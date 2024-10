Bus de TransMilenio por poco causa una tragedia: invadió ciclorruta en un sitio exclusivo de Bogotá

El hombre por poco fue arrollado - crédito @PasaenBogota/X

El 3 de octubre de 2024, sobre las 8:00 a. m., se registró un accidente en la calle 85 con carrera 11 entre un articulado de TransMilenio y un hombre que se movilizaba en una patineta por la ciclorruta del sector.

Las cámaras de seguridad de la zona lograron captar el momento exacto en el que el bus invade la ciclorruta, obligando al sujeto a descender inmediatamente de su vehículo para evitar ser atropellado. “Yo venía bajando y el conductor no hizo ningún intento por detenerse o esquivarme. El monopatín quedó totalmente destrozado”, reveló el ciudadano afectado, identificado como Iker Zubizarreta, en entrevista con Red + Noticias.

El momento sucedió en pocos segundos, pues el conductor del bus no le importó la zona señalizada y decidió colarse, el hombre tuvo reflejos rápidos para evadir el vehículo, que aplastó por completo la patineta en la que se movilizaba.

El afectado afirmó que no recibió ninguna clase de atención por parte del conductor. “No sentí empatía. Me enviaron a varios funcionarios y no respondían por nada. Que me tocaba incluir mi caso en una Corte para que una juez procedería. Nunca me preguntaron si estaba bien”, agregó.

El hombre indicó que no recibió atención por parte del conductor - crédito @PasaenBogota/X

Por medio de un comunicado oficial, TransMilenio aseguró que activó el protocolo de atención correspondiente donde hizo presencia la policía de tránsito. “Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y TransMilenio S.A. está a disposición de las mismas en todo lo necesario para el avance de estas. Por lo anterior, aún no es posible establecer las responsabilidades de esta situación hasta que las autoridades terminen la investigación”, dice el documento.

La entidad finalizó ofreciendo disculpas al ciudadano perjudicado “reconociendo la angustia que este tipo de situaciones puede causar. Este paradero al momento permanece en servicio, analizaremos la posibilidad de poder hacer un ajuste operacional para que a futuro no se presenten estos incidentes”.

Para Zubizarreta su caso no es el único que se ha presentado en este transitado sector del norte de la ciudad. “Esta situación es peligrosa para quienes nos movilizamos a diario por ahí. Debemos hacer contraflujo con las rutas que pasan por la calle 85″, manifestó.

Con su denuncia, el ciudadano busca reponer el daño de su patineta, pero también hacer un llamado de atención sobre “algunos abusos de los conductores de los buses de TransMilenio”.

Ladrones hacen escalera humana para hurtar en TransMilenio

En TransMilenio los ladrones se han ingeniado diversas formas para hurtar a los ciudadanos, una de las más comunes es el sistema de escalera humana, que consiste en que un delincuente se sube en los hombros de otro para alcanzar las ventanas de los buses y así lograr su fechoría.

La mayoría de las veces logran robar los celulares de las personas que están distraídas. Por medio de sus redes sociales, el conductor Gabriel Palacio denunció el escondite que están utilizando los delincuentes para evitar ser vistos por la ciudadanía y poder robar.

Los delincuentes se ocultan mientras identifican a sus víctimas - crédito @ColombiaOscura/X

En el video mostró a estos criminales ocultos entre las polisombras identificando a sus víctimas para posteriormente sorprenderlas. “Estas personas aprovechan el trancón en hora pico por acá por toda la Caracas, por los lados de Chapinero, Flores, Calle 45, Calle 63. Aprovechan el trancón de los buses troncales para hacer la escalera humana y quitarle las pertenencias a las personas por las ventanas”, detalló el funcionario en su cuenta de TikTok.

El conductor hizo un llamado a la ciudadanía a que cuiden sus pertenencias, además de estar pendientes de las personas que pueden estar en la calle. “No den papaya. No más ven a una persona que está hablando por celular y la ventana esté abierta, hacen la escalera humana, se salen rápido y se les llevan el celular”, comentó.