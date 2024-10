Serie de Darío Gómez ya tiene fecha y canal de estreno: todo lo que debe saber

Tras su muerte en 2022, la familia de Darío Gómez entró en una serie de disputas por su herencia y su catálogo de canciones - crédito @elreydeldespecho/Instagram

Desde las semanas posteriores a la muerte de Dario Gómez, el 26 de julio de 2022, se viene especulando con la posibilidad de llevar su historia a la pantalla chica, tal y como ya sucedió con Diomedes Díaz, Rafael Orozco, Joe Arroyo, Rodolfo Aicardi y otras figuras de la música colombiana. Pero fue hasta que se confirmó su realización, en abril, que se pasó del rumor a la certeza, lo que generó expectativa entre los televidentes y los seguidores del Rey del Despecho, que esperan ver cómo se le rendirá tributo a su vida y su carrera musical.

Poco a poco se entregaron detalles acerca de la producción, que será dirigida por Juan Carlos Mazo, el mismo detrás de Rigo y Manes, mientras que el protagonista será Diego Cadavid, acompañado de Julián Zuluaga, que interpretará a la versión más joven del cantante, mientras que Sebastián Hoyos será el encargado de poner la voz a la hora de las interpretaciones. El elenco lo completan Juan Pablo Barragán, Yuri Vargas, Julio Sanchez, Tata Ariza, Ricardo Vesga, Susana Rojas, Jim Muñoz, Luis Fernando Hoyos, y Aída Morales.

Con el lanzamiento del trailer hace unos días, se confirmó que la serie se estrenará el próximo miércoles 9 de octubre únicamente en Prime Video y no en el Canal RCN, como se esperaba inicialmente. No obstante, esta decisión no es una novedad debido a que forma parte de la alianza que tienen ambas productoras que ya se vio en su día con la realización de Rigo y con el regreso de Betty la fea, que se lanzó exclusivamente para la plataforma de streaming.

La noticia la confirmó el propio Juan Carlos Mazo en su cuenta de Instagram, que no ocultó su entusiasmo por este nuevo proyecto. “Llevamos meses contando y cantando esta gran historia y llegó el momento que todos ustedes la vean. A partir del 9 de octubre no se pierdan por Prime Video Darío Gómez una gran producción de Estudios RCN con un elenco TREMENDO Y un equipo de esos que hacen que la vida sea más feliz. Por allá los espero a todos”, escribió.

Por otra parte, se conoció que a diferencia de Rigo, que seguía el formato de telenovela, para Darío Gómez: El rey del despecho se optó por realizar una miniserie de cinco capítulos, mismos que se estrenarán cada miércoles.

Cabe recordar que, cuando se anunció a Diego Cadavid como el protagonista de la producción, se generó cierto revuelo debido a que las primeras imágenes que se publicaron en redes sociales de la miniserie motivaron comparaciones en cuanto al aspecto entre Cadavid y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esto llevó a que en redes sociales, principalmente en X y TikTok, hubiese usuarios que se tomaran con gracia el parecido, al punto de decirle al actor “el rey del despacho”.

Hermano de Darío Gómez habló de la dificultades que ha tenido en la música por culpa del ‘Rey del despecho’

Nelson Gómez reveló cómo su carrera de 30 años se vio afectada por la de su hermano - crédito @nelsongomezapataoficial/Instagram

Nelson Gómez, hermano del artista, se sinceró con la revista Vea y reconoció que no fue fácil para el lidiar con el hecho de vivir a su sombra, ni con las comparaciones entre ambos. “Yo iba muy bien, pero desafortunadamente con tantas cosas hubo un momento en que sentí deseos de salirme de la música, ya como que no daba más, esa impotencia de saber que la sombra de mi hermano no era una sombra buena, sino una sombra aplastante, que se va todo a pique”, reconoció.

Asimismo, Gómez reveló al medio citado que Olga Lucía Arcila, exesposa de su hermano, sería la culpable de que su carrera no despegara. ”Estando mi hermano vivo no podía sonar por orden de esta señora y Darío avalaba todo eso, me ha dolido todo eso y me ha perjudicado todo eso...” dijo amargamente.