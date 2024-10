Joven embarazada que cayó de un bus falleció en Barranquilla

La ciudadana fue trasladada de urgencias a un centro médico donde fue internada - crédito redes sociales

La joven embarazada que cayó de un bus en movimiento en Barranquilla en el mes de septiembre falleció el 5 de octubre de 2024, tras casi un mes en estado crítico de salud. Estuvo bajo cuidado de los medicos por casi un mes.

El trágico hecho, también, cobró la vida de su hija, Milagros de Jesús, que nació de emergencia mediante cesárea, pero falleció dos días después debido a las graves lesiones sufridas en el siniestro.

El accidente ocurrió en la calle 30 con carrera 46, en el centro de Barranquilla. Georgina Johana Mendoza Montiel, que viajaba como pasajera, se levantó para solicitar la parada y, al acercarse a la puerta trasera del vehículo en movimiento, un aparente movimiento brusco la hizo perder el equilibrio, cayendo al pavimento y quedando inconsciente.

Luego del accidente, la joven fue trasladada de inmediato al Camino Universitario Adelita de Char, donde los médicos intentaron salvar tanto a la madre como a su bebé. No obstante, el sábado 14 de septiembre, la clínica confirmó el fallecimiento de Milagros de Jesús, que había nacido prematura con 28 semanas de gestación, debido a los politraumatismos sufridos.

El 5 de octubre de 2024, en el Camino Universitario Adelita de Char, en Barranquilla, falleció Georgina Johana Mendoza Montiel, de 19 años - crédito Facebook

“El recién nacido presentó una evolución desfavorable y, a pesar de todos los esfuerzos médicos, especialmente de la unidad neonatal del Camino Universitario Adelita de Char, falleció”, expresó el centro médico en un comunicado.

Así, Georgina Johana Mendoza, que salió para realizar unas compras para la llegada de su hija, fue ingresada en estado crítico. Pero tras los esfuerzos de los médicos, no logró recuperarse de las graves heridas que sufrió en el accidente, falleciendo el sábado 5 de octubre.

En la registro audiovisual se logra ver cómo el vehículo toma la curva de la rotonda y en ese preciso momento la mujer sale expulsada por la puerta trasera, cayendo sobre el pavimento. Tras lo sucedido, el bus se detuvo y varios pasajeros auxiliaron a la joven, hasta que llegó una ambulancia que la trasladó a la Clínica Centro, pero luego fue remitida al Camino Universitario Adelita de Char por la gravedad del caso, pero murió.

“Se presentó el accidente en la calle 30 con carrera 46, donde estuvo involucrado un vehículo de servicio público tipo bus. La información que nos da la comunidad es que iba transitando con la puerta trasera abierta, cuando otro pasajero solicitó la parada del bus y en el momento en que el bus frenó, la mujer perdió el control y cayó sobre la vía”, señaló el teniente coronel Julio Olaya, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte en Barranquilla en medio de una rueda de prensa.

La joven fue trasladada de inmediato al Camino Universitario Adelita de Char, donde los médicos intentaron salvar tanto a la madre como a su bebé - crédito Colprensa

Los uniformados realizaron una prueba de alcoholemia al conductor tras el accidente, y el resultado fue negativo. “Para estos casos, lo primero que se hace es la prueba de alcoholemia, la cual sale negativa. Al salir la prueba de alcoholemia negativa, el caso como tal se deja a disposición de la Fiscalía, que procede con las investigaciones correspondientes para determinar la problemática específica”, explicó el alto oficial.

En cuanto a la posibilidad de que el conductor estuviera manejando el bus con las puertas abiertas, el uniformado afirmó que “las normas de tránsito indican que los vehículos de servicio público deben transitar con ambas puertas cerradas. Tanto la puerta trasera como la delantera solo deben habilitarse cuando el vehículo esté estacionado”.

Además, los hechos generaron consternación en los usuarios de las redes sociales, hay algunas personas en contra de que los conductores tengan las puertas abiertas, mientras que otras defienden esto, pues según ellas ayuda a ventilar los buses.

“Uno quiere defenderlos, pero hay conductores groseros. A mi me han llegado a gritar que me bajará del bus porque sin querer el señor al momento de arrancar me fui para atrás. Pero ellos no esperan ni dos segundos para que uno pueda montarse bien”, comentó una ciudadana en la red social X.