioso.

Jessica Cediel se defendió de quienes critican su fe - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Practicar el cristianismo y hacerlo público, le ha traído detractores a la conductora de la segunda temporada de La Descarga, programa que la trajo de vuelto a Colombia, ya que sus manifestaciones relacionadas con su fe han provocado que algunos internautas la ataquen. Pese a esto, Cediel se mantiene firme: “Que me sigan dando palo, no me importa”, declaró. Ella espera que, así como respeta otras creencias, los demás respeten la suya.

Cediel reiteró que no cambiará ni negociará su fe por agradar a un programa o a una persona, explicando que su gratitud y devoción hacia Dios son inquebrantables. Cree que existe un estigma en torno a los cristianos, señalando que a menudo se les malinterpreta como seres perfectos.

“Las iglesias son hospitales; llegamos todos enfermos del alma, del espíritu y del corazón”, detalló Jessica, explicando que su fe no significa perfección, sino una búsqueda constante de conexión con Dios. a la que se mantiene aferrada.

Por último, comentó cómo es su día a día y el tiempo que dedica a Dios en medio de sus actividades laborales, familiares y personales: “Me levanto, doy gracias”, comentó Cediel, mencionando que comienza su día escuchando canciones de alabanza, como “Tu Fidelidad” de Marcos Witt, leyendo el Salmo 3 y dialogando con Dios durante todo el día. Para ella, hablar con Dios no requiere de palabras o lugares especiales, “todo el tiempo hablo con él”, concluyó.