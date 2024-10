Natalia, del Desafío XX, reveló que su sueño es ser mamá: “Cuando tenga una familia voy estar realmente feliz”

La exparticipante del reality habló de su mayor sueño - crédito @nataliarinconfit/Instagram

La excompetidora del Desafío XX Natalia Rincón fue muy conocida en el reality, no solo por llegar hasta la semifinal del programa de Caracol Televisión, sino tambnién porque mantuvo una relación amorosa con el ganador de la edición 20 años Kevyn Rua, a pesar de que este ‘desafiante’ tenía pareja cuando ingresó a la competencia.

El amorío entre Natalia y Kevyn terminó en el programa, mucho antes de que se acabara. Según declaraciones del deportista fue en buenos términos: “Yo no le hice nada (…) la pelada es chévere y ya… como compañera aquí en el Desafío y ya, hasta ahí llegó todo, yo tengo los pantalones bien puestos para no ponerme a hablar mal de otra persona“, expresó el joven oriundo de Puerto Boyacá.

A pesar de que habrían tenido una separación con amabilidad, se conoce que en la actualidad los dos competidores no tienen comunicación. Aunque a Natalia no le fue muy bien en su relación con Kevyn, la creadora de contenido para adultos reveló en el podcast El sentenciado, de Caracol Televisión, que sueña con tener una pareja e hijos para confirmar una familia.

“Natalia no puede tener tope, quiero lograr muchísimas cosas, que todos mis emprendimientos crezcan mucho, pero siento que Natalia va a ser verdaderamente feliz el día que esté con su familia, o sea, con su pareja, no sé que tenga un hijo”, indicó la excompetidora del reality refiriéndose a sí misma.

Además, contó cuántos hijos quiere tener y en qué momento: “Sí, me gustaría (tener hijos) 10, mentiras, dependiendo 1 o 2, y eso depende de cuando tenga mi pareja, o sea, si yo tuviera mi pareja en estos momentos, yo tendría un hijo, me importa cinco, pero eso va a depender porque yo no solo quiero ser mamá, yo quiero tener una familia y ahí es donde yo voy a estar realmente feliz”, añadió.

Natalia, del ’Desafío XX’, habló de su trabajo en Onlyfans

Natalia Rincón reveló detalles sobre su trabajo en OnlyFans, una plataforma de contenido para adultos que le generó millonarios ingresos. Rincón decidió abrir su canal en esta plataforma debido a una necesidad económica, afirmando que no le gusta verse sin dinero.

La joven, que también es entrenadora fitness y bailarina de twerk, explicó que su incursión en OnlyFans fue con el apoyo de su expareja, que no solo aprobó su decisión, sino que también colaboró activamente en la creación del contenido: “Lo hablé con mi novio, dijo que sí, y me empezó a ayudar con el contenido que hacía”, comentó la deportista para el pódcast El Sentenciado de Caracol Televisión.

Rincón nunca ha tenido problemas en mostrar su cuerpo en redes sociales, y su expareja compartía esta manera de pensar, al punto de sentirse orgulloso de ella y contribuir con ideas para nuevos contenidos. Sin embargo, las fotos que publicaba en Instagram provocaron el bloqueo de su cuenta, lo que la llevó a buscar alternativas como OnlyFans.

“Yo subía fotos en ‘tanguita’, siempre me ha gustado mostrar, si yo tengo el cuerpo, pues yo lo muestro, por qué no lo voy a hacer, a mi novio tampoco le molestaba, así que pensé en mejor vender las fotos. Llevaba mucho tiempo con mi expareja y pensé que se iba a negar, pero no me puso ningún problema, al contario, llegaba y me aportaba ideas”, añadió la exparticipante.

La decisión de unirse a esta plataforma surgió hace varios años, durante una crisis económica: “Yo comencé hace muchos años con una necesidad, tenía una crisis y, a mí no me gusta verme sin plata. Entonces tomé la decisión, lo conversé con mi expareja, me dijo que si, de una y pues dije hagámosle (…) Yo gano plata de otras formas también no dependo solo de Onlyfans”, relató. Esta situación la motivó a explorar nuevas formas de generar ingresos, lo que finalmente la llevó a OnlyFans, donde encontró una fuente de ingresos estable.