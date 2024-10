Bullying, ciberacoso, violencia sexual: esto fue lo que encontró la Procuraduría tras visitar 300 colegios en Colombia

La Procuraduría lleva a cabo una estrategia para enfrentar esta problemática que azota a las comunidades escolares en el país - crédito AFP

La Procuraduría General de la Nación realizó la segunda jornada de visitas masivas a más de trescientos colegios en Colombia, donde se hicieron importantes hallazgos en materia de violencia escolar.

Estas visitas se ejecutan, precisamente, en el desarrollo de una estrategia del Ministerio Público con la que se busca hacerle frente a este flagelo que afecta a las comunidades educativas y, especialmente, a los niños, niñas y adolescentes.

En las visitas a más de trescientos instituciones educativas en todo el país, funcionarios de la Procuraduría verificaron la efectividad de los protocolos de atención y protección de los derechos de los estudiantes. Esta acción responde a las preocupantes cifras de acoso y violencia sexual en entornos educativos, de acuerdo con la entidad.

Durante el desarrollo de estas inspecciones, los funcionarios indicaron que se reportó en las instituciones 1.515 casos de acoso escolar, 610 de violencia sexual y 399 de ciberacoso en lo que va del año 2024.

Estos datos dejan ver la urgencia de abordar esta problemática, especialmente porque una parte de los casos involucra a estudiantes como presuntos agresores, según la Procuraduría.

Funcionarios visitaron 300 colegios en todo el territorio nacional - crédito Procuraduría

Además, se identificó que en el 26 % de los casos de acoso escolar y violencia sexual, presuntamente están involucrados docentes o directivos, lo que genera un ambiente de vulnerabilidad que requiere mayor atención por parte de las autoridades educativas y los padres de familia.

La Procuraduría destacó la necesidad de que las instituciones educativas implementen medidas efectivas para prevenir y atender estas situaciones.

Aún hay espacios sin lineamientos para atender las violencias de género

Así mismo, el Ministerio Público constató que varias instituciones carecen de protocolos para la detección de violencias de género y que en al menos 29 de las que se inspeccionaron no han implementado programas de educación sexual este año, incumpliendo la Directiva 001 de 2022 del Ministerio de Educación Nacional.

“Con preocupación seguimos evidenciando que que algunas de las instituciones educativas visitadas no han incorporado los protocolos para la detección de la violencia sexual, no cuentan con usuario y contraseña para el reporte de estas situaciones en los sistemas de información y no han implementado programas de educación sexual”, dijo una vocera del organismo de control.

Esta falta de cumplimiento podría estar contribuyendo a un subregistro de incidentes de acoso escolar o sexual, ya que muchas instituciones no tienen acceso al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (Siuce) o no han recibido la capacitación adecuada.

El Ministerio Público iniciará los respectivos procesos disciplinarios en los casos en que no se está cumpliendo con lo ordenado para cuidar a los menores de edad - crédito AFP

Esta segunda jornada de visitas a 300 colegios de Colombia fue coordinada por la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, con el apoyo de procuradores regionales, provinciales y distritales, así como de judiciales de Familia.

La Procuraduría señaló que estas inspecciones permitieron dar seguimiento a las recomendaciones formuladas durante la primera jornada de visitas, que se llevó a cabo el 29 de abril de 2024, así como verificar el funcionamiento de los Comités Escolares de Convivencia.

La Procuraduría confirmó que los resultados de estas visitas serán utilizados para emitir recomendaciones a las entidades competentes, con el fin de adoptar medidas efectivas de prevención y atención de estas violencias en el ámbito educativo y llevar a cabo las acciones disciplinarias necesarias para garantizar ambientes escolares seguros y libres de discriminación y violencia de género.

“Los resultados de estas visitas serán socializados a las secretarías de Educación e instituciones educativas visitadas, para la adopción de acciones de mejora que serán ilustradas en las recomendaciones que para el respecto se emitirán. Igualmente, frente a los hallazgos y omisiones en el cumplimiento de los deberes, se adelantarán las acusaciones disciplinarias a que haya lugar”, añadió la vocera.

Respecto a la violencia escolar, de acuerdo con el Sistema Unificado de Convivencia Escolar de Colombia, en 2023 se reportaron aproximadamente 6.180 casos de acoso escolar tipo II, que hacen referencia a agresiones reiteradas y tipo III delitos, 2.690 casos más en comparación al 2022.