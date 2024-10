Lady Noriega reveló que, estando al borde de la muerte, las ex de su pareja lo buscaron: “Estaban haciendo fila”

Lady Noriega aclaró que, mientras estaba al borde de la muerte, solo pensaba en su familia - crédito @des_coneva/IG

Entre marzo de 2020 y el 17 de enero de 2021 fallecieron más de 50.000 personas por el covid-19. La reconocida actriz de Pasión de Gavilanes Lady Noriega casi se convierte en una víctima más del virus, que la llevó a estar en una unidad de cuidados intensivos (UCI) y a ser intubada en 2021. Su situación llegó a ser crítica: tuvo neumonía.

“Mi contagio fue después del 30 de marzo y fue en la ciudad de Medellín y si bien hice una visita a Popayán, en ningún momento tuve contacto con personas o aglomeraciones con ninguna marca comercia. Mi contagio fue en Medellín”, relató en su momento.

La cantante y actriz Lady Noriega aclaró que, si hubiera muerto, su esposo habría tenido el derecho de tener relaciones con otras mujeres - crédito @ladynoriega7/Instagram

Después de luchar por su vida, reapareció en redes sociales el 22 de abril de 2021, anunciado a sus seguidores que se encontraba mucho mejor y que, milagrosamente, se salvó de la muerte. Agradeció, entonces, las oraciones de todos sus allegados y seguidores, que pidieron por su pronta recuperación. “Este aún no era mi tiempo de partir, es una oportunidad de ver lo que Dios hace. ¡Gracias a todos!”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Lady Noriega anunció su buen estado de salud luego de contagiarse con covid-19 - crédito @ladynoriega7/Instagram

La experiencia fue traumática y la puso a pensar aún más en su familia. Según detalló en conversación con Eva Rey, en el programa Desnúdate con Eva, mientras estaba en la UCI solo se preocupaba por el bienestar de los suyos y por poder despedirse de ellos. Llegó a estar completamente convencida de que no sobreviviría y así se lo hizo saber a sus seres queridos.

“No en ese momento, porque el momento es tan duro que no se te... o sea, a mí no, a mí lo único que me preocupaba era mi hijo, despedirme de mis hermanos, de mi papá. Yo oía que mi hermano por allá gritaba: ¡No hables así!, porque yo le decía: flaco, aquí no hay nada”, contó.

Su única petición era que no descuidaran a su hijo, Paulo César. Pues, aunque pensaba que tenía todo bajo control con respecto a lo que él necesitaba, esperaba que contara con el apoyo de su familia cuando ella ya no estuviera presente. “No me lo abandonen”, pedía a su hermano.

Lady Noriega contó que, estando al borde de la muerte, pidió que no abandonaran a su hijo, Paulo César - crédito @ladynoriega7/Instagram

Mujeres quisieron caerle a su esposo: “Reaparecieron”

Además, confesó que para entonces no sentía ninguna preocupación sobre lo que haría o no haría su esposo, Rodolfo Chaparro, luego de su muerte, como por ejemplo, conseguir a una nueva persona para tener una relación o para divertirse. “Lo que menos me preocupaba era si él a los tres meses se iba a estar acostando con otra o no”, aclaró.

Sin embargo, descubrió que, mientras ella permanecía intubada, en un estado grave de salud y con altas probabilidades de morir, varias mujeres se pusieron en contacto con su pareja. “Luego me enteré de que mientras yo me estaba muriendo, dos o tres ex de él y examigas de él sí lo llamaron, si reaparecieron, porque estaban haciendo fila, como dicen: ojalá se muera rápido para ir a reemplazarla”, relató la actriz entre risas.

Lady Noriega confesó que hubo dos o tres ex de su esposo Rodolfo Chaparro que lo buscaron para conquistarlo - crédito @ladynoriega7/IG

A pesar de que pudo sobrevivir y de que ahora tiene la posibilidad de seguir compartiendo con su esposo, aseguró que tiene muy claro que, en caso de que la historia hubiera sido diferente y ella hubiera fallecido debido al covid-19, su compañero tenía el derecho de tener intimidad con otras mujeres, sí así lo deseaba. Esto, teniendo en cuenta que ya no estaría ligado a un compromiso con nadie.

“Si yo me hubiese muerto, él estaba en todo su derecho a los dos meses de estarse revolcando con quien le diera la gana”, precisó.