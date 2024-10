Tostao contó las razones por las que Chocquibtown se disolvió: ¿Culpó a Goyo?

El cantante habría culpado a su expareja cuando se confirmó su separación sentimental - crédito @los40principales/IG

Mucho se especuló sobre la disolución de Chocquibtown, después de que estallara el escándalo de la supuesta infidelidad de uno de sus integrantes.

Sin embargo, ninguno había confirmado o desmentido esta situación hasta ahora, pues Tostao se refirió al tema una vez más por cuenta de una entrevista en la que lo interrogaron sobre el final del grupo que encantó con temas como De dónde vengo yo, Somos Pacífico, entre otros.

El cantante habló para los micrófonos de Los impresentables, de la emisora Los 40 Principales, donde contó cuáles fueron las razones por las que la agrupación musical originaria del Chocó se acabó.

De acuerdo con el relato de Tostao, todo ocurrió después de que la relación entre él y Goyo terminara en el 2021, a pesar de que el grupo todavía siguiera realizando las presentaciones en público.

La banda colombiana ChocQuibTown se separó en 2023 según reveló Tostao - crédito EFE/EPA/NINA PROMMER

En la conversación con el programa citado, la última fecha en la que Chocquibtown se presentó en público fue el 2 de enero del 2023 reveló el cantante.

“Una de las presentaciones más memorables del grupo fue en el Petronio Álvarez, en el 2022 ya estando ella y yo separados… Seguimos metiendo candela, yo ya llevaba un año largo separado, había hecho terapia y toda la vaina y dije ‘¡Ey! Me siento ya bacano como para enamorarme’”.

El cantante confirmó que no le fue infiel a Goyo - crédito @guiglys/Instagram

A pesar de que los dos continuaron la etapa profesional como se venía trabajando, todo el equipo que integraba la banda tenía claro que la relación sentimental entre Tostao y Goyo había llegado a su punto final. En medio de la conversación con el programa antes citado, recordó que llevaba un tiempo largo sin poder ir a visitar a sus seres queridos al Chocó, por lo que después de su último concierto tomó rumbo a su ciudad natal.

“Llegué yo a Quibdó y para mí era absolutamente claro que todo el mundo sabía que nosotros dos ya no teníamos nada … Un fulano que también sabía que yo estaba soltero, por allá vi y pregunté por alguien, me dijeron ‘papi esa es la hermana de no sé quién, está soltera’ … Después, mi expareja va a las redes sociales y dice ‘yo te lo regalo, llévatelo lejos, ya no lo quiero’”, puntualizó el cantante en la publicación.

Goyo habría sido responsabilizada por Tostao de haber disuelto el grupo - crédito @goyo/Instagram

Tras el relato en el que el artista explica que la agrupación ha fallecido debido a los comentarios de su expareja en las redes sociales, el artista confirmó oficialmente que Goyo fue el responsable de continuar con la integración de ChocQuibTown. Los motivos: “Estamos claros que la agenda sigue, 2 de diciembre, último show, están mandando ya los vuelos y falta que confirme ‘tal fulana’ y faltando dos días para el show (dice) no es que ya no voy a cantar más con ustedes”.

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos dejaron sus opiniones al respecto entre los que destacan: “No siempre la víctima es la víctima”; “interesante, lo que es escuchar ambas partes”; “también hay que escuchar la versión del lobo, no solo la de Caperucita”; “en pocas palabras, se acabó la agrupación porque se acabó la relación”, entre otros.

Su nueva novia, ¿es o no prima de Goyo?

Así lo aclaró el cantante en una reciente entrevista - crédito @los40principales/IG

En esta misma entrevista, el cantante aseguró que fue su expareja la que quiso vender la idea de que ambas eran familiares, argumentando que no siempre el hecho de que tuvieran una foto juntas las relacionara.

Tostao aseguró que el hecho de que tengan una foto juntas no quiere decir que realmente sean amigas o que se conocen desde mucho tiempo atrás y dejó una reflexión: “Manejemos las cosas con responsabilidad, porque podemos pasarnos toda la vida haciendo que la gente crea. La imaginación es infinita, sobre todo cuando se trata de una tendencia … No”.