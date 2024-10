Mujer se salvó dos veces de los mismos ladrones en un bus del Sitp en Bogotá: a punta de oraciones impidió un hurto tras reconocer a los atracadores: “Dios me guardó y me hizo invisible”

La mujer se encontró a los mismos ladrones dos días después en la misma parada donde se subieron a robar - crédito Sofía Toscano/Colprensa

La inseguridad en Bogotá por cuenta de los hurtos a personas cada vez está peor. Así lo confirmó el reciente informe de la Veeduría Distrital, que informó el aumento de un 80 % de los robos en los últimos tres años en la capital.

Uno de estos recientes casos tuvo como protagonista a una mujer, quien relató los minutos de angustia que vivió por cuenta de un par de ladrones que se subieron a robarla a ella y a los pasajeros que iban en una de las rutas del Sitp (Sistema Integrado de Transporte Público), en la localidad de Suba la madrugada del miércoles 2 de octubre de 2024.

Sin embargo, y como aseguró la mujer en entrevista con Noticias Caracol, fue gracias a sus rezos que recibió “ayuda divina” y logró que los atracadores no le hicieran daño a los pasajeros, y gracias a ella se evitó un hurto en el bus que se transportaba durante la madrugada del viernes 4 de octubre.

Dos días después del primer golpe, se topó con los mismos atracadores.

El caso se presentó en un paradero del Sitp ubicado por el corredor de la calle 127, en inmediaciones al centro comercial Bulevar Niza. Allí los dos ladrones simulan ser pasajeros que están esperando el servicio.

Los delincuentes ya tendrían un paradero predilecto para ubicarse, advirtió la mujer, que pidió precaución a los conductores de servicio público, pero también le hizo un llamado a las autoridades para que realicen mayores controles en este punto.

Este paradero ubicado en la calle 127 es el punto que estarían utilizando los dos ladrones para detener los buses y subirse a robar a los pasajeros - crédito Google Maps

“Yo sentía que los tipos eran ladrones antes de que se subieran al bus. Traté de decirle al chofer que no abriera la puerta, pero no lo logré, así que me puse a orar a Dios, solo Él me podía proteger a mí y a los que iban conmigo”, indicó la mujer, identificada como Lucía.

“De mi boca solo salía: ‘Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosa y no dejes que lastimen a los demás. Espíritu Santo, guárdanos”, agregó la pasajera, quien siempre toma en la madrugadas el servicio B419 de sur a norte, debido a que ella vive en el suroccidente de la capital y su lugar de queda ubicado por el sector de Mazurén.