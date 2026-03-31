Camacol culpó a Gustavo Petro por la crisis en el sector de vivienda y el mandatario les contestó: “Subsidian grandes constructores con el dinero del pueblo”

Según datos oficiales expuestos por Petro, Colombia sumó más de 600.000 nuevos empleos en el último año, con la manufactura y la agroindustria como sectores clave - crédito Joel González/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de su política de vivienda, al responder a las recientes críticas de Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).

En una publicación hecha el martes 31 de marzo de 2026 en su cuenta de X, el mandatario nacional se refirió a las declaraciones del directivo que, en entrevista con El Heraldo, sostuvo que la situación en materia de vivienda en Colombia enfrenta una crisis sin precedentes.

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“Realmente es un drama de las familias que tuvieron que desistir a la compra de vivienda por culpa del mismo gobierno, porque acabó y desmontó ‘Mi Casa Ya’, y porque ha estado generando presiones en el costo del crédito hipotecario”, indicó Herrera al medio citado.

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Ante ello, el jefe de Estado colombiano advirtió sobre lo que considera un uso inadecuado de los recursos públicos.

“No han hecho sino subsidiar grandes constructores con el dinero del estado que es dinero del pueblo. Cuando las gentes no pueden pagar se roban el subsidio y no lo devuelven”, comentó Petro.

En su intervención en la plataforma digital, Petro cuestionó que los beneficios hayan favorecido a las grandes empresas del sector y no a los pequeños constructores ni a los propios compradores de viviendas, y denunció una supuesta inminente subida en las tasas de interés fijadas por el Banco de la República.

“Ni siquiera defienden a los pequeños constructores y a los compradores de casas y apartamentos porque ya van a subir otro punto la tasa de interés la mayoría uribista de la junta directiva del Banco de la República: sus amigos políticos señor Guillermo Herrera”, afirmó.

- crédito @petrogustavo/X

Otras críticas de Camacol a Petro

De otro lado, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, sostuvo que la crisis del sector de construcción no solo ha reducido la producción y comercialización de viviendas, sino que el deterioro se refleja en la pérdida de empleos y el retroceso en el aporte del sector al Producto Interno Bruto (PIB).

La falta de subsidios, el encarecimiento del crédito hipotecario y la persistente inflación han impulsado una caída que, de acuerdo con Herrera, exige correctivos inmediatos para contener sus consecuencias sociales y macroeconómicas.

Según los datos suministrados por Herrera en diálogo con El Heraldo, en los últimos meses, la caída se ha manifestado en cifras históricas: la reducción de 136 mil empleos asociados únicamente a la construcción de vivienda, y una baja en la inversión que anteriormente representaba el 6% del PIB nacional y hoy ronda apenas el 3%.

El Ministerio de Vivienda tramita un decreto para que el valor acordado en la promesa de compra no cambie hasta el día de la escrituración- crédito VisualesIA

“Para los dos primeros meses del año 2026, las ventas y los lanzamientos de nuevas unidades de vivienda cayeron por encima del 11%. Y las iniciaciones caen por encima del 40%. Vemos que cada vez hay menos producción de vivienda, generando más tensiones en los mercados inmobiliarios, generando más inflación en los mercados inmobiliarios y el Gobierno sale a decir que esto es culpa del Banco de la República”, dijo Herrera al diario barranquillero.

Frente a esto último, el representante de Camacol rebatió la tesis de que el emisor central sea responsable del encarecimiento del crédito, argumentando que “el precio de los créditos en Colombia, sobre todo los de mediano y largo plazo como los hipotecarios, dependen del mercado de deuda pública”.

Indicó que el costo actual del financiamiento hipotecario está directamente ligado a cómo los inversionistas perciben el riesgo país, el cual se manifiesta en la remuneración exigida para prestarle al Estado colombiano, hoy considerado el país con la deuda más onerosa del mundo.

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En su comparación, el presidente de Camacol detalló que su gremio, junto con Asocajas y Asobancaria, trabaja en un conjunto de propuestas que serán presentadas al próximo gobierno.

Este paquete, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), será expuesto en Bogotá a finales de mayo de 2026 y buscará reimpulsar programas como ‘Mi Casa Ya’, haciéndolos más eficientes y menos gravosos para las finanzas estatales, con la meta de abaratar en un 40% los costos derivados para el Estado, según anticipó Herrera.

El intercambio de señalamientos entre el gobierno y Camacol refleja una disputa sobre el rol del subsidio estatal en el sector de la vivienda y su impacto en la economía nacional.